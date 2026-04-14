100 kilometrede 2,22 litre tüketim yapan motor tanıtıldı

VERİMLİLİKTE DİKKAT ÇEKEN TABLO

Yeni i-HEV sistemi, yapay zeka destekli enerji yönetimi ve hibrit kullanımına özel geliştirilen güç aktarma yapısıyla geliyor. Geely’ye göre bu sayede toplam verimlilikte %10’dan fazla artış sağlanıyor. Sistemin en dikkat çekici tarafı ise %48,4 termal verimliliğe sahip hibrit motoru. Bu oran, seri üretim otomobiller arasında öne çıkan değerlerden biri olarak gösteriliyor.

Sistemde yer alan 230 kW gücündeki elektrik motoru, aracın 0’dan 30 km/s hıza yalnızca 1,84 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Özellikle şehir içi kullanım düşünülerek optimize edilen yapı, hızlı tepki ve yüksek enerji geri kazanımı sunuyor. Yani kağıt üzerindeki veriler kadar günlük kullanım tarafında da iddialı bir tablo var.

Geely, i-HEV sisteminin karma kullanımda 2,22 L/100 km yakıt tüketimine ulaştığını ve bu değerin Guinness tarafından onaylandığını da duyurdu. Bu da sistemin sadece teknik olarak değil, tüketim tarafında da güçlü bir vitrine çıkarıldığını gösteriyor.