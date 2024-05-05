05 May 2024 17:46 - Güncelleme : 05 May 2024 17:50
Yüzüklerin Efendisi ve Titanik filmleriyle tanınan Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti
Aktör Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti. Titanic ve Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki rolleriyle tanınıyordu. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
1997 yılında çekilen ve Oscar kazanan filminde Kaptan Edward Smith'i canlandıran Hill, Yüzüklerin Efendisi'nde ise Kral Théoden'i oynamıştı.
Kariyerinin zirvesi, Liverpool'da işsizlikle başa çıkmaya çalışan ve genellikle başarısız olan Yosser Hughes karakterini canlandırdığı BBC TV draması Boys from the Blackstuff'te geldi.
Hill'in ölümü, temsilcisi Lou Coulson tarafından bugün duyuruldu.
Henüz ölüm sebebi bilinmezken, ailesinden bir açıklama bekleniyor.
Bernard Hill, BBC draması olan The Responder'ın ikinci sezonunda Martin Freeman'la birlikte ekranlara dönmesi bekleniyordu ve bu sezonun yayını Pazar günü başlayacaktı.
Kaynak: TGRT Haber