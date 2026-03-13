Menü Kapat
11°
 Selime Albayrak

Kimsenin bilmediği fırın ayarları! O rakamlara dikkat

Kimsenin bilmediği fırın ayarlarını sizin için araştırdık. Sizde fırınınızdaki o rakamlara dikkat ederek daha lezzetli ve doğru yemekler hazırlayabilirsiniz. Mutfağın en gözde parçalarından biri olan fırınınızı doğru kullanmanın tam zamanı! İşte kimsenin bilmediği fırın ayarları…

Kimsenin bilmediği fırın ayarları! O rakamlara dikkat
Mutfağınızda sık sık kullandığınız fırınınızın ayarlarını yanlış biliyor olabilirsiniz! Kimsenin bilmediği fırın ayarlarını sizin için araştırdık. Fırınınıza doğru ayar yapmadığınızda ne yemekleriniz lezzetli olur ne de fırınınızdan istediğiniz verimi alabilirsiniz. Bu noktada doğru fırın ayarı yapmak, hem yemeğin lezzetini hem de kıvamını önemli ölçüde etkiliyor. Peki, siz kimsenin bilmediği fırın ayarlarını biliyor musunuz? Pek çok kişi fırınının üzerinde yazan o ayarları bilmiyor. Sizde fırınınızın gerçek ayarlarını öğrenmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte kimsenin bilmediği fırın ayarları…

KİMSENİN BİLMEDİĞİ FIRIN AYARLARI!

Mutfağın en sık kullanılan ürünlerinden biri hiç şüphesiz fırınlardır. Fırınlarda bin bir çeşit yemek ve tatlı pişiyor. Fırından sofralara kadar uzanan bu yemeklerin lezzetini belirleyen en önemli etken ise fırın ayarları oluyor. Fırın doğru ayar yapılmadığında hem yemeklere lezzet vermiyor hem de kıvamını ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Kimsenin bilmediği fırın ayarları! O rakamlara dikkat

Mutfakta pek çok kişi fırın üzerinde yazan ayarları doğru kullanmadığı için maksimum verimi alamıyor. Fırın üzerinde yazan ayarlar yalnızca sıcaklık olarak düşünülse de bu ayarları doğru kullanabilmek, elde edilen yemeğin sonucunu önemli ölçüde etkiliyor. Sizde ne kadar güzel yaparsanız yapın yemeklerinizde istediğiniz sonucu alamıyorsanız, fırın ayarlarınızı mutlaka bir gözden geçirmelisiniz.

Kimsenin bilmediği fırın ayarları! O rakamlara dikkat

Birçok ev kadını fırın kullanırken ne ayarlarına ne de rakamlarına dikkat ediyor. Gelişi güzel kullanılan fırın ayarları ise ne istenilen yemeği ne de tatlıyı elde etmenizi sağlıyor. İşte tam da bu noktada kimsenin bilmediği fırın ayarları gün yüzüne çıkıyor.

Kimsenin bilmediği fırın ayarları! O rakamlara dikkat

Fırınlarda bulunan turbo ayarı, fanlı pişirme olarak da adlandırılıyor. Bu programda fırının fanları sayesinde ısı fırının her yerine eşit şekilde dağılıyor. Turbo program, alt üst pişirmeye kıyasla daha kısa sürede pişirme fırsatı sunuyor. Ayrıca bu programda birden fazla yemeği aynı anda pişirebilmek mümkün! Bu noktada dilerseniz fırınınızın raflarına birden fazla tepsi yerleştirebilirsiniz.

Kimsenin bilmediği fırın ayarları! O rakamlara dikkat

FIRIN İÇİNDEKİ O RAKAMLARA DİKKAT!

Fırın içerisinde yer alan rakamların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu rakamların ne anlama geldiğini duyunca, çok şaşıracaksınız! Fırın ayarları, her yemek için ideal sıcaklık ve fonksiyonları belirleyerek mükemmel pişirme sonuçları elde etmenize yardımcı olur. Elbette her fırınının kendine göre belli başlı ayarları vardır.

Kimsenin bilmediği fırın ayarları! O rakamlara dikkat

Fırın raf seviyelerindeki numaraların kullanım amaçlarını ve hangi yemekleri hangi seviyede pişirmeniz gerektiğini sizin için araştırdık. Fırınınızı en verimli şekilde kullanmak ve yemeklerinize bambaşka bir lezzet katmak istiyorsanız, bu ayarları mutlaka öğrenmelisiniz.

Kimsenin bilmediği fırın ayarları! O rakamlara dikkat

Fırınınızın kenarında yazan o rakamlar daha lezzetli bir yemek elde etmenize yardımcı oluyor. Bu noktada 1 numaralı rafta pişirilen yemeğin alt kısmının daha iyi pişmesi ve kızarması için uygunluk sağlıyor.

Diğer yandan 2 ve 3 numaralı rafların daha çok kek, börek ve sulu yemekler için tercih edilmesi gerekiyor. 4 numaralı raf ise balık, et ve tavuk için uygun oluyor.

