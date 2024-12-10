Zuhal Topal şaştı kaldı! Kısmetse Olur Çağrı yarışmayı birbirine kattı

10 Aralık 2024 09:45 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:45

Kısmetse Olur yarışma programıyla adını duyuran Çağrı, şu sıralar Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programıyla gündeme geliyor. Kısmetse Olur Çağrı'nın kadın yarışmacıya yaptığı jest diğer yarışmacıları sinirlendirdi. Olaya müdahale olan Zuhal Topal ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz programına Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Çağrı damga vurdu. Sözleri ve tavırlarıyla sosyal medyada çok konuşulan Çağrı, son bölümde ise yarışmayı birbirine kattı.

ZUHAL TOPAL, ÇAĞRI'NIN HAREKETİNE ANLAM VEREMEDİ

Kısmetse Olur programıyla tanınan Çağrı, dün yayınlanan bölüme damga vurdu. Çağrı, hafta boyunca kendisini destekleyen Hande Hanım'a çiçek verdi. Diğer yarışmacılar büyük bir şaşkınlıkla durumu izlerken bunu gören diğer kadın yarışmacı sinirlerine hakim olamadı.

Çağrı'ya sitemini dile getiren kadın yarışmacı, "Şaka yapıyorsunuz galiba. Bu nasıl bir saçmalık. Burası bir yemek yarışma programı. Siz evlilik programında yarıştınız." sözleriyle tepki gösterdi.

Zuhal Topal da çıkan tartışmanın ardından şaşkınlığını gizleyemedi. Yarışmacıları sakinleştiren Zuhal Topal, Çağrı'ya da uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.