100 kilometrede 2,22 litre tüketim yapan motor tanıtıldı

Serhat Yıldız
14.04.2026
10:41
14.04.2026
10:41
Geely, yeni nesil i-HEV hibrit sistemini resmen tanıttı. Şirket, bu sistemi yüksek satış hacmine sahip modellerinde kullanmaya hazırlanıyor. İlk etapta Geely Monjaro ve Geely Preface gibi markanın öne çıkan modelleri bu teknolojiyle sahneye çıkacak.

VERİMLİLİKTE DİKKAT ÇEKEN TABLO

Yeni i-HEV sistemi, yapay zeka destekli enerji yönetimi ve hibrit kullanımına özel geliştirilen güç aktarma yapısıyla geliyor. Geely’ye göre bu sayede toplam verimlilikte %10’dan fazla artış sağlanıyor. Sistemin en dikkat çekici tarafı ise %48,4 termal verimliliğe sahip hibrit motoru. Bu oran, seri üretim otomobiller arasında öne çıkan değerlerden biri olarak gösteriliyor.

Sistemde yer alan 230 kW gücündeki elektrik motoru, aracın 0’dan 30 km/s hıza yalnızca 1,84 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Özellikle şehir içi kullanım düşünülerek optimize edilen yapı, hızlı tepki ve yüksek enerji geri kazanımı sunuyor. Yani kağıt üzerindeki veriler kadar günlük kullanım tarafında da iddialı bir tablo var.

Geely, i-HEV sisteminin karma kullanımda 2,22 L/100 km yakıt tüketimine ulaştığını ve bu değerin Guinness tarafından onaylandığını da duyurdu. Bu da sistemin sadece teknik olarak değil, tüketim tarafında da güçlü bir vitrine çıkarıldığını gösteriyor.

İKİ MODELLE BİRLİKTE TANITILDI

Tanıtımla beraber iki önemli modelin hibrit versiyonu da görücüye çıktı. Geely Preface i-HEV’in WLTC ölçümlerine göre 3,98 L/100 km tüketim sunduğu açıklandı. Geely Monjaro i-HEV’de ise bu değer 4,75 L/100 km olarak paylaşıldı.

Her iki modelde de dış tasarım tarafında büyük bir değişim yok. Daha çok yeni jant seçenekleri ve güncellenmiş renk paleti gibi küçük ama fark yapan dokunuşlar öne çıkıyor. Kabinde ise çift ekranlı yapı, Flyme Auto bilgi-eğlence sistemi ve Huawei HiCar entegrasyonu dikkat çekiyor. Üst donanım seviyelerinde head-up display ile havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar da sunuluyor.

GEELY, SİSTEMİ DAHA FAZLA MODELE YAYACAK

Şirket, i-HEV teknolojisini yalnızca iki modelle sınırlı tutmayacak. Geely Emgrand ve Geely Boyue dahil olmak üzere birçok ana modelde bu sistemin kullanılacağı belirtiliyor. Plan, 2026 yılı boyunca bu teknolojiyi markanın daha geniş ürün gamına taşımak.

Sistem; 1.5L, 1.5TD ve 2.0TD motor seçenekleriyle uyumlu çalışıyor. Buna 11’i 1 arada elektrikli tahrik ünitesi eşlik ediyor. Kısacası Geely, hibrit tarafında sadece tek bir model ya da kısa vadeli bir hamle değil, daha geniş ölçekli bir dönüşüm hedefliyor.

ALTERNATİF YAKITLARA DA VURGU YAPTI

Geely, hibrit teknolojilerin yanında alternatif yakıt çözümlerine yatırım yapmayı da sürdürüyor. Şirket Başkanı Li Shufu, metanol yakıtın enerji yoğunluğunun lityum-iyon bataryalara göre 10 kat daha yüksek olduğunu belirterek bu alanın potansiyeline dikkat çekti. Bu vurgu, şirketin yalnızca bugünün değil, yarının farklı güç aktarma seçeneklerine de alan açmak istediğini gösteriyor.

Öte yandan Çin’de düzenleyici çerçevede de değişim yaşanıyor. Plug-in hibritlere yönelik teşviklerin azalması ve daha nötr politikaların benimsenmesi, farklı güç aktarma sistemleri arasındaki farkı daraltıyor. Bu tablo da geleneksel hibritlerin rekabet gücünü artıran önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

