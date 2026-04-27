Yetkin Dikinciler Kayıp Zaman dizisinin kadrosunda! Yiğit Ünalan karakteriyle ekranlara dönüyor

Kayıp Zaman kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Deniz Yorulmazer’in yönetmenliğini üstlendiği, Levent Cantek ve Gülsev Karagöz’ün kaleme aldığı dizide usta oyuncu Yetkin Dikinciler, “Ünalan” karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yetkin Dikinciler’in oynadığı Ünalan kimdir?

Yetkin Dikinciler Kayıp Zaman dizisinin kadrosunda! Yiğit Ünalan karakteriyle ekranlara dönüyor
Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Kayıp Zaman, oyuncu kadrosuna kattığı güçlü isimlerle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu, senaryosunu ise Levent Cantek ve Gülsev Karagöz’ün kaleme aldığı dizinin kadrosuna son olarak usta oyuncu Yetkin Dikinciler dahil oldu. Hikâyeye dahil olmasıyla birlikte dengeleri değiştirmesi beklenen karakterin, olay örgüsünde kritik bir rol üstleneceği konuşuluyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla dikkat çeken Kayıp Zaman dizisi yeni sezonda ekranların en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Yetkin Dikinciler Kayıp Zaman dizisinin kadrosunda! Yiğit Ünalan karakteriyle ekranlara dönüyor

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından 'Kayıp Zaman' dizisinin kadrosuna usta oyuncu Yetkin Dikinciler dahil oldu.
Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in, senaryosunu Levent Cantek ve Gülsev Karagöz'ün üstlendiği dizinin hazırlıkları ARC Film tarafından HBO Max için hız kazandı.
Yetkin Dikinciler, dizide çoklu kişilik bozukluğu ile mücadele eden ve kanser hastası eski bir akademisyen olan 'Yiğit Ünalan' karakterini canlandıracak.
Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Yıldırım, Damla Sönmez, Yağmur Yüksel ve Demet Cengiz gibi isimler de yer alıyor.
Yapım, Mayıs ayında sete çıkmayı planlıyor.
YETKİN DİKİNCİLER KAYIP ZAMAN DİZİSİNİN KADROSUNDA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ARC Film’in HBO Max için hazırladığı Kayıp Zaman kod adlı yeni dizisi için hazırlıklar hız kazandı. Mayıs ayında sete çıkması planlanan yapım, güçlü senaryosu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı.

Yetkin Dikinciler Kayıp Zaman dizisinin kadrosunda! Yiğit Ünalan karakteriyle ekranlara dönüyor

Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosunu Levent Cantek ve Gülsev Karagöz kaleme alıyor. Projenin kadrosuna son olarak usta oyuncu Yetkin Dikinciler dahil oldu. Dikinciler’in projeyle “Kayıp Zaman” adına el sıkıştığı öğrenildi.

Yetkin Dikinciler Kayıp Zaman dizisinin kadrosunda! Yiğit Ünalan karakteriyle ekranlara dönüyor

Başarılı oyuncu dizide “Yiğit Ünalan” karakterini oynayacak. Hikâyede, çoklu kişilik bozukluğu ile mücadele eden ve aynı zamanda kanser hastası olan eski bir akademisyen olarak seyirci karşısına çıkacak. Derin psikolojik katmanları bulunan karakterin, dizinin dramatik yapısına önemli bir yön vereceği ifade ediliyor.

Yetkin Dikinciler Kayıp Zaman dizisinin kadrosunda! Yiğit Ünalan karakteriyle ekranlara dönüyor

YETKİN DİKİNCİLER’İN OYNADIĞI YİĞİT ÜNALAN KİMDİR?

Kayıp Zaman dizisinde Yetkin Dikinciler tarafından oynanacak olan “Yiğit Ünalan”, hikâyenin en karmaşık karakterlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ünalan, geçmişte akademisyenlik yapmış saygın bir isimken, zamanla hem sağlık hem de psikolojik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan bir karakterdir. Kanser hastalığıyla savaşırken aynı zamanda çoklu kişilik bozukluğu (dissosiyatif kimlik bozukluğu) yaşayan Ünalan, gerçeklik algısı ile zihnindeki farklı kimlikler arasında sıkışmış bir hayat sürmektedir.

Yetkin Dikinciler Kayıp Zaman dizisinin kadrosunda! Yiğit Ünalan karakteriyle ekranlara dönüyor

Karakter, bilimsel geçmişi ile zihinsel kırılmaları arasında gidip gelen dramatik bir yolculuk sunarken, dizinin psikolojik derinliğini de artırmaktadır. Yiğit Ünalan’ın hikâyesi, hem içsel çatışmaları hem de geçmiş sırlarıyla dizinin merkezinde yer alacaktır.

KAYIP ZAMAN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Hazal Subaşı (Zeyno Gürler), Kaan Yıldırım (Pamir), Damla Sönmez (Belgin), Yağmur Yüksel (Hayal) ve Demet Cengiz’in (Seher) ve Yetkin Dikinciler, (Yiğit Ünalan)

