Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evleniyor! Herkes Paris'teki romantik evlilik teklifini konuşuyor

Magazin dünyasında beraberlikleri ile ismi sıklıkla anılır çiftlerden biri olan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den müjdeli haber geldi! Mutlu birliktelikleri ile düşman çatlatan ve aşklarını sosyal medyada poz poz paylaşmaktan geri durmayan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerini nihayet evlilik yoluna taşıdı. Aşkları magazin gündeminde ilk olarak 2024 yılının yaz sezonunda duyrulan çift, özel hayatlarını kısa zamanda kendilerini takip eden ya da etmeyen herkesin gözü önüne sermiş ve aktif kullandıkları sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmuştu. Gündeme bomba gibi düşen aşk haberleri sonrasında ilişkileri gayet yolunda gittiği görülen çiftte evlilik yolundaki ilk sinyaller görüldü. Yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep 'bastık'a Paris'te muhteşem bir sürpriz evlilik teklifi ayarladı. Sürpriz evlilik teklifi haberleri ile gündemin ortasına oturmayı başaran çift, sosyal medya paylaşımlarıyla kısa zamanda ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oldu.

ZEYNEP BASTIK VE SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK!

Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde başlayan aşkları, tam iki buçuk yıldır sürerken gündeme düşen sürpriz evlilik kararı ünlü çiftin hayranlarını sevindirdi.

Gerek fiziki anlamda gerek de enerjileriyle magazin dünyasında birbirine en çok yakıştırılan favori çiftlerden biri olan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den evlilik yolundaki ilk adım görüldü.

Paris'te sevgilisi Zeynep Bastık'a sürpriz bir şekilde evlilik teklifi ederek yepyeni bir başlangıca adım atmak isteyen Tütüncü, romantik kokulu bir atmosferde bu niyetini gözler önüne serdi.

Şarkıcı Bastık’ın Tütüncü'ye “evet” cevabını vermesiyle beraber çift, bu özel anı sosyal medya hesaplarından yayınlayarak sevinçlerini hayranlarıyla paylaştı.

PARİS'TE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Serkay Tütüncü ile Zeynep Bastık'ın sürpriz evlilik kararının hızla yayıldığı sosyal medya platformunda, çiftin mutluluk karelerini gören dostları ünlü çifti tebrik mesajına boğdu.

Ünlüler camiasının tanınan isimlerinden olan oyuncu Pınar Deniz, Burcu Biricik, İrem Derici ve Meriç Aral gibi isimler çifte mutluluk temennisinde bulundu.

SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN SEVGİLİSİ BASTIK'A "İYİ Kİ BENİMSİN" MESAJI! AŞKINI HERKESE HAYKIRDI...



35 yaşındaki yetenekli oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerinin ikinci yıldönümlerinde, "Senin olduğun her yer neşeli, kalabalık ve mutlu.

Enerjinin iyileştiremeyeceği tek bir şey yok. Sen çok özelsin! Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki benimsin, hayatımdasın. Seni çok seviyorum" notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu.

ZEYNEP BASTIK: SONSUZ GÜNLERİMİZ OLSUN



Zeynep Bastık ise Tütüncü'nün bu paylaşımı sonrasında, "Sevgilim… Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı iki muhteşem yıl…

Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim. Sana çok aşığım" ifadelerinde bir paylaşımda bulundu.