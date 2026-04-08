Kurutma makinesini yanlış kullananlar hüsranla karşılaşıyor! Kıyafetlerin çekmemesi ve renk soldurmaması için en doğru kullanım ayarları

HANGİ TÜR KIYAFETE HANGİ PROGRAM TERCİH EDİLMELİ?

Kumaş türü pamuklu olan kıyafetlerin iyi bir şekilde kurutulabilmesi için pamuklu programı tercih edilebilirken sentetik kumaşlar için daha düşük ısılı ve kısa süreli programlar elverişlidir.

Hassas çamaşırlar için ise en düşük ısıda olan narin ya da hassas programları idealdir.