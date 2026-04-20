Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Zeytin Ağacı dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı dizisi 3. sezon konusu ve oyuncuları!

Başrolünde Seda Bakan, Tuba Büyüküstü ve Boncuk Yılmaz'ın olduğu Zeytin Ağacı dizisinin final sezonu için yayın tarihi netlik kazanmaya başladı. Netflix'in iddialı projelerinden olan Zeyti Ağacı dizisi 3. sezonu ne zaman çıkacak? ZEytin Ağacı dizisi üçüncü sezon oyuncuları ve konusu!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 20:10

İddialı kadın başrol oyuncularıyla Netflix'in dikkat çeken yapımlarından olan dizisi, üçüncü sezonuyla ekranlara yeniden dönüyor. Başrolünde , ve Boncuk Yılmaz'ın olduğu Zeytin Ağacı, sıra dışı konusu ve izleyicileri saran öyküsüyle izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Dizide Sevgi, Ada ve Leyla'nın geçmişinin peşine düştüğü 'aile dizilimi'ni milyonlara duyuran Zeytin Ağacı dizisinin son final sezonu için start verildi. Yeni sezon çekimleri Balıkesir'in en gözde ilçesi Ayvalık'ta gerçekleştirilecek olan Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonunu bekleyen dizinin sıkı takipçileri arama motorunda 'Zeytin Ağacı dizisi 3. sezon ne zaman?', 'Zeytin Ağacı dizisi devam edecek mi?' ve ' Zeytin Ağacı dizisi üçüncü sezonun konusu ne olacak?' gibi sorularına yöneldi.

HABERİN ÖZETİ

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın yer aldığı iddialı Netflix yapımı Zeytin Ağacı dizisi, üçüncü ve son sezonuyla izleyicilerle buluşacak.
Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonu 24 Haziran 2026'da yayınlanacak.
Yeni sezon çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilecek.
Dizinin yönetmenliğini Erdem Tepegöz, senaryosunu ise Nuran Evren Şit üstleniyor.
Başrollerde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz yer alırken, kadroda Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız gibi isimler de bulunuyor.
Üçüncü sezonda Ada, Sevgi ve Leyla'nın geçmişleriyle yüzleşmeleri konu alınacak.
ZEYTİN AĞACI DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ada, Sevgi ve Leyla karakterlerinin öne çıktığı Zeytin Ağacı dizisinin yayınlanan ilk iki sezonundan sonra üçüncü son sezonunun, önümüzdeki aylarda izleyicisiyle buluşması planlanıyor. Netflix'in iddialı projelerinden olan Zeytin Ağacı 3. sezonunu 24 Haziran 2026 yılında sevenleriyle bir araya getirecek.

Geçmişte yaşadıkları kötü olayların tesirinden bir türlü kurtulamayan Ada, Sevgi ve Leyla'nın gerçeklerle bir bir yüzleşeceği üçüncü sezonda; dizinin yönetmenliğini Erdem Tepegöz, senaryosunu ise yine yeniden Nuran Evren Şit kaleme aldı.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ 3. SEZON OYUNCULARINDA HANGİ İSİMLER VAR? ZEYTİN AĞACI 3. SEZON KADROSU:

OGM Pictures imzası taşıyan fenomen dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli ve başarılı isimler, son kez bu projedeki yerlerini alacak.

Başrollerini 'Ada' karakteriyle Tuba Büyüküstün'ün 'Leyla' karakteriyle Seda Bakan'ın ve 'Sevgi' karakteriyle de Boncuk Yılmaz'ın oynadığı Zeytin Ağacı dizisinde üçüncü sezona eşlik eden diğer isimler ise şöyledir:

Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan, Füsun Demirel ve Atsız Karaduman.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

28 Temmuz 2022 tarihinde ilk sezonu yayınlanmaya başlayan Zeytin Ağacı dizisi, Netflix'in kısa zamanda dikkat çeken yapımları arasında kendini gösterir iken dizinin 3. sezon tanıtım fragmanlarına yönelik meraklar da haliyle giderek artıyor.

Netflix platformu, iddialı dizinin üçüncü sezon yayın tarihini duyurmasının yanı sıra paylaştığı kısa tadımlık sahnelerle heyecanı ikiye katlıyor. Tam kapsamlı fragmanın ise Haziran ayının ilk günlerinden yayınlanacağı tahmin ediliyor.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN 3. SEZONUNDA KONU DEĞİŞECEK Mİ? ZEYTİN AĞACI DİZİSİ 3. SEZON KONUSU:

Dizinin ana karakterlerinden olan Ada'nın Ayvalık’a dönerek kendine tertemiz bir başlangıç yapmak istemesi ama geçmişten gelip izini bırakmayan bir temasın bu planlarını alt üst etmesi, dizideki tüm dengeyi değiştirecek.

Sevgi, kendi ailesini kurma hayaliyle yanıp tutuşurken, kurduğu bu hayali gerçekleştirmek için bedeli neyse ödemeye razı iken köklerinin buna müsade edip etmeyeceklerini sorgulayacak.

Leyla ise ilişkisindeki dengeleri yerine oturtmak için yeni bir cesut yüzleşmeyle karşı karşıya kalacak.

ETİKETLER
#zeytin ağacı
#Seda Bakan
#tuba büyüküstün
#Boncuk Yılmaz
#Netflix Dizileri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.