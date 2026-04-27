Ocak demirlerini pırıl pırıl yapan yöntem! Yeni almış bir görüntü

LİMON İLE PARLAKLIK ETKİSİ

Limon, içerdiği doğal asit sayesinde hem yağ çözücü hem de parlatıcı bir etkiye sahiptir. Ocak demirlerini limon suyu ile silmek, yüzeydeki mat görünümü azaltır ve parlaklık kazandırır.

Daha etkili bir sonuç için limon suyu ile karbonat karıştırılarak macun kıvamında bir karışım elde edilebilir. Bu karışım ocak demirine uygulanıp kısa süre bekletildiğinde kirlerin kolayca çözüldüğü görülür.