Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Duşakabin camındaki kireçleri anında söküyor! Kadınların en çok kullandığı karışım

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 14:22
1
Duşakabin

Banyo temizliği, ev işlerinin en zahmetli alanlarından biri olarak öne çıkarken özellikle duşakabin camlarında oluşan kireç lekeleri pek çok kişinin ortak problemi haline geldi. Sert suyun etkisiyle zamanla cam yüzeylerde biriken bu lekeler, hem kötü bir görüntüye neden oluyor hem de temizliği giderek zorlaştırıyor. Ancak son dönemde sosyal medyada hızla yayılan ve özellikle kadınlar arasında sıkça tercih edilen bir temizlik karışımı, bu soruna pratik bir çözüm sunuyor.
 

2
Duşakabin

3
Duşakabin

KİREÇ LEKELERİ NEDEN OLUŞUYOR?

Duşakabin camlarında görülen beyaz ve mat lekelerin temel nedeni, suyun içerisinde bulunan mineraller. Özellikle kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, su buharlaştıkça yüzeyde kalıyor ve zamanla sertleşerek kireç tabakası haline geliyor. Düzenli temizlik yapılmadığında bu tabaka kalınlaşıyor ve klasik temizlik ürünleriyle çıkarılması güçleşiyor.

Uzmanlara göre bu durum sadece estetik bir sorun değil; aynı zamanda cam yüzeyin zamanla zarar görmesine de yol açabiliyor. Bu nedenle kireç oluşumunu erken aşamada temizlemek büyük önem taşıyor.
 

4
Duşakabin

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN KARIŞIM

Son günlerde kullanıcılar arasında hızla yayılan bir temizlik yöntemi, duşakabin camındaki kireci kısa sürede çözen etkisiyle dikkat çekiyor. Evde kolayca bulunan malzemelerle hazırlanan bu karışımın en dikkat çeken özelliği ise kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan etkili sonuç vermesi.

 

5
Duşakabin

Karışımın temelinde beyaz sirke ve karbonat yer alıyor. Bu iki malzemenin birleşimi, kireç tabakasını yumuşatarak yüzeyden kolayca arındırılmasını sağlıyor. Kullanıcı deneyimlerine göre düzenli uygulandığında cam yüzeylerde uzun süreli temizlik hissi de sağlanıyor.

6
Duşakabin

NASIL UYGULANIYOR?

Uygulama oldukça basit. Öncelikle eşit miktarda beyaz sirke ve su karıştırılıyor. Bu karışım bir sprey şişesine alınarak duşakabin camına sıkılıyor. Ardından üzerine bir miktar karbonat serpilerek hafifçe ovalanıyor. Yaklaşık 10-15 dakika bekletildikten sonra durulama işlemi yapılıyor.
 

7
Duşakabin

Temizlik sonrası camın kuru bir bezle silinmesi ise leke oluşumunu engellemek açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu yöntemle cam yüzeyin kısa sürede parlak bir görünüm kazandığı belirtiliyor.

 

8
Duşakabin

KİMYASAL ÜRÜNLERE ALTERNATİF OLUYOR

Pek çok kişi, güçlü kimyasal içerikli temizlik ürünlerinin hem sağlık hem de çevre açısından olumsuz etkilerinden kaçınmak istiyor. Bu noktada doğal içeriklerle hazırlanan karışımlar daha fazla ilgi görüyor. Sirke ve karbonatın birlikte kullanımı, hem ekonomik hem de erişilebilir olması nedeniyle tercih ediliyor.

Ayrıca bu yöntem, hassas cilt yapısına sahip kişiler için de daha güvenli bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Kimyasal temizlik maddelerinin neden olabileceği tahriş riskini azaltması, kullanıcıların bu karışıma yönelmesinde etkili oluyor.
 

9
Duşakabin

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Her ne kadar doğal bir yöntem olsa da uzmanlar, bu karışımın aşırı sık kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle sirkenin asidik yapısı nedeniyle uzun vadede bazı yüzeylerde aşındırıcı etki gösterebileceği belirtiliyor. Bu nedenle haftada bir veya ihtiyaç duyuldukça uygulanması öneriliyor.

Ayrıca temizlik sırasında eldiven kullanılması ve ortamın havalandırılması da önemli detaylar arasında yer alıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.