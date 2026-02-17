Tek parça görünümü ile hem modern hem de havalı bir stil yakalamaya yardımcı olan örgü salopet modelleri, kız ya da erkek olsun tüm bebeklerde severek giydirilmektedir. Doğru kombin edildiğinde şık gösterdiği kadar rahatlık da sunan örgü salopet modelleri, sırf şirin görünsün diye dar ve sıkan kıyafetlere nazaran bebek sağlığı açısından da çok daha uygundur.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 2026 Örgü Salopet modelleri yeniden raflarda! Stil sahibi gösteren en tarz bebek örgü salopet modelleri 2026 Bebekler için örgü salopet modelleri, 2026 modasında popülerliğini koruyarak hem şık ve rahat bir stil sunar hem de sağlıklı ve pratik bir giyim seçeneği oluşturur. Örgü salopetler, bebekler için şık, rahat, sağlıklı ve pratik bir giyim alternatifi sunar. 2026 örgü modasında trend olan salopetler, askılı yapısıyla yaz-kış her mevsime uygundur. Pirinç, burgu, baklava dilim ve nohut örgü gibi desenler 2026'nın popüler modelleri arasındadır. Bebek sağlığı için hafif, nefes alabilen ve mevsime uygun (yazın pamuk, kışın yalıtımlı) iplik seçimi önemlidir.

BEBEKLERDE 2026 ÖRGÜ SALOPET MODASI! KIZ VE ERKEK BEBEKLER İÇİN ÇEŞİTLİ ÖRGÜ SALOPET MODELLERİ



2026 örgü modasına ayak uyduran salopetler, özellikle de bebek kıyafetleri konusunda oldukça trend modeller arasında başta gelmektedir. Çoğu zaman askılı yapısıyla öne çıkan örgü salopet modelleri, yaz kış her mevsime uygun seçenekler sunar.



2026 Örgü salopet modellerinde daha çok pirinç örgü, burgu model, baklava dilim, nohut örgülerin olduğu görülmektedir. Her türlüsü bebeklere ayrı bir yakışan örgü salopet modellerinden çeşit çeşit örerek, bebeğinizin ya da çocuğunuzun dolabını zenginleştirebilirsiniz.



BEBEK ÖRGÜ SALOPET MODELLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Söz konusu bebek ve çocuklar olduğunda biz yetişkinlere göre çok daha hassas ve narin bir yapıda olan bebeklerin giyeceği kıyafetlerin sağlığa uygun olması son derece önemlidir. Günümüz örgü modellerine baktığımızda her çeşit ipten türlü türlü kıyafetlerin örüldüğü görülse de sağlık açısından en elverişli olan hafif ve nefes alabilir iplerden yapılan örgü modelleridir.



Dolayısıyla yaz aylarında ince ve pamuk türünden ipler tercih edilmeli iken kış kombinleri için örgü salopetlerde yalıtımlı olanlar önerilebilir.

2026 ÖRGÜ SALOPET MODELLERİ! DESEN DESEN ÖRGÜ SALOPET MODELLERİ



Bebeğinizin içerisinde daha rahat hissedebileceği ve hareketlerinin kısıtlanmayacağı örgü salopet modelleri, şık ve modern bir stile kavuşmaya yardımcı olur iken bebeklere son derece pratik bir giyim seçeneği de sunar. Peki bebeklerde en çok tercih edilen örgü salopet modelleri neler?

1- DÜZ ÖRGÜ SALOPET MODELİ:

Örgü teknikleri arasında yapılması en kolay olan düz örgüde; ilmeğin kendi tarafınıza yakın olan yerinden arkaya doğru batırıp üstüne arkadan öne doğru ipi dolayın. Daha sonra ise battığı yerden şişi çıkartın.

2- BAKLAVA MODEL ÖRGÜ SALOPET:

Görünüm itibariyle çok şık bir model olan baklava tekniği ile bebeğinizin salopetinde oldukça tarz bir görünüm elde edebilirsiniz.

3- PİRİNÇ ÖRGÜLÜ SALOPET MODELİ:

İlk duyulduğunda kulağa farklı gelen ama örgüdeki hali ile son derece tarz bir görünüm veren pirinç örgü tekniği ile bebeğinize ya da çocuğunuza sevimli mi sevimli bir salopet örebilirsiniz.

Örgü teknikleri arasına biraz alışılmışın dışına çıkmak istiyor ve farklı bir desen yakalamak istiyorsanız pirinç örgü tekniğine bir şans verebilirsiniz.

4- BURGU BURGU ÖRGÜ SALOPET MODELİ:

Kız ve erkek bebekler için son derece trend örgü teknikleri arasında başı çeken burgu model örgü seçeneği, her sene popülerliğini korumaya devam ediyor.

Hizalı görünümü ile hem şık dursun hem de modası geçmeyen bir kıyafet örmek istiyorsanız mutlaka burgu örgü model salopetleri değerlendirmelisiniz.