Çekme derdine son! Küçülen kıyafetleri kurtarmanın taktiği

KÜÇÜLEN KIYAFETLERİ KURTARAN TAKTİKLER
Özellik olarak hassas bir yapıya sahip olup, doğru ayara getirilmeden yıkanan çamaşırların çekmeme ihtimali neredeyse yok denecek kadar azdır. Genelde bilinçsiz ve dikkatsiz kullanımla ortaya çıkan bu sorun, hemen hemen herkesin hayatında bir kere de olsa yaşadığı bir sorundur. İşte tamda bu noktada sizlere vereceğimiz bazı püf noktalar sayesinde küçülen kıyafetleri hiç küçültmemiş gibi yeniden büyütebilirsiniz! İşte makinede çektiği için küçülen kıyafetleri çöpe atmaktan kurtaran taktikler...
ÇEKEN KIYAFETLER NASIL DÜZELTİLİR? ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE KÜÇÜLEN GİYSİLERİ BÜYÜTMENİN YOLLARI:
Gündelik hayatınızda giymeyi en çok sevdiğiniz hırka ya da kazağınızın makineden çıktıktan sonra tam bir hüsrana uğrayıp küçücük kaldığını gördüyseniz, üzülmenize gerek yok! Doğru yıkama işlemi ve makineye ekleyebileceğiniz bazı ufak yardımcılarla bunun üstesinden gelebilirsiniz.
Küçülen kıyafetlerin nasıl düzeltilebileceğine yönelik tüyolar veren örme giyim tasarımcısı Jan Yalchin, bir yemek kaşığı yumuşatıcı veya saç kremini ılık suya ekleyip karıştırmakla bu sorunun çözülebileceğini söylüyor
Çeken kazak ya da hırkayı bu karışımda yarım saat öylece beklettikten sonra temiz su ile durulamak, liflerin gevşemesine yardımcı olacağı için küçülen kazağın ilk haline dönmesini başarılı bir şekilde kolaylaştırıyor.
YIKAMA SIRASINDA ÇEKEN KIYAFETİ DÜZELTMENİN FORMÜLLERİ...
SİRKE VE KARBONAT:
2 yemek kaşığı kadar karbonat, 2 litre sıcak su ve 1 bardak da beyaz sirke ile çeken giysilerinizi yeniden büyütebilirsiniz.
HAZIRLANIŞI:
Bunun için suya karbonatı döküp çözülmesini bekleyin. Kıyafeti içine atıp yavaşça elinizle esnetin ve bir saat suda bekletin. Daha sonra 1 litre suya beyaz sirke katıp durulayın. İşte bu kadar!
SAÇ KREMİ:
Saç bakımında kullandığınız saç kremlerini çeken yünlü kıyafetleri kurtarmak için kullanabilirsiniz. Bunun için ¼ bardak saç kremi (62 ml), ¼ bardak beyaz sirke (isteğe bağlı) (62 ml), Ilık su.
YAPILIŞI:
Ilık su ile dolu kovaya saç kreminden döküp kıyafetleri 20 dakika içinde bekletin. Beklettikten sonra kıyafeti orijinal boyutunu alıncaya kadar elinizde esnetin.
Suyunu sıkmadan asıp hepten kuruyana kadar bekleyin. Küçülen kıyafetiniz kazaksa daah etkili bir sonuç almak için beyaz sirke de oldukça iyi bir alternatiftir.