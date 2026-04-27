Yetkin Dikinciler Kayıp Zaman dizisinin kadrosunda! Yiğit Ünalan karakteriyle ekranlara dönüyor

Özetle

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ARC Film’in HBO Max için hazırladığı Kayıp Zaman kod adlı yeni dizisi için hazırlıklar hız kazandı. Mayıs ayında sete çıkması planlanan yapım, güçlü senaryosu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı.

Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosunu Levent Cantek ve Gülsev Karagöz kaleme alıyor. Projenin kadrosuna son olarak usta oyuncu Yetkin Dikinciler dahil oldu. Dikinciler’in projeyle “Kayıp Zaman” adına el sıkıştığı öğrenildi.

Başarılı oyuncu dizide “Yiğit Ünalan” karakterini oynayacak. Hikâyede, çoklu kişilik bozukluğu ile mücadele eden ve aynı zamanda kanser hastası olan eski bir akademisyen olarak seyirci karşısına çıkacak. Derin psikolojik katmanları bulunan karakterin, dizinin dramatik yapısına önemli bir yön vereceği ifade ediliyor.

YETKİN DİKİNCİLER’İN OYNADIĞI YİĞİT ÜNALAN KİMDİR?

Kayıp Zaman dizisinde Yetkin Dikinciler tarafından oynanacak olan “Yiğit Ünalan”, hikâyenin en karmaşık karakterlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ünalan, geçmişte akademisyenlik yapmış saygın bir isimken, zamanla hem sağlık hem de psikolojik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan bir karakterdir. Kanser hastalığıyla savaşırken aynı zamanda çoklu kişilik bozukluğu (dissosiyatif kimlik bozukluğu) yaşayan Ünalan, gerçeklik algısı ile zihnindeki farklı kimlikler arasında sıkışmış bir hayat sürmektedir.

Karakter, bilimsel geçmişi ile zihinsel kırılmaları arasında gidip gelen dramatik bir yolculuk sunarken, dizinin psikolojik derinliğini de artırmaktadır. Yiğit Ünalan’ın hikâyesi, hem içsel çatışmaları hem de geçmiş sırlarıyla dizinin merkezinde yer alacaktır.

KAYIP ZAMAN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Hazal Subaşı (Zeyno Gürler), Kaan Yıldırım (Pamir), Damla Sönmez (Belgin), Yağmur Yüksel (Hayal) ve Demet Cengiz’in (Seher) ve Yetkin Dikinciler, (Yiğit Ünalan)