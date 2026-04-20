İddialı kadın başrol oyuncularıyla Netflix'in dikkat çeken yapımlarından olan Zeytin Ağacı dizisi, üçüncü sezonuyla ekranlara yeniden dönüyor. Başrolünde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın olduğu Zeytin Ağacı, sıra dışı konusu ve izleyicileri saran öyküsüyle izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Dizide Sevgi, Ada ve Leyla'nın geçmişinin peşine düştüğü 'aile dizilimi'ni milyonlara duyuran Zeytin Ağacı dizisinin son final sezonu için start verildi. Yeni sezon çekimleri Balıkesir'in en gözde ilçesi Ayvalık'ta gerçekleştirilecek olan Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonunu bekleyen dizinin sıkı takipçileri arama motorunda 'Zeytin Ağacı dizisi 3. sezon ne zaman?', 'Zeytin Ağacı dizisi devam edecek mi?' ve ' Zeytin Ağacı dizisi üçüncü sezonun konusu ne olacak?' gibi sorularına yöneldi.

HABERİN ÖZETİ Zeytin Ağacı dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı dizisi 3. sezon konusu ve oyuncuları! Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın yer aldığı iddialı Netflix yapımı Zeytin Ağacı dizisi, üçüncü ve son sezonuyla izleyicilerle buluşacak. Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonu 24 Haziran 2026'da yayınlanacak. Yeni sezon çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilecek. Dizinin yönetmenliğini Erdem Tepegöz, senaryosunu ise Nuran Evren Şit üstleniyor. Başrollerde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz yer alırken, kadroda Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız gibi isimler de bulunuyor. Üçüncü sezonda Ada, Sevgi ve Leyla'nın geçmişleriyle yüzleşmeleri konu alınacak.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ada, Sevgi ve Leyla karakterlerinin öne çıktığı Zeytin Ağacı dizisinin yayınlanan ilk iki sezonundan sonra üçüncü son sezonunun, önümüzdeki aylarda izleyicisiyle buluşması planlanıyor. Netflix'in iddialı projelerinden olan Zeytin Ağacı 3. sezonunu 24 Haziran 2026 yılında sevenleriyle bir araya getirecek.

Geçmişte yaşadıkları kötü olayların tesirinden bir türlü kurtulamayan Ada, Sevgi ve Leyla'nın gerçeklerle bir bir yüzleşeceği üçüncü sezonda; dizinin yönetmenliğini Erdem Tepegöz, senaryosunu ise yine yeniden Nuran Evren Şit kaleme aldı.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ 3. SEZON OYUNCULARINDA HANGİ İSİMLER VAR? ZEYTİN AĞACI 3. SEZON KADROSU:

OGM Pictures imzası taşıyan fenomen dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli ve başarılı isimler, son kez bu projedeki yerlerini alacak.

Başrollerini 'Ada' karakteriyle Tuba Büyüküstün'ün 'Leyla' karakteriyle Seda Bakan'ın ve 'Sevgi' karakteriyle de Boncuk Yılmaz'ın oynadığı Zeytin Ağacı dizisinde üçüncü sezona eşlik eden diğer isimler ise şöyledir:

Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan, Füsun Demirel ve Atsız Karaduman.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

28 Temmuz 2022 tarihinde ilk sezonu yayınlanmaya başlayan Zeytin Ağacı dizisi, Netflix'in kısa zamanda dikkat çeken yapımları arasında kendini gösterir iken dizinin 3. sezon tanıtım fragmanlarına yönelik meraklar da haliyle giderek artıyor.



Netflix platformu, iddialı dizinin üçüncü sezon yayın tarihini duyurmasının yanı sıra paylaştığı kısa tadımlık sahnelerle heyecanı ikiye katlıyor. Tam kapsamlı fragmanın ise Haziran ayının ilk günlerinden yayınlanacağı tahmin ediliyor.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN 3. SEZONUNDA KONU DEĞİŞECEK Mİ? ZEYTİN AĞACI DİZİSİ 3. SEZON KONUSU:

Dizinin ana karakterlerinden olan Ada'nın Ayvalık’a dönerek kendine tertemiz bir başlangıç yapmak istemesi ama geçmişten gelip izini bırakmayan bir temasın bu planlarını alt üst etmesi, dizideki tüm dengeyi değiştirecek.

Sevgi, kendi ailesini kurma hayaliyle yanıp tutuşurken, kurduğu bu hayali gerçekleştirmek için bedeli neyse ödemeye razı iken köklerinin buna müsade edip etmeyeceklerini sorgulayacak.

Leyla ise ilişkisindeki dengeleri yerine oturtmak için yeni bir cesut yüzleşmeyle karşı karşıya kalacak.