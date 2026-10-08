Yeraltı dizisinin ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba akşamı başladı. İlk sezonuyla dikkat çeken yapım, yeni sezonda değişen dengeler, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve hikâyeye dahil olan yeni karakterlerle devam ederken, diziyi televizyondan takip edemeyen izleyiciler yayın platformlarını araştırıyor. Yeraltı hangi platformda? Disney Yeraltı saat kaçta yayınlanacak, Youtube'da neden yok?

YERALTI HANGİ PLATFORMDA?

Yeraltı dizisinin yeni bölümleri televizyon ekranlarında NOW'da yayınlanıyor. Dizinin resmi yayın akışında yeni bölüm günü çarşamba, yayın saati ise 20.00 olarak yer alıyor. NOW'ın resmi internet sitesinde dizinin bölümleri, fragmanları, özel sahneleri ve bölüm özetleri de izleyicilere sunuluyor.

Dizi aynı zamanda Disney+ kataloğunda da yer alıyor. Disney+ üzerindeki resmi sayfada Yeraltı, 2026 yapımı iki sezonluk drama, gerilim ve suç türündeki yapım olarak listeleniyor. Platformda dizinin yeni sezon içeriği de bulunuyor.

YERALTI DİSNEY'DE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeraltı'nın televizyon yayını NOW'da çarşamba günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Yeni sezonun ilk bölümü de 7 Ekim Çarşamba saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Disney+ ise dizinin dijital yayın platformu olarak öne çıkıyor. Ancak Disney+ tarafında bölümlerin NOW'daki canlı televizyon yayınıyla aynı anda ekrana geleceğine ilişkin ayrı bir saat bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle diziyi televizyondan takip etmek isteyenlerin NOW yayın saatini esas alması, dijital izleme için ise Disney+ kataloğunu kontrol etmesi gerekiyor.

YERALTI YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Yeraltı'nın YouTube tarafında fragmanlar, ön izlemeler, özel sahneler ve bölümden seçilmiş içerikler bulunabiliyor. NOW'ın resmi kanalı da dizinin yeni sezon tanıtımlarını ve çeşitli kısa içeriklerini YouTube üzerinden paylaşıyor.

Ancak YouTube'da bir bölümün arama sonuçlarında görünmemesi, dizinin YouTube'da hiç yayınlanmadığı anlamına gelmiyor. Yeni bölümün resmi YouTube kanalına eklenmesi yayın sonrasındaki içerik planına bağlı olabiliyor. Nitekim ikinci sezonun ilk bölümü olan 17. bölümün de resmi YouTube kanalında yayınlandığı ve bölümden sahnelerin ayrıca paylaşıldığı görülüyor.

YERALTI 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Yeraltı'nın ikinci sezonunda ilk sezondan kalan hesaplaşmaların yanı sıra karakterler arasındaki güç dengeleri de değişiyor. Haydar Ali, Ceylan ve Bozo arasındaki ilişki yeni sezonda da hikâyenin merkezindeki gerilim unsurlarından biri olmaya devam ediyor.

Yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu gibi isimlerin dahil olduğu yeni karakterler de hikâyeye yeni çatışmalar taşıyor. Bozkurt'un geçmişinden gelen Derya karakteri de yeni sezonun dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin hikâyesinin merkezinde ailesinin katledilişine tanık olan Haydar Ali bulunuyor. Yıllar sonra ailesinin katilini öldüren Haydar Ali'nin hayatı, sevdiği Ceylan'ın olaylara dahil olmasıyla geri dönüşü zor bir sürece giriyor. Cezaevinde Bozo ile tanışan Haydar Ali, özgürlüğüne kavuştuktan sonra Ceylan'ın Bozo'nun eşi olduğunu öğreniyor.

Haydar Ali'nin Bozo'nun karteline sızmak için aldığı görev, intikam ve aşk arasında kalan karakterin hayatını daha da karmaşık hale getiriyor. Böylece dizide suç dünyasındaki güç mücadeleleri ile karakterlerin geçmişten gelen ilişkileri aynı hikâyede birleşiyor.

Tarih Gün Yayın Saat Platform 7 Ekim 2026 Çarşamba 2. sezon başlangıcı, 17. bölüm 20.00 NOW 8 Ekim 2026 Perşembe 17. bölüm sonrası dijital izleme Güncel katalog durumuna göre NOW / Disney+ / YouTube içerikleri 14 Ekim 2026 Çarşamba 18. bölüm 20.00 NOW Her çarşamba Çarşamba Yeni bölüm 20.00 NOW Yayın sonrası — Bölüm ve seçili içerikler — NOW dijital / Disney+ / resmi YouTube içerikleri

NOW'ın resmi yayın akışında Yeraltı için "Çarşamba 20.00 - Yeni Bölüm" bilgisi yer alıyor. İkinci sezonun ilk bölümü olan 17. bölüm de 7 Ekim'de bu yayın akışıyla ekrana geldi.

YERALTI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Deniz Can Aktaş – Haydar Ali Aslan

– Haydar Ali Aslan Devrim Özkan – Halide Ceylan

– Halide Ceylan Uraz Kaygılaroğlu – Bozkurt Hanoğlu

– Bozkurt Hanoğlu Sümeyye Aydoğan – Sultan Hanoğlu

– Sultan Hanoğlu İsmail Hacıoğlu – Rüzgar

– Rüzgar Şükran Ovalı – Derya

– Derya Burak Sevinç – Merdan Hanoğlu

– Merdan Hanoğlu Azra Aksu

Ülkü Hilal Çiftçi – Melek Aslan

– Melek Aslan Ekin Mert Daymaz – Ferhat Hanoğlu

– Ferhat Hanoğlu Emir Benderlioğlu

Koray Şahinbaş

Hülya Gülşen

Hakan Çelebi

Ekrem Tamer

Mehmet Yılmaz Ak – Yılmaz Doğan

Dizinin resmi kadro bilgilerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde yer alırken Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Burak Sevinç, Azra Aksu ve diğer oyuncular da kadroda bulunuyor.