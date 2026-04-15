Televizyon izleyicilerinin ilgiyle takip ettiği Yeraltı dizisinin bu hafta ekranlarda yer almaması merak uyandırdı. Son bölümüyle dikkat çeken yapımın yayın akışında bulunmaması, sosyal medyada da gündem oldu. Edinilen bilgilere göre dizinin yeni bölümü, yayın akışındaki değişiklikler ve özel içerikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ancak resmi yayın tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Peki, Yeraltı neden yok? Yeraltı yeni bölüm ne zaman?

HABERİN ÖZETİ Yeraltı neden yok? Yeraltı yeni bölüm ne zaman? İlgiyle takip edilen Yeraltı dizisinin yeni bölümünün, öğretmenlere yönelik saldırılar ve hassas dönem nedeniyle yayın akışından çıkarılarak ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Yeraltı dizisinin yeni bölümü, yayın akışındaki değişiklikler ve özel içerikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kararın arkasında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta öğretmenlere yönelik gerçekleşen saldırılar sonrası şiddet ve mafya temalarına yönelik artan eleştirilerin olduğu belirtildi. Yeraltı dizisinin yanı sıra Eşref Rüya dizisinin de yeni bölümünün bu hafta ekrana gelmeyeceği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Yeraltı dizisinin yeni bölümünün 22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. 12. bölümde Sultan'ın elindeki yüzükle Ceylan'ın karşısına çıkması, Ceylan'ın Haydar Ali ile yüzleşmesi, Sultan ile Haydar Ali arasındaki yakınlığın artması ve Hamit cephesinde yaşanan gelişmeler anlatılacak.

YERALTI NEDEN YOK?

Televizyon ekranlarında ilgiyle takip edilen Yeraltı dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizinin yayın akışında yer almaması izleyiciler arasında merak konusu olurken, kararın arkasındaki neden de netleşmeye başladı.

Son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta öğretmenlere yönelik gerçekleşen üzücü saldırılar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından televizyon dizilerinde yer alan şiddet ve mafya temalarına yönelik eleştiriler de artış gösterdi. Özellikle bu tür içeriklerin yayınlanmasının hassas bir dönemde doğru olmadığı yönünde görüşler dile getirildi. Bu süreçte, benzer temaları işleyen yapımların yayın planlarında değişikliğe gidildiği belirtildi. Yeraltı dizisinin yanı sıra Eşref Rüya dizisinin de yeni bölümünün bu hafta ekrana gelmeyeceği ifade edildi.

Alınan bu kararın, toplumsal hassasiyetler göz önünde bulundurularak verildiği değerlendirilirken, dizilerin yeni bölümlerinin ileri bir tarihte yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler ise yapımcı ve kanal tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu akşam yayın akışında yer almayan dizinin neden ekrana gelmediği kadar, ne zaman geri döneceği de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Yaşanan gelişmeler ve alınan yayın erteleme kararı sonrası dizinin kısa süreli bir ara verdiği bilinirken, yeni bölüm için tahmini tarih de kulislerde konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre Yeraltı dizisinin yeni bölümünün 22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu tarihin kanalın güncel yayın planlaması doğrultusunda şekillendiği ifade ediliyor. Dizinin kaldığı yerden nasıl devam edeceği ve hikâyede nasıl gelişmeler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

YERALTI 12. BÖLÜM NELER OLACAK?

Sultan’ın elinde tuttuğu yüzükle Ceylan’ın karşısına çıkmasıyla gerilim zirveye taşınır. Yüzüğün Ceylan’ın çekmecesinde bulunması, onu hazırlıksız yakalarken yeni bir yalanın kapısını aralar. Ceylan bir yandan durumu toparlamaya çalışırken, diğer yandan Haydar Ali ile kaçınılmaz bir yüzleşmenin içine sürüklenir. Aralarındaki konuşma giderek sertleşirken, Ceylan’ın sorgulayıcı tavrı, bastırdığı duyguların artık kontrol edilemez hale geldiğini gösterir.





Öte yandan Sultan ile Haydar Ali arasında yeniden filizlenen yakınlık, bu karmaşık dengeyi daha da hassas bir noktaya taşır. Haydar Ali’nin attığı adım, bu ilişkinin bambaşka bir yöne evrilebileceğinin sinyalini verir. Ancak perde arkasında çok daha tehlikeli bir oyun kurulmaktadır. Hamit cephesinde atılan adımlar ve Bozo’nun verdiği talimat, açık bir çatışmanın fitilini ateşler. Kartal’ın gölgesi giderek büyürken, Yeraltı’nda herkes daha sert, daha acımasız bir oyunun içine çekilir.