1 milyon TL altında sıfır otomobil kalmadı! İşte en uygun fiyatlı modeller

Sıfır otomobil almak artık hayal oldu. Mart 2025 itibarıyla Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satılan araç kalmazken, giriş seviyesi modeller bile rekor fiyatlara ulaştı. Döviz kuru, yüksek vergiler ve kredi faizlerindeki artış, otomobil piyasasını adeta kilitledi. İşte en uygun fiyatlı 10 model.
Türkiye'de sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışları, uygun fiyatlı araç bulmayı neredeyse imkânsız hale getirdi. Son yıllarda hem yatırım aracı olarak değerlendirilen hem de ulaşım ihtiyacını karşılayan otomobiller, artık eskisi kadar cazip değil. Özellikle kredi faizlerinin yükselmesi ve krediye erişimin zorlaşması, sıfır otomobil almak isteyen vatandaşları zorluyor.
Otomobil fiyatları Mart 2025 itibarıyla ciddi şekilde artarken, Türkiye’de 1 milyon TL'nin altında satılan sıfır araç kalmadı. Daha önce 700-800 bin TL seviyelerinde alıcı bulan giriş seviyesi modeller bile artık 1 milyon TL'nin üzerinde konumlanıyor.
Peki, şu anda Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller hangileri? İşte Mart ayı fiyatlarıyla en uygun 10 model:
Türkiye’de otomobil fiyatları döviz kuruna doğrudan bağlı. Son dönemde döviz kurlarındaki yükseliş, ithal araçların fiyatlarını artırdı. Ayrıca ÖTV ve KDV gibi vergilerin yüksek olması da fiyatları yukarı çeken en büyük faktörlerden biri. Bankaların yüksek faiz oranları nedeniyle krediyle araç almak da zorlaştı.