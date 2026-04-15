Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Yeraltı neden yok? Yeraltı yeni bölüm ne zaman?

Yeraltı dizisinin bu hafta yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yeraltı dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, “Yeraltı neden yok?” ve “Yeraltı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Yayın akışında yaşanan değişiklikler ve özel programlar nedeniyle dizinin ekrana ara verdiği iddia edilirken, gözler kanalın güncel açıklamalarına çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 21:17

Televizyon izleyicilerinin ilgiyle takip ettiği Yeraltı dizisinin bu hafta ekranlarda yer almaması merak uyandırdı. Son bölümüyle dikkat çeken yapımın yayın akışında bulunmaması, sosyal medyada da gündem oldu. Edinilen bilgilere göre dizinin yeni bölümü, yayın akışındaki değişiklikler ve özel içerikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ancak resmi yayın tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Peki, Yeraltı neden yok? Yeraltı yeni bölüm ne zaman?

HABERİN ÖZETİ

Yeraltı neden yok? Yeraltı yeni bölüm ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İlgiyle takip edilen Yeraltı dizisinin yeni bölümünün, öğretmenlere yönelik saldırılar ve hassas dönem nedeniyle yayın akışından çıkarılarak ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Yeraltı dizisinin yeni bölümü, yayın akışındaki değişiklikler ve özel içerikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kararın arkasında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta öğretmenlere yönelik gerçekleşen saldırılar sonrası şiddet ve mafya temalarına yönelik artan eleştirilerin olduğu belirtildi.
Yeraltı dizisinin yanı sıra Eşref Rüya dizisinin de yeni bölümünün bu hafta ekrana gelmeyeceği ifade edildi.
Edinilen bilgilere göre Yeraltı dizisinin yeni bölümünün 22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
12. bölümde Sultan'ın elindeki yüzükle Ceylan'ın karşısına çıkması, Ceylan'ın Haydar Ali ile yüzleşmesi, Sultan ile Haydar Ali arasındaki yakınlığın artması ve Hamit cephesinde yaşanan gelişmeler anlatılacak.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

YERALTI NEDEN YOK?

Televizyon ekranlarında ilgiyle takip edilen Yeraltı dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizinin yayın akışında yer almaması izleyiciler arasında merak konusu olurken, kararın arkasındaki neden de netleşmeye başladı.

Son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta öğretmenlere yönelik gerçekleşen üzücü saldırılar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından televizyon dizilerinde yer alan şiddet ve mafya temalarına yönelik eleştiriler de artış gösterdi. Özellikle bu tür içeriklerin yayınlanmasının hassas bir dönemde doğru olmadığı yönünde görüşler dile getirildi. Bu süreçte, benzer temaları işleyen yapımların yayın planlarında değişikliğe gidildiği belirtildi. Yeraltı dizisinin yanı sıra Eşref Rüya dizisinin de yeni bölümünün bu hafta ekrana gelmeyeceği ifade edildi.

Alınan bu kararın, toplumsal hassasiyetler göz önünde bulundurularak verildiği değerlendirilirken, dizilerin yeni bölümlerinin ileri bir tarihte yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler ise yapımcı ve kanal tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu akşam yayın akışında yer almayan dizinin neden ekrana gelmediği kadar, ne zaman geri döneceği de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Yaşanan gelişmeler ve alınan yayın erteleme kararı sonrası dizinin kısa süreli bir ara verdiği bilinirken, yeni bölüm için tahmini tarih de kulislerde konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre Yeraltı dizisinin yeni bölümünün 22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu tarihin kanalın güncel yayın planlaması doğrultusunda şekillendiği ifade ediliyor. Dizinin kaldığı yerden nasıl devam edeceği ve hikâyede nasıl gelişmeler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

YERALTI 12. BÖLÜM NELER OLACAK?

Sultan’ın elinde tuttuğu yüzükle Ceylan’ın karşısına çıkmasıyla gerilim zirveye taşınır. Yüzüğün Ceylan’ın çekmecesinde bulunması, onu hazırlıksız yakalarken yeni bir yalanın kapısını aralar. Ceylan bir yandan durumu toparlamaya çalışırken, diğer yandan Haydar Ali ile kaçınılmaz bir yüzleşmenin içine sürüklenir. Aralarındaki konuşma giderek sertleşirken, Ceylan’ın sorgulayıcı tavrı, bastırdığı duyguların artık kontrol edilemez hale geldiğini gösterir.

Öte yandan Sultan ile Haydar Ali arasında yeniden filizlenen yakınlık, bu karmaşık dengeyi daha da hassas bir noktaya taşır. Haydar Ali’nin attığı adım, bu ilişkinin bambaşka bir yöne evrilebileceğinin sinyalini verir. Ancak perde arkasında çok daha tehlikeli bir oyun kurulmaktadır. Hamit cephesinde atılan adımlar ve Bozo’nun verdiği talimat, açık bir çatışmanın fitilini ateşler. Kartal’ın gölgesi giderek büyürken, Yeraltı’nda herkes daha sert, daha acımasız bir oyunun içine çekilir.

ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.