Amigurumi Sid örgü nasıl yapılır? Örgü'nün en eğlenceli hali: Buz Devri'nin Sid karakteri nasıl örülür?

Buz Devri'nin en sevilen karakteri olan Sid, son zamanların en popüler amigurumi oyuncakları arasında yerini alıyor. Örgü oyuncak modelleri arasında hem kolay hem de şirin oyuncak yapımı: Sid örgü! Peki sid örgü nasıl yapılır, amigurumi oyuncaklarda Sid karakterinin yüzü nasıl işlenir? İşte örgüde Sid karakterinin yüzünün yapılışı:

Amigurumi Sid örgü nasıl yapılır? Örgü'nün en eğlenceli hali: Buz Devri'nin Sid karakteri nasıl örülür?
Buz Devri, eğlenceli karakterleri ile büyük küçük demeden herkesin hala severek izlediği filmler arasında geliyor. Animasyon filminde sadece çocukların değil yetişkinlerin de gözde karakteri olan 'Sid', son zamanların en favori karakterleri arasında yerini alır iken özellikle de örgüden yapılan sidler yoğun bir ilgi görüyor.

SİD ÖRGÜ NASIL YAPILIR? ÖRGÜDEN SİD AMİGURUMİ TARİFİ!

Üç boyutlu animasyon filmi Buz Devri'ndeki Sid karakterini örmeye başlamak için yapmanız gerekenler gayet basit. İlk etapta göze yapması zor bir model gibi görünen ancak tekniği bilindiği takdirde çok basit bir şekilde örülebilen örgü sid modeli için aşama aşama vereceğimiz yönlendirmelerle tatlı bir sid karakteri elde edebilirsiniz.

Amigurumi Sid örgü nasıl yapılır? Örgü'nün en eğlenceli hali: Buz Devri'nin Sid karakteri nasıl örülür?

Peki Amigurumi sid örgü nasıl yapılır? Buz Devri'nin Sid karakterinin yüzü nasıl örülür?

GÖZ YAPIMI:

Bunun için işe ilk olarak tığa sihirli halka yapmakla başlayın. İçine altı tane sık iğne yapın.

Amigurumi Sid örgü nasıl yapılır? Örgü'nün en eğlenceli hali: Buz Devri'nin Sid karakteri nasıl örülür?

İkinci sırada sık iğneleri arttırarak hepsinden toplamda 12'şer adet sık iğne elde etmiş olun. Daha sonra ortasına siyah vida sokarak, göz bebeği kısmını oluşturun.

GÖZÜN HEMEN ALTINDAKİ KISIM İÇİN:

Tekrardan yeni bir sihirli halka yapıp içerisine altı tane sık iğne yapın.

Yine yukarıda olduğu gibi hepsinde arttırmalar yaparak toplamda 12 adet sık iğne elde edin.

Amigurumi Sid örgü nasıl yapılır? Örgü'nün en eğlenceli hali: Buz Devri'nin Sid karakteri nasıl örülür?

Üçüncü sırada 3 tane arttırma bir tane tek örerek toplamda 15 örgü sayısı elde edilmiş olunacak. Kaydırma yapıp iki zincir çekin ve ipini dikmek için uzun bırakın.

Yukarıda örmüş olduğunuz gözü, gözün alt kısmı için ördüğünüz yerin üzerine azıcık elyaf koyarak dikin.

BURUN YAPIMI:

Sihirli halkayı yapın içine altı tane sık iğne örün.

Kaydırma yapıp, yan yana üç tane arttırma yapın. Daha sonra da 3 tane tek örerek 9 örgü sayısını elde edin.

Amigurumi Sid örgü nasıl yapılır? Örgü'nün en eğlenceli hali: Buz Devri'nin Sid karakteri nasıl örülür?

Üçüncü sırada bir tek bir çift yani bir düz bir arttırmalarla sırayı tamamlayın. 12 sık iğne elde ettikten sonra başlanan sık iğneye batıp kaydırma yapın ve iki zincir çekin.

Üçgen şekli verilerek motife dikilir.

AĞIZ KISMI:

Sid'in büyük bir gülüşü olduğu için yüz motifinde göz kararı ortalayarak iğneden siyah bir iplik ile geçerek kocaman bir gülüş elde edebilirsiniz.

DİŞ KISMI (OLMASA DA OLUR)

İlmek oluşturup on tane zincir çekin. Dördüncü zincire ikili tırabzan yapın. Tığı doluyup yine aynı işlemi tekrar edin. İki zincir çekin ve kaydırma yaparak diğer zincire geçin. İplik kaydırma yaptıktan sonra tığ dolayıp zincir çekip bir sık iğne yapıp zincire üçünü bir çekin.

Amigurumi Sid örgü nasıl yapılır? Örgü'nün en eğlenceli hali: Buz Devri'nin Sid karakteri nasıl örülür?

İki zincir çekip bir sonrakine batın ve iplik kaydırın. Bu dişi ağzın hemen alt yanına hizalı olacak şekilde güzelce dikin.

KAFA KISMI:

Sihirli halkanın içine 9 sıra sık iğne yapıp buradaki sık iğnelerin hepsine çift batarak toplamda 18 örgü elde edin.

İkinci sırada iki çift bir tek örüp sıra sonunda 24 sık iğne elde edin.

Üçüncü sırada üç tek bir çift olmak üzere toplam 30 sık iğne yapın.

Amigurumi Sid örgü nasıl yapılır? Örgü'nün en eğlenceli hali: Buz Devri'nin Sid karakteri nasıl örülür?

Dördüncü sırada 4 tek bir çift olmak üzere 36 sık iğne örün.

4 sıra boyunca herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadan sık iğneleri örmeye devam edin.

9. sırada 4 ör bir eksilt yaparak yüz bölgesinde kapatma işlemine gidilir. Böyle böyle kafa kapanmaya doğru gidecek.

Amigurumi Sid örgü nasıl yapılır? Örgü'nün en eğlenceli hali: Buz Devri'nin Sid karakteri nasıl örülür?

10. sırada üç ör bir eksiltme işlemi yaparak örgüyü kapatmaya devam edin.

11. sırada iki ör bir eksilt yapıp içerisine biraz elyaf koyun. 12. sırada bir örüp bir eksiltme yapın. Geri kalan işlem ise eksilte eksilte yüz bölgesi kapatılır. İşte Buz Devrinin Sid karakterinin yüzü hazır!

SİD ÖRGÜ KARAKTERİNDEN NE YAPILABİLİR?

İsteğe bağlı ördüğünüz sid karakterine kirpik işleme yapabilir ya da vücut bölgesini de örmeye devam ederek daha büyük bir sid karakteri elde edebilirsiniz. Tarifte belirtilen Sid örgünün yüzünü, çocuğunuzun odasına mini bir aksesur, oyuncak ya da çantanıza atabileceğiniz herhangi bir anahtarlık figürü olarak değerlendirebilirsiniz.

Amigurumi Sid örgü nasıl yapılır? Örgü'nün en eğlenceli hali: Buz Devri'nin Sid karakteri nasıl örülür?

#Tığ İşi Bebek Giysileri
#Örgü Sid
#Amigurumi Tarifleri
#Buz Devri Sid
#El Yapımı Oyuncak
#Nasıl Yapılır
