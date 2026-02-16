Menü Kapat
 Arzu Akçay

Robot süpürgeyi temizlerken iki defa düşünün! Ayarlardaki ayrıntıya dikkat

Evinizde robot süpürge var ve ilk günkü gibi temizlik yapmadığını mı düşünüyorsunuz? O halde sizi böyle alalım. Çünkü ayarlardaki ayrıntıya dikkat ederek robot süpürgenizi temizlerken iki defa düşünmeniz gerekiyor. İşte detaylar...

Teknolojinin de ilerlemesiyle ev temizliğinde çok yönlü temizlik araçları ortaya çıkıyor. Özellikle de robot süpürgeler hemen hemen evde yer alıyor. Ama bazen robot süpürgelerde güzel temizlemem durumları da ortaya çıkıyor. Bizde bu durumları yaşayan kişiler için robot süpürgeyi temizlerken iki defa düşünülmesi gerekiyor. Robot süpürgeyi temizlerken iki defa düşünün. Ayarlardaki ayrıntıya dikkat edin. İşte detaylar…

Robot süpürgelerin performansını ve ömrünü uzatmak için toz haznesi, ana ve yan fırçaların düzenli ve doğru temizliği büyük önem taşımaktadır.
Robot süpürgelerin verimli çalışması ve ömrünün uzun olması için toz haznesi, ana ve yan fırçaların düzenli bakımı şarttır.
Eksik veya yanlış temizlik, cihazın performansını düşürür, navigasyonunu bozar ve ömrünü kısaltır.
Toz haznesi hafif nemli bezle silinmeli, fırçalar ise kendi temizleme aparatları ile dikkatlice temizlenmelidir.
Farklı robot süpürge modellerine göre temizleme yöntemleri ve fırça çıkarma sistemleri değişebileceğinden, cihazın ayarları ve kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir.
ROBOT SÜPÜRGEYİ TEMİZLERKEN İKİ DEFA DÜŞÜNÜN!

Teknolojinin de gelişmesiyle ev temizliğinde hayatı kolaylaştıran temizlik araçları ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de robot süpüreler oldu. Çünkü robot süpürgeler, ev temizliğinde herkesin tercih ettiği cihazlar arasında yer alıyor.

Hayatı kolaylaştıran bu cihazların verimli çalışması içinde düzenli bir bakıma ihtiyaç duyar. Çünkü düzenli temizlik sadece cihazların ömürlü olmasının yanı sıra temizlik yapacağınız zamanda da hijyeni üst seviyede tutar. Özellikle de çocuklu ve evcil hayvanlı evlerin sıklıkla tercih ettikleri robot süpürgelerin bakımı aksatmamak gerekmektedir.

Robot süpürgeyi temizlerken iki defa düşünmelisiniz. Çünkü yapılan herhangi bir yanlış sizlerin robot süpürgelerde hasar bırakmanıza neden olur. Bu sebeple robot süpürge temizliği yaparken, toz haznesine oldukça dikkat etmelisiniz. Robotun temizliğinde en önemli yerlerden biri de toz haznesidir.

Toz haznesinin plastik yüzeylerini hafif nemli bir bezle silerek tozunu alabilirsiniz. Daha sonra kurutup kullanıma devam etmelisiniz. Robotun kullanım sıklığına göre ana ve yan fırça bakımına özen göstermek gerekir. Çünkü tozlar ve kirler fırçalara yapışıp robotunuza zarar verebilir. Bu fırçalar, kendi temizleme fırçasıyla birlikte iyice temizlenmelidir.

PERFORMANS KAYBININ ÖNLENMESİ

Robot süpürgelerde zamanla meydana gelen iyi temizlememe durumların en büyük sebebi, robot süpürgelerde düzenli bir temizlemenin yapılmamasıdır. Burada biriken tozlar, robot süpürge de bulunan navigasyonun ayarlarının da bozma durumlarına neden oluyor.

Temizlik alanlarından navigasyonun bozulması demek de oranın yeterince temizlenmemiş olması demek olur. Yani evinizde yapmış olduğunuz temizlik tam temizlik olmaz. Bu nedenle de robot süpürgelerde cihaz temizliği oldukça önemlidir.

TEMİZLİKLE CİHAZ ÖMRÜNÜ UZATMA

Düzenli temizlik robot süpürgelerin yalnızca kullanımını değil dorudan ömrünü de etkiler. Robot süpürgeler düzenli olarak çalıştığı vakit ortalama 6 ya da 7 yıla kadar dayanabilirler. Ancak kir ve toz eğer hazneye kadar ulaşmışsa cihazın iç mekanizmasına zarar verebilir. Tamir maliyetleri artar, cihazınızın ömrü çabuk biter.

AYARLARDAKİ AYRINTIYA DİKKAT

Robot süpürgelerde meydana gelen ‘eskisi kadar iyi temizlememe’ durumu yeterli ve gerekli bakımın yapılmamasından kaynaklıdır. Bu sebeple evinizde bulunan robot süpürgelere yeterli özeni ve bakımı düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü yapılmayan her bakım cihazın ömrünü bitirir.

Robot süpürgeler modellerine göre, farklılık gösterebilir. Her markanın kendine özel temizleme ayarları bulabilir. Ancak her süpürge de hemen hemen aynı olan yan ve ana fırçalar, toz haznesi gibi durumlar, birebir aynı olabilir.

Bazı modellerde fırçalar alet gerektirmeden çıkartabilirken, bazılarında vidalama sistemi bulunabilir. Bu da temizleme yöntemlerinde değişiklik gösterirken hepsinin de toz hanesi ayarında bulunan ayrıntılarına dikkat edilmesi gerekir.

