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İstanbul
Yeraltı dizisinin ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı başladı. İlk sezonuyla dikkat çeken yapım, yeni sezonda değişen dengeler, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve hikâyeye dahil olan yeni karakterlerle devam ederken, diziyi televizyondan takip edemeyen izleyiciler yayın platformlarını araştırıyor. Yeraltı hangi platformda? Disney Yeraltı saat kaçta yayınlanacak, Youtube'da neden yok?
Yeraltı dizisinin yeni bölümleri televizyon ekranlarında NOW'da yayınlanıyor. Dizinin resmi yayın akışında yeni bölüm günü çarşamba, yayın saati ise 20.00 olarak yer alıyor. NOW'ın resmi internet sitesinde dizinin bölümleri, fragmanları, özel sahneleri ve bölüm özetleri de izleyicilere sunuluyor.
Dizi aynı zamanda Disney+ kataloğunda da yer alıyor. Disney+ üzerindeki resmi sayfada Yeraltı, 2026 yapımı iki sezonluk drama, gerilim ve suç türündeki yapım olarak listeleniyor. Platformda dizinin yeni sezon içeriği de bulunuyor.
Yeraltı'nın televizyon yayını NOW'da çarşamba günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Yeni sezonun ilk bölümü de 7 Ekim Çarşamba saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Disney+ ise dizinin dijital yayın platformu olarak öne çıkıyor. Ancak Disney+ tarafında bölümlerin NOW'daki canlı televizyon yayınıyla aynı anda ekrana geleceğine ilişkin ayrı bir saat bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle diziyi televizyondan takip etmek isteyenlerin NOW yayın saatini esas alması, dijital izleme için ise Disney+ kataloğunu kontrol etmesi gerekiyor.
Yeraltı'nın YouTube tarafında fragmanlar, ön izlemeler, özel sahneler ve bölümden seçilmiş içerikler bulunabiliyor. NOW'ın resmi kanalı da dizinin yeni sezon tanıtımlarını ve çeşitli kısa içeriklerini YouTube üzerinden paylaşıyor.
Ancak YouTube'da bir bölümün arama sonuçlarında görünmemesi, dizinin YouTube'da hiç yayınlanmadığı anlamına gelmiyor. Yeni bölümün resmi YouTube kanalına eklenmesi yayın sonrasındaki içerik planına bağlı olabiliyor. Nitekim ikinci sezonun ilk bölümü olan 17. bölümün de resmi YouTube kanalında yayınlandığı ve bölümden sahnelerin ayrıca paylaşıldığı görülüyor.
Yeraltı'nın ikinci sezonunda ilk sezondan kalan hesaplaşmaların yanı sıra karakterler arasındaki güç dengeleri de değişiyor. Haydar Ali, Ceylan ve Bozo arasındaki ilişki yeni sezonda da hikâyenin merkezindeki gerilim unsurlarından biri olmaya devam ediyor.
Yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu gibi isimlerin dahil olduğu yeni karakterler de hikâyeye yeni çatışmalar taşıyor. Bozkurt'un geçmişinden gelen Derya karakteri de yeni sezonun dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor.
Dizinin hikâyesinin merkezinde ailesinin katledilişine tanık olan Haydar Ali bulunuyor. Yıllar sonra ailesinin katilini öldüren Haydar Ali'nin hayatı, sevdiği Ceylan'ın olaylara dahil olmasıyla geri dönüşü zor bir sürece giriyor. Cezaevinde Bozo ile tanışan Haydar Ali, özgürlüğüne kavuştuktan sonra Ceylan'ın Bozo'nun eşi olduğunu öğreniyor.
Haydar Ali'nin Bozo'nun karteline sızmak için aldığı görev, intikam ve aşk arasında kalan karakterin hayatını daha da karmaşık hale getiriyor. Böylece dizide suç dünyasındaki güç mücadeleleri ile karakterlerin geçmişten gelen ilişkileri aynı hikâyede birleşiyor.
|Tarih
|Gün
|Yayın
|Saat
|Platform
|7 Ekim 2026
|Çarşamba
|2. sezon başlangıcı, 17. bölüm
|20.00
|NOW
|8 Ekim 2026
|Perşembe
|17. bölüm sonrası dijital izleme
|Güncel katalog durumuna göre
|NOW / Disney+ / YouTube içerikleri
|14 Ekim 2026
|Çarşamba
|18. bölüm
|20.00
|NOW
|Her çarşamba
|Çarşamba
|Yeni bölüm
|20.00
|NOW
|Yayın sonrası
|—
|Bölüm ve seçili içerikler
|—
|NOW dijital / Disney+ / resmi YouTube içerikleri
NOW'ın resmi yayın akışında Yeraltı için "Çarşamba 20.00 - Yeni Bölüm" bilgisi yer alıyor. İkinci sezonun ilk bölümü olan 17. bölüm de 7 Ekim'de bu yayın akışıyla ekrana geldi.
Dizinin resmi kadro bilgilerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde yer alırken Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Burak Sevinç, Azra Aksu ve diğer oyuncular da kadroda bulunuyor.