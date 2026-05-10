Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu'nun son hali şok etti! Sezercik'i gören bir daha baktı...

Yeşilçam fimlerinin unutulmayan çocuk yıldızlarından olup, 'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu, yıllar sonraki görüntüsüyle gündeme damga vurdu. Görenlerin tanımakta güçlük çekeceği, hatta fotoğrafını gören herkesin 'Buradaki adam o çocuk muydu?' diyebileceği Sezercik'in şimdi ki hali kısa zamanda sosyal medyanın en çok konuşulan karelerinden oldu. İşte Türk sinemasının efsane çocuk oyuncularından olan Sezercik'in son hali...
Oyunculuk deneyimini çok küçük yaşlarda yaşayan Sezer İnanoğlu, Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan “Sezercik” serisiyle büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.
2023 senesinde yargılandığı 'sahte senet' davası sebebinden ötürü hakkında tutuklanma kararı alınan İnanoğlu, cezaevi sonrasında tahliye edilmesiyle beraber gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmiş ve uzun süre medya sektörüne karşı sessiz kalmıştı.
Daha çocuk yaşta 'Sezercik' rolüyle milyonların gönlünde yer edinen Sezer İnanoğlu'nun son halinin görüntülenmesiyle birlikte çok sayıda kişi ünlü ismin yeni halini görünce şaşkınlıktan dondu kaldı.
İşte yıldız oyuncunun görenleri şaşırtan o son hali...
'SEZERCİK' OLARAK TANINMIŞTI! SON HALİ ŞOK ETTİ
Sezer İnanoğlu, çocukken televizyon ekranlarında hafızalara kazınan halinin aksine, yılların vermiş olduğu yaşlı bir görünüm ve fazla kilolarıyla dikkat çekti.
Oyunculuğun yanı sıra bir dönem film yapımcısı olarak da görev alan İnanoğlu'nun şuan hangi mesleği yaptığı ise bilinmiyor.