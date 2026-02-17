Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Nasıl Yapılır
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

2026 Örgü Salopet modelleri yeniden raflarda! Stil sahibi gösteren en tarz bebek örgü salopet modelleri 2026

Bebek gardırobunun şüphesiz en kurtarıcı parçalarından olan 2026 örgü salopet modelleri ile son derece tarz bir görünüm yakalayabilirsiniz! Bebek ya da çocuklara örmesi hem kolay hem de örmesi zor gibi görünen en havalı örgü salopet modellerini sizler için bir araya getirdik. İşte 2026 bebekler için örgü salopet modelleri...

2026 Örgü Salopet modelleri yeniden raflarda! Stil sahibi gösteren en tarz bebek örgü salopet modelleri 2026
Tek parça görünümü ile hem modern hem de havalı bir stil yakalamaya yardımcı olan örgü salopet modelleri, kız ya da erkek olsun tüm bebeklerde severek giydirilmektedir. Doğru kombin edildiğinde şık gösterdiği kadar rahatlık da sunan örgü salopet modelleri, sırf şirin görünsün diye dar ve sıkan kıyafetlere nazaran bebek sağlığı açısından da çok daha uygundur.

BEBEKLERDE 2026 ÖRGÜ SALOPET MODASI! KIZ VE ERKEK BEBEKLER İÇİN ÇEŞİTLİ ÖRGÜ SALOPET MODELLERİ


2026 örgü modasına ayak uyduran salopetler, özellikle de bebek kıyafetleri konusunda oldukça trend modeller arasında başta gelmektedir. Çoğu zaman askılı yapısıyla öne çıkan örgü salopet modelleri, yaz kış her mevsime uygun seçenekler sunar.

2026 Örgü Salopet modelleri yeniden raflarda! Stil sahibi gösteren en tarz bebek örgü salopet modelleri 2026


2026 Örgü salopet modellerinde daha çok pirinç örgü, burgu model, baklava dilim, nohut örgülerin olduğu görülmektedir. Her türlüsü bebeklere ayrı bir yakışan örgü salopet modellerinden çeşit çeşit örerek, bebeğinizin ya da çocuğunuzun dolabını zenginleştirebilirsiniz.


BEBEK ÖRGÜ SALOPET MODELLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?


Söz konusu bebek ve çocuklar olduğunda biz yetişkinlere göre çok daha hassas ve narin bir yapıda olan bebeklerin giyeceği kıyafetlerin sağlığa uygun olması son derece önemlidir. Günümüz örgü modellerine baktığımızda her çeşit ipten türlü türlü kıyafetlerin örüldüğü görülse de sağlık açısından en elverişli olan hafif ve nefes alabilir iplerden yapılan örgü modelleridir.

2026 Örgü Salopet modelleri yeniden raflarda! Stil sahibi gösteren en tarz bebek örgü salopet modelleri 2026


Dolayısıyla yaz aylarında ince ve pamuk türünden ipler tercih edilmeli iken kış kombinleri için örgü salopetlerde yalıtımlı olanlar önerilebilir.

2026 ÖRGÜ SALOPET MODELLERİ! DESEN DESEN ÖRGÜ SALOPET MODELLERİ


Bebeğinizin içerisinde daha rahat hissedebileceği ve hareketlerinin kısıtlanmayacağı örgü salopet modelleri, şık ve modern bir stile kavuşmaya yardımcı olur iken bebeklere son derece pratik bir giyim seçeneği de sunar. Peki bebeklerde en çok tercih edilen örgü salopet modelleri neler?

1- DÜZ ÖRGÜ SALOPET MODELİ:

Örgü teknikleri arasında yapılması en kolay olan düz örgüde; ilmeğin kendi tarafınıza yakın olan yerinden arkaya doğru batırıp üstüne arkadan öne doğru ipi dolayın. Daha sonra ise battığı yerden şişi çıkartın.

2026 Örgü Salopet modelleri yeniden raflarda! Stil sahibi gösteren en tarz bebek örgü salopet modelleri 2026

2- BAKLAVA MODEL ÖRGÜ SALOPET:

Görünüm itibariyle çok şık bir model olan baklava tekniği ile bebeğinizin salopetinde oldukça tarz bir görünüm elde edebilirsiniz.

2026 Örgü Salopet modelleri yeniden raflarda! Stil sahibi gösteren en tarz bebek örgü salopet modelleri 2026

3- PİRİNÇ ÖRGÜLÜ SALOPET MODELİ:

İlk duyulduğunda kulağa farklı gelen ama örgüdeki hali ile son derece tarz bir görünüm veren pirinç örgü tekniği ile bebeğinize ya da çocuğunuza sevimli mi sevimli bir salopet örebilirsiniz.

2026 Örgü Salopet modelleri yeniden raflarda! Stil sahibi gösteren en tarz bebek örgü salopet modelleri 2026

Örgü teknikleri arasına biraz alışılmışın dışına çıkmak istiyor ve farklı bir desen yakalamak istiyorsanız pirinç örgü tekniğine bir şans verebilirsiniz.

4- BURGU BURGU ÖRGÜ SALOPET MODELİ:

Kız ve erkek bebekler için son derece trend örgü teknikleri arasında başı çeken burgu model örgü seçeneği, her sene popülerliğini korumaya devam ediyor.

2026 Örgü Salopet modelleri yeniden raflarda! Stil sahibi gösteren en tarz bebek örgü salopet modelleri 2026

Hizalı görünümü ile hem şık dursun hem de modası geçmeyen bir kıyafet örmek istiyorsanız mutlaka burgu örgü model salopetleri değerlendirmelisiniz.

2026 Örgü Salopet modelleri yeniden raflarda! Stil sahibi gösteren en tarz bebek örgü salopet modelleri 2026
