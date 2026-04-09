Bulaşık makinesine sakın atmayın! Mutfak eşyalarının ömrünü tek kullanımda bitiren hatalar

Bazen üşengeçlikten bazen de zaman olmadığından dolayı pratik bir şekilde ürünleri attığımız bulaşık makineleri elimiz ayağımız olabiliyor. Doğru ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında gayet uzun ömürlü olan bulaşık makinelerinin günümüz piyasasında çeşitli modelleri olsa da özellikleri aşağı yukarı aynıdır. Peki gerek bulaşık makinelerinin senelerce dayanması için gerek de sağlığımız için içerisine hangi ürünleri atmamak gerekir? İşte bulaşık makinesine atmamanız gereken ürünler...
SAKIN BUNLARI ATMAYIN! HEM SAĞLIĞIMIZI HEM ÜRÜNÜ BOZUYOR...
BIÇAKLAR:
Çatal kaşık fiyatlarına göre her zaman daha pahalı olan bıçaklardan, özellikle de şef setlerinden olanlarına servet ödemiş iken onlara gözünüz gibi bakmanız kadar normal bir şey yoktur. Hassas ve dikkatli kullanımının dışında temizliğinde dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta da bıçakları bulaşık makinesine atmamanız gerektiğidir.
Aksi takdirde makinenin yüksek ısısı ve uzun süren buhar seansı bıçaklara zarar verecek ve keskinliğini azaltacaktır.
TAHTA KAŞIK VE AHŞAP ÜRÜNLER:
Emici bir özelliğe sahip olan ahşap ürünlerin bulaşık makinesi atılması sağlık açısından bazı sıkıntılar doğurabilir. Bu gibi eşyalar makinede yıkansa dahi içerisine konan tuz ve deterjanı emip daha sonra yemek içerisine verebilir.
YAPIŞMAYAN TAVALAR:
Her ne kadar ürünlerin arkasında makineye atılmaması gerektiği konusunda uyarı etiketleri bulunsa da bazen gözden açabiliyor. Yapışmaz özellikte olan tavayı bulaşık makinesine atarak yapışmaz özelliğinin kaybolmasına sebep olmamak için bu tavaları makineden uzak tutmalısınız.
PLASTİK KAPLAR:
Yüksek sıcaklıktan ötürü deforme olabilecekleri için plastik kapları bulaşık makinesine atmamalısınız.
PORSELEN YEMEK TAKIMLARI:
Bulaşık makinesine atılan porselen ürünlerin üzerindeki desenler yüksek ısıdan zarar görebilir. Yaldızlı ve gold takımlardaki sarılığın gitmesinin nedeni buna örnek gösterilebilir.
BAKIR EŞYALAR:
Bakır ürünleri bulaşık makinesine atmak renklerinde solma yapabilir.
ALÜMİNYUM EŞYALAR:
Bu ürünleri makineye attığınızda yıkandıklarında diğer bulaşıklar üzerinde siyah leke olarak karşınıza çıkabilir.