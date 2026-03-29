Çamaşır makinesindeki en dikkatli ayar! Tüm kazanı temizliyor

Mart 29, 2026 14:33
Çamaşır makinesinin de temizlenmeye ihtiyacı olduğunu biliyor muydunuz? Eğer sizin de çamaşırlarınız artık eskisi gibi temizlenmiyor ya da yıkanmasına rağmen güzel kokmuyorsa kazan temizliği zamanı gelmiş demektir. Bizde sizin için çamaşır makinesinde bulunan ayarlar sayesinde tüm kazanı nasıl temizleyeceğinizi araştırdık. İşte detaylar…

Çamaşır makinesi evlerin olmazsa olmazlarından biridir. Her evde bulunan bu çamaşır makineleri zaman zaman yıkanan çamaşırları temiz çıkarmıyor olabilir. Ya da yıkadığınız çamaşırlar da koku oluşma gibi nedenler de meydana gelebilir. Bu sebeple de çamaşırlar defalarca temizlenmeye çalışır. Ancak durum düşündüğünüzün tam tersi olabilir. Çamaşır makinenizin kazanı temiz olmayabilir. Çamaşır makinesindeki en dikkatli ayarı yaparak tüm kazanı temizleyebilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ EN DİKKATLİ AYAR!

Çamaşır makineleri, evlerin olmazsa olmazlarından olan beyaz eşyalar arasında yer alır. Hayatın pek çok kullanımında kullanılan çamaşır makineleri, evlerin sık tercih edilen eşyası. Çamaşır makineleri ev eşyalarından en önemlileri arasında yer alırken kısa süre de arızalandığında bile hayatı ciddi derece de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çamaşır makineleri bizzat temizleme aracı oldukları için de kendi kendilerine temizleme yapabiliyorlar.

Çamaşır makinelerinde yapılmayan temizlik, çamaşırlarınızda da kötü kokuya ya da pis hissiyatı vermeye devam ediyor. Çamaşır makinelerinde ciddi derece de temizlenme yapılmadığı sürece, bozulamaya kadar durumlar da meydana gelebiliyor. Ancak çamaşırlar da bulunan ayarlar ya da sizlerin yapacağı birkaç basit yöntemle bu durum ortadan kalkacaktır. Üstelik kolay yapımlarıyla da vaktinizden almayacaktır.

Çamaşır makinesi temizliği nasıl olmadır?

Zaman içerisinde çamaşır makinelerinde kirlilikle beraber bakteri oluşumu da ortaya çıkar. Ancak burada önemli olan bir diğer durum ise kireçli su da oluyor. Kireçli sular, çamaşır makinesinin performansını da önemli oranda düşürebilir. Bu sebepten dolayı da çamaşır makinelerinin kazan temizliği yapılması oldukça önemlidir. Periyodik olarak çamaşır makinelerinde kazan temizliği yapılması büyük ölçü de önemlidir.

Çamaşır makinelerindeki kazan temizliği günümüzde farklı yöntemler üzerinde ele alınmaktadır. Kazan temizleme programına sahip çamaşır makineleri üzerinden temizlik yapılabilir. Ancak çamaşır makinelerinde kazan temizleme ayarı olmazsa da bilindik ayarlar ile kazan temizliği yapılabilir. Fakat çamaşır makinesinde ayar bulunmuyorsa birkaç karışımla kazan temizliği de yapılabilir.

TÜM KAZANI TEMİZLİYOR

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çamaşır makinelerinde de artık kazan temizliği ayarları bulunmaktadır. Kazan temizliğinin bulunduğu makineler de siziz ayrıca bir yöntemle temizlik aşamasını yapmanıza gerek yoktur. Ancak diyelim ki çamaşır makinenizde kazan temizleme ayarı yok. O zaman basit yöntemlerle kazan temizliğini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bu yöntemlerden biri çamaşır makinesinde bulunan pamuklu ayarını açıp makineyi boşa çalıştırmaktır. Bunun için ise ‘pamuklu’ ayarına makineyi getirin ve ekstra olarak da makineyi 90 derece ayarında çalıştırın. Bu sayede çamaşır makinelerinizle kazan temizliğini kolaylıkla yapabilirsiniz. Ancak ben daha temiz olmasını istiyorum da derseniz makinenin kapak kısmına koyacağınız malzemeler ile kazan temizliğini de yapabilirsiniz.

LİMON VE KARBONAT İKİLİSİ

Çamaşır makinesinde kazan temizliği yapılırken en çok başvurulan yöntemlerden biri de limon ve karbonat ikilisi oluyor. Çamaşır makinelerinde bulunan dış lastikler temizlene bilmesiyle oldukça önemli bir yol oynuyor. Ancak karbonat ve limon ikilisinin göstermiş olduğu etki ile çamaşır makinesi temizliği kolayca yapılabiliyor. Limon ve karbonat aynı zamanda güzel koku da vererek çamaşırlarınıza temiz ve ferah hissiyatı vermeye devam ediyor.

Limon ve karbonatı makinenin lastik kısmına koyarak orada biraz bekletin. Karbonat limon ile tepkimeye girerek oradaki temizliği yapacaktır. Bir süre bekledikten sonra orayı güzelce silerek temizleme yapın. Daha sonra kısa programda makineyi çalıştırın. Oradaki kalıntıların güzei bir şekilde gitmesi için. Bu işlemi 6 ay da bir yaparsanız, makinenizin performansında da artma olacaktır.

