Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bulaşık makinesine sakın atmayın! Herkesin yaptığı hata

Mart 25, 2026 09:50
1
bulaşık makinesi

Günlük hayatın vazgeçilmez yardımcılarından biri olan bulaşık makineleri, zamandan tasarruf sağlarken aynı zamanda hijyen konusunda da önemli bir rol oynuyor. Ancak birçok kişi, bulaşık makinesinin her şeyi yıkayabileceğini düşünerek ciddi hatalar yapıyor. Uzmanlara göre, bazı eşyaların bulaşık makinesine atılması hem bu ürünlere zarar veriyor hem de makinenin performansını olumsuz etkiliyor.
 

2
Ancak pek çok kişi, bu cihazların her türlü eşyayı yıkayabileceği yanılgısına düşerek hatalı kullanım sergiliyor. Uzmanlara göre bazı ürünlerin bulaşık makinesinde yıkanması, hem eşyaların zarar görmesine hem de makinenin performansının düşmesine yol açabiliyor.

3
teflon tava

TEFLON VE YAPIŞMAZ YÜZEYLER ZARAR GÖREBİLİR

Teflon tavalar ve yapışmaz yüzeye sahip mutfak eşyaları da bulaşık makinesine konulmaması gerekenler arasında yer alıyor. Her ne kadar bazı üreticiler makinede yıkanabileceğini belirtse de, sık yıkama sonucunda bu yüzeyler zarar görebilir ve özelliğini kaybedebilir.

Bu durum hem yemeklerin yapışmasına neden olur hem de sağlıksız bir kullanım ortaya çıkarabilir.

4
makine bakımı

HER ŞEY BULAŞIK MAKİNESİNE GİRMEZ

Bulaşık makineleri her ne kadar güçlü temizlik sağlasa da, her malzeme yüksek sıcaklık ve basınçlı suya dayanıklı değildir. Özellikle ahşap, hassas plastikler ve bazı metal türleri bu süreçte zarar görebilir. Yanlış kullanım sonucu eşyaların ömrü kısalırken, kullanıcılar farkında olmadan maddi kayıplar yaşayabilir.

5
bakır mutfak gereçleri

ALÜMİNYUM VE BAKIR EŞYALAR KARARIR

Alüminyum ve bakır mutfak gereçleri bulaşık makinesinde yıkandığında kararma ve renk değişimi yaşayabilir. Bu durum sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda malzemenin yapısının bozulduğunun da bir göstergesidir.

Uzmanlar, bu tür metallerin elde yıkanmasını ve mümkünse özel temizlik ürünleri kullanılmasını tavsiye ediyor.

6
tabak

AHŞAP ÜRÜNLER BÜYÜK RİSK ALTINDA

Ahşap kaşıklar, kesme tahtaları ve sapı ahşap olan mutfak gereçleri bulaşık makinesine konulmaması gereken ürünlerin başında geliyor. Yüksek ısı ve suya uzun süre maruz kalan ahşap malzemeler çatlayabilir, eğilebilir veya bakteri barındırmaya daha yatkın hale gelebilir.

Bu tür ürünlerin elde, nazik bir şekilde yıkanması hem daha sağlıklı hem de daha uzun ömürlü kullanım sağlar.

7
bulaşık tableti

BIÇAKLAR KÖRLEŞEBİLİR

Keskin mutfak bıçaklarının bulaşık makinesinde yıkanması, bıçakların keskinliğini kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca makine içinde diğer eşyalara zarar verme riski de bulunur.

Profesyonel mutfaklarda bıçakların her zaman elde yıkanmasının nedeni de budur.

8
Bulaşık makinesi kullanımı

KÜÇÜK HATALAR BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Bulaşık makinesi kullanımı her ne kadar pratik olsa da, bilinçsiz kullanım ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle ahşap, hassas cam, bazı metaller ve keskin bıçaklar gibi ürünlerin makineye atılmaması gerektiği unutulmamalıdır.

9
bulaşık makinesi

KRİSTAL VE HASSAS CAM EŞYALAR MATLAŞIR

Özellikle kristal bardaklar ve ince cam ürünler, bulaşık makinesinde yıkandığında parlaklığını kaybedebilir. Yüksek sıcaklık ve deterjanın kimyasal yapısı, cam yüzeylerde matlaşmaya yol açabilir.

Bu tür eşyalar için elde yıkama önerilirken, makine kullanılacaksa düşük sıcaklıkta ve hassas program tercih edilmelidir.

10
Keskin mutfak bıçakları

DOĞRU KULLANIM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bulaşık makinesinin doğru kullanımı, hem cihazın ömrünü uzatır hem de bulaşıkların daha hijyenik olmasını sağlar. Kullanıcıların, ürünlerin altındaki yıkama talimatlarını dikkate alması büyük önem taşıyor.

Ayrıca makinenin aşırı doldurulmaması, uygun deterjan kullanılması ve düzenli bakım yapılması da performansı artıran önemli faktörler arasında yer alıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.