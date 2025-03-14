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Otomobil
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

1 milyon TL altında sıfır otomobil kalmadı! İşte en uygun fiyatlı modeller

Sıfır otomobil almak artık hayal oldu. Mart 2025 itibarıyla Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satılan araç kalmazken, giriş seviyesi modeller bile rekor fiyatlara ulaştı. Döviz kuru, yüksek vergiler ve kredi faizlerindeki artış, otomobil piyasasını adeta kilitledi. İşte en uygun fiyatlı 10 model.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 16:39

Türkiye'de sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışları, uygun fiyatlı araç bulmayı neredeyse imkânsız hale getirdi. Son yıllarda hem yatırım aracı olarak değerlendirilen hem de ulaşım ihtiyacını karşılayan otomobiller, artık eskisi kadar cazip değil. Özellikle kredi faizlerinin yükselmesi ve krediye erişimin zorlaşması, sıfır otomobil almak isteyen vatandaşları zorluyor.

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA SIFIR ARAÇ KALMADI

Otomobil fiyatları Mart 2025 itibarıyla ciddi şekilde artarken, Türkiye’de 1 milyon TL'nin altında satılan sıfır araç kalmadı. Daha önce 700-800 bin TL seviyelerinde alıcı bulan giriş seviyesi modeller bile artık 1 milyon TL'nin üzerinde konumlanıyor.

Peki, şu anda Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller hangileri? İşte Mart ayı fiyatlarıyla en uygun 10 model:

  • Hyundai i10 – 1 milyon TL
  • Fiat Egea Sedan – 1 milyon 4 bin 900 TL
  • Hyundai i20 – 1 milyon 66 bin TL
  • Kia Picanto – 1 milyon 70 bin TL
  • Renault Taliant - 1 milyon 103 bin TL
  • Fiat Egea Cross – 1 milyon 119 bin 900 TL
  • Hyundai Bayon – 1 milyon 171 bin TL
  • Dacia Sandero Stepway - 1 milyon 205 bin TL
  • Opel Corsa – 1 milyon 208 bin 900 TL
  • Suzuki Swift – 1 milyon 299 bin TL

OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Türkiye’de otomobil fiyatları döviz kuruna doğrudan bağlı. Son dönemde döviz kurlarındaki yükseliş, ithal araçların fiyatlarını artırdı. Ayrıca ÖTV ve KDV gibi vergilerin yüksek olması da fiyatları yukarı çeken en büyük faktörlerden biri. Bankaların yüksek faiz oranları nedeniyle krediyle araç almak da zorlaştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sıfır otomobil fiyatları neden yüksek?
Otomobil fiyatları, döviz kuru artışı, yüksek ÖTV ve KDV oranları ile bankaların uyguladığı yüksek kredi faizlerinden doğrudan etkileniyor.
ETİKETLER
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