Çamaşırların en temiz yıkandığı ayarlar! Yıllardır yanlış yapıyormuşuz

Çamaşır yıkarken genellikle çamaşır makinemizi tek bir ayarda tutuyoruz. Peki, çamaşırlarımız o tek ayarda temiz bir şekilde yıkanıyor mu? sorusunu merak ediyorsanız o zaman bu haber tam da size göre. Çünkü yıllardır yanlış bilinen çamaşır yıkanan ayarları değiştiriyoruz. İşte çamaşırların en temiz yıkandığı ayarlar!

ÇAMAŞIRLARIN EN TEMİZ YIKANDIĞI AYARLAR!

Çamaşırların en temiz yıkandığı ayarlar, çoğu kişi tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de elimizin hemen hemen otomatik olarak gittiği ayarlar sizce de artık çamaşırları temiz çıkartmıyor mu?

Sürekli olarak da elimiz direk o ayarlara gitmesiyle kıyafetlerimizin ömrü sanılanın aksine daha hızlı tükeniyor. Çünkü yapılan o yanlış ayar, aslında pek çok kumaşa da zarar verebiliyor. Bu sebeple çamaşır makinelerinde yer alan programlara göre çamaşır yıkamak daha mantıklı olacaktır.

Giyim sektöründe kullanılan kumaş türlerine göre her giysinin kendine özel farklı yıkama ve kurutma koşulları bulunur. Yıkama koşulları da kıyafetlerdeki etiketlerde sıklıkla yer almaktadır. Ancak etiketlerde yazan yıkama koşullarının yanı sıra doğru programları kullandığınız da kıyafetlerde daha çok uygun maliyetle ve daha iyi temizleme yapıldığını fark edeceksinizdir.

Genellikle giysilerde bulunan zorlu lekeler için ön yıkama işlemi yapılmalıdır. Lekelerin olduğu kısımlara uygun çamaşır deterjanları dökerek bekletmek ön yıkama için oldukça ideal olacaktır. Leke çıkarma işlemi yaptığınız çamaşırlara daha sonra kumaş türüne göre uygun yıkama programı yapılması daha etkili olacaktır.

Hızlı programlar

Çamaşır makinenizde yer alan hızlı programlar, kısa bir kıyafet yıkayacaksanız ve o kıyafette çok fazla bir kir yoksa kullanılması gereken programlardan biridir.

Yünlüler

Yünlü giysiler için yapılan bu ayar, yüksek sıcaklıklara dayanamayan kıyafetler için yapılmış bir ayardır. Özellikle de elde yıkama yünlü 30 derece programınız varsa kesinlikle o ayarda yapmalısınız.

Sentetik

Sentetik ayarı aslında günlük hayatta en çok giyilen kıyafetlerin yıkandığı ayarlardan biridir. Eğer ki gün içinde kıyafetinizde çok bir kir yoksa bu ayarda kullanabilirsiniz. Sentetik kimi zaman her evde genellikle kullanılan ayarlardan biridir dedik ama yıllardır da bilinen bir yanlış var.

Sentetik de yıkanan çamaşırlar genellikle de 40 dakika da yıkanırlar. Her zaman çamaşırları da 40 derece de yıkamak doğru bir karar değildir. Çünkü her zaman aynı olan ayar ve farklı olan kıyafetlerin kimi zaman raf ömürleri de çöp oluyor.

YILLARDIR YANLIŞ YAPIYORMUŞUZ

Yıllardır yapılan yanlışlardan biri de çamaşırları genellikle talimatlarına göre yıkamamak oluyor. Her kıyafette bulunan yıkama talimatlarını genellikle okumadan çamaşır yıkamak hem makinenize hem de kıyafetlerinizde zarar verir.

Bu sebeple çamaşır yıkarken öncelikle ters çevirerek yıkamalısınız. Çünkü ters yıkandığı zaman renklerin daha iyi korunduğunu ifade etmektedir. Genellikle de beyazların 60 derece de yıkanması gerektiği söylenirken renkliler talimatlar göre derecelerinde yıkanması gerektiği ifade edilmektedir.