Bulaşık makinesinde dikkat etmeniz gereken bölüm! Çoğu kişi bunu bilmiyordu

Günlük hayatın vazgeçilmez ev aletlerinden biri olan bulaşık makineleri, büyük kolaylık sağlasa da doğru kullanılmadığında hem performans kaybına hem de hijyen sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlara göre kullanıcıların büyük bir kısmı, makinenin içindeki kritik bir bölümü ya hiç kontrol etmiyor ya da yanlış kullanıyor. Bu ihmal, zamanla kötü kokuya, yetersiz temizlik sonuçlarına ve hatta cihaz arızalarına neden olabiliyor.
BULAŞIK MAKİNESİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN BÖLÜM
Bulaşık makinesinde en çok ihmal edilen bölümün alt kısımda yer alan filtre sistemi olduğu belirtiliyor. Bu filtre, yıkama sırasında yemek artıkları, yağ kalıntıları ve küçük parçacıkları toplamakla görevli. Ancak düzenli temizlenmediğinde ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Uzmanlara göre filtrede biriken artıklar zamanla çürüyerek kötü kokuya neden oluyor. Ayrıca suyun düzgün dolaşımını engellediği için bulaşıkların tam olarak temizlenmemesine yol açıyor. Birçok kullanıcı, makine arızalandığında servis çağırsa da aslında sorun yalnızca kirli bir filtreden kaynaklanabiliyor.
NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Filtre sistemi, bulaşık makinesinin “kalbi” gibi çalışıyor. Yıkama suyunun tekrar tekrar dolaşmasını sağlayan bu sistem, aynı zamanda pompaları da koruyor. Filtre tıkandığında:
Su tahliyesi yavaşlar veya tamamen durabilir
Bulaşıklarda yağ ve yemek artığı kalabilir
Makineden kötü kokular yayılabilir
Pompa sistemi zorlanarak arıza riski artar
Bu nedenle uzmanlar, filtre temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
Teknik servis uzmanları, filtrelerin haftada en az bir kez kontrol edilmesini öneriyor. Eğer makine yoğun kullanılıyorsa bu süre daha da kısaltılmalı. Temizlik işlemi oldukça basit:
Makine kapatılıp fişi çekilir
Alt sepet çıkarılır
Filtre sistemi dikkatlice sökülür
Ilık su ve yumuşak bir fırça ile temizlenir
Tekrar yerine düzgün şekilde yerleştirilir
Bu işlem sadece birkaç dakika sürmesine rağmen makinenin performansını ciddi oranda artırabiliyor.
BİR DİĞER KRİTİK NOKTA: PERVANE KOLLARI
Filtre kadar önemli olan bir diğer bölüm ise pervane kolları. Bu kollar suyu yüksek basınçla püskürterek bulaşıkları temizler. Ancak zamanla delikleri kireç, yağ ve yemek artıklarıyla tıkanabilir. Bu da suyun eşit dağılmasını engelleyerek bazı bulaşıkların kirli kalmasına neden olur.
Pervanelerin ayda bir sökülüp kontrol edilmesi, tıkanıklıkların kürdan veya ince bir tel yardımıyla açılması öneriliyor.
YANLIŞ DETERJAN KULLANIMI DA ETKİLİ
Uzmanlar ayrıca yanlış deterjan kullanımının da bu bölümlerde birikmeyi artırdığını belirtiyor. Özellikle düşük kaliteli tablet veya fazla miktarda deterjan kullanımı, makinenin içinde yağlı bir tabaka oluşturabiliyor. Bu da hem filtreyi hem de pervane kollarını daha hızlı kirletiyor.