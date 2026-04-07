Pratik temizlikteki ilk kural! Sirke, beyaz sabun, karbonat, çamaşır sodası ve limon tozu

Kimyasal içerikli temizlik malzemeleri her ne kadar ev hanımlarının vazgeçilmezi olsa da sağlığa ciddi ölçüde zararlar verebiliyor. Bu durum temizliği pratik yapmaktan çok zararlı ve zor bir hale getiriyor. Diğer yandan temizlikte kullanılan sirke, beyaz sabun, karbonat, çamaşır sodası ve limon tozu gibi ürünler, doğal yönden en etkili temizlik malzemesi olarak karşımıza çıkıyor. Sağlığını tehlikeye atmak istemeyen ve kimyasallardan zarar görmek istemeyen ev hanımları pratik temizlikte; sirke, beyaz sabun, karbonat, çamaşır sodası ve limon tozu gibi ürünleri tercih ediyor.