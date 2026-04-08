Kurutma makinesini yanlış kullananlar hüsranla karşılaşıyor! Kıyafetlerin çekmemesi ve renk soldurmaması için en doğru kullanım ayarları

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 18:00
08.04.2026
saat ikonu 18:00
çamaşır kurutma makinesi

Günümüzün gelişen teknolojisinde ister ev hanımları olsun ister de çalışan kadınlar için olsun temizlik rutininde en büyük nimetlerden birisi de çamaşır kurutma makineleridir. Asma derdi olmadan ve sadece birkaç saat içinde çamaşırlarınızın kupkuru olmasına yarayan bu muhteşem elektronik eşyayla günlük konforunuzu arttırabilirsiniz. Ancak, bazı şartlarla! 

Doğru ayar ve kullanımına dikkat ettiğiniz takdirde çamaşır kurutma makinelerinden son derece verim alabileceğiniz bu teknolojik ürünle işlerinizi büyük ölçüde rahatlatabilirsiniz. 

kurutma makinesi kıyafetleri neden küçültür

Peki çamaşır kurutma makinelerinden en doğru verimi alabilmek için hangi ayarlar kullanılmalı? Yüksek ısıdan dolayı kyafetlerin çekmemesi ve renk soldurmaması için hangi programlar tercih edilmelidir? İşte, çamaşır kurutma makinesinin doğru kullanım ayarları:

çamaşır kurutma makinesi ayarları

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Binbir hevesle aldığınız çamaşır kurutma makinelerinizden en etkin şekilde faydalanmak istiyorsanız; doğru bir program ayarı tercih etmek işin olmazsa olmazlarındandır.

Marka fark etmeksizin her  kurutma makinesinde bazı temel program bulunur. Bu programlardan en sık tercih edileni ve kullanıma açık olanı ise  dolap kuruluğu ve ütü kuruluğudur.

Eğer çamaşırlarınızı ütülü gibi çıkartıp direkt dolabınıza yerleştirmek isterseniz; dolap kuruluğuna basmanız yeterlidir.

Eğer çamaşırlanızı ütüleyecekseniz; az nemli çıkması da yeterli olacaktır.

Çamaşır kurutma programı seçenekleri

HANGİ TÜR KIYAFETE HANGİ PROGRAM TERCİH EDİLMELİ?

Kumaş türü pamuklu olan kıyafetlerin iyi bir şekilde kurutulabilmesi için pamuklu programı tercih edilebilirken sentetik kumaşlar için daha düşük ısılı ve kısa süreli programlar elverişlidir.

Hassas çamaşırlar için ise en düşük ısıda olan narin ya da hassas programları idealdir.

 

çamaşır kurutma makinesi kıyafet küçültür mü

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KIYAFETLERİ KÜÇÜLTÜR MÜ?

Çamaşır kurutma makineleriyle ilgili en çok dert yanılan durumlardan birisi de kıyafet çekme/ küçültmeye yöneliktir.

Kurutma makinesinde çamaşırların küçülmesini istemiyorsanız; çamaşır etiketlerindeki talimatlara  göre doğru bir program seçilmesi gerekir. Misal; hassas yapıdaki bir kumaşın yüksek ısıda kurutulması çamaşırın küçülmesine sebep olabilir.

 

çamaşır kurutma

Kıyafetlerin aşırı derecede kurutulması, kumaş liflerinin büzülmesini tetikleyebilir.

 Bu durumu önlemek için çamaşırınızın tam kurumasını beklemektense hafif nemli olacak gibi çıkartıp geri kalanını asarak kurutmak küçülme riskini minimuma indirebillir.

 

kurutma makinelerinde küçülme sorunu

ÇAMAŞIR KURUTMADA KÜÇÜLMENİN OLMAMASI İÇİN EN GARANTİ PROGRAM HANGİSİ?

HASSAS PROGRAMI: 

Düşük ısı ile kurutur.

Çekme riski en düşük ayardır.

Renklerin solmasını engeller.

dolap kuruluğu ne işe yarar

DOLAP KURULUĞU ÇOK ÖNEMLİ!

Hassas programı açıkken renkli ve pamuklu kıyafetler için en elverişli kombinasyondur. Kırışıklığı önler, çekmeyi engeller.

kurutma makinesi ayarları

Pamuklu / Pamuklu Eco: Günlük pamuklu kıyafetler için
Sentetik: Daha hassas türdeki kıyafetler için
Kot: Kalın dokulu kıyafetler için
Spor / Outdoor: Teknik ve spor kıyafetleri için
Havlu / Nevresim / Yorgan: Büyük hacimli tekstil ürünleri için
Hassas / Narın: Düşük ısıda kurutulması gereken kıyafetler için tercih edilebilir.

çamaşır kurutma makinesi renk soldurma

KURUTMA MAKİNESİ ÇAMAŞIRLARIN RENKLERİNİ ALIR MI?

Kurutma makinesine atılan kıyafetlerin renklerinin solmaması ve canlılığının gitmemesi için kıyafetlerin ters çevrilerek atılması uygundur.

