Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bulaşık makinesine sakın atmayın! Mutfak eşyalarının ömrünü tek kullanımda bitiren hatalar

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.04.2026
00:25
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
00:27
1
bulaşık makinesine atılmaması gerekenler

Bazen üşengeçlikten bazen de zaman olmadığından dolayı pratik bir şekilde ürünleri attığımız bulaşık makineleri elimiz ayağımız olabiliyor. Doğru ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında gayet uzun ömürlü olan bulaşık makinelerinin günümüz piyasasında çeşitli modelleri olsa da özellikleri aşağı yukarı aynıdır. Peki gerek bulaşık makinelerinin senelerce dayanması için gerek de sağlığımız için içerisine hangi ürünleri atmamak gerekir? İşte bulaşık makinesine atmamanız gereken ürünler...

2
Bulaşık makinesine girdiğinde sağlık bozan materyaller

SAKIN BUNLARI ATMAYIN! HEM SAĞLIĞIMIZI HEM ÜRÜNÜ BOZUYOR...


BIÇAKLAR: 

Çatal kaşık fiyatlarına göre her zaman daha pahalı olan bıçaklardan, özellikle de şef setlerinden olanlarına servet ödemiş iken onlara gözünüz gibi bakmanız kadar normal bir şey yoktur. Hassas ve dikkatli kullanımının dışında temizliğinde dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta da bıçakları bulaşık makinesine atmamanız gerektiğidir. 

Aksi takdirde makinenin yüksek ısısı ve uzun süren buhar seansı bıçaklara zarar verecek ve keskinliğini azaltacaktır.
 

3
bulaşık makinesine girmemesi gerekenler

TAHTA KAŞIK VE AHŞAP ÜRÜNLER:

 Emici bir özelliğe sahip olan ahşap ürünlerin bulaşık makinesi atılması sağlık açısından bazı sıkıntılar doğurabilir. Bu gibi eşyalar makinede yıkansa dahi içerisine konan tuz ve deterjanı emip daha sonra yemek içerisine verebilir.

4
tava bulaşık makinesine atılır mı

YAPIŞMAYAN TAVALAR: 

Her ne kadar ürünlerin arkasında makineye atılmaması gerektiği konusunda uyarı etiketleri bulunsa da bazen gözden açabiliyor. Yapışmaz özellikte olan tavayı bulaşık makinesine atarak yapışmaz özelliğinin kaybolmasına sebep olmamak için bu tavaları makineden uzak tutmalısınız.

5
bulaşık makinesine plastik kap atılır mı

PLASTİK KAPLAR:

 Yüksek sıcaklıktan ötürü deforme olabilecekleri için plastik kapları bulaşık makinesine atmamalısınız.

6
porselen yemek takımları bulaşık makinesine atılır mı

PORSELEN YEMEK TAKIMLARI: 

Bulaşık makinesine atılan porselen ürünlerin üzerindeki desenler yüksek ısıdan zarar görebilir. Yaldızlı ve gold takımlardaki sarılığın gitmesinin nedeni buna örnek gösterilebilir.
 

7
bulaşık makinesine bakır ürünler atılır mı

BAKIR EŞYALAR: 

Bakır ürünleri bulaşık makinesine atmak renklerinde solma yapabilir.

8
bulaşık makinesi

ALÜMİNYUM EŞYALAR:

Bu ürünleri makineye attığınızda yıkandıklarında diğer bulaşıklar üzerinde siyah leke olarak karşınıza çıkabilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.