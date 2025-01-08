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110 yıllık İngiliz devi ile anlaşma imzalandı: Klasiklerin efendisi Türkiye yollarına renk katacak!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com, yeniköy motors
08 Ocak 2025 22:53 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 22:55
110 yıllık İngiliz devi ile anlaşma imzalandı: Klasiklerin efendisi Türkiye yollarına renk katacak!

İngiliz otomobil markası Morgan Türkiye'ye geliyor. Yeniköy Motors, İngiliz otomotiv markası Morgan Motor Company ile distribütörlük anlaşması imzaladığını duyurdu. 110 yıllık geçmişe sahip otomotiv markası yakın bir zamanda Türkiye yollarında olacak…

110 yıllık İngiliz devi Morgan, Türkiye​ pazarına giriş yapıyor. Yeniköy Motors ile distribütörlük anlaşması imzalayan marka, benzersiz tasarımları ve el işçiliğiyle üretilen modelleriyle otomobil severlere unutulmaz bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

110 yıllık İngiliz devi ile anlaşma imzalandı: Klasiklerin efendisi Türkiye yollarına renk katacak! - 1. Resim

İKİNCİ İNGİLİZ MARKASI’NI DA TEMSİL EDECEK

Geleneksel zanaatkârlık teknikleriyle modern teknolojinin bir araya geldiği bu süreçte, her bir detay özenle işleniyor. Bu anlaşma ile, Yeniköy Motors, Aston Martin​'in ardından ikinci bir İngiliz markayı Türkiye'de temsil etmiş olacak.

110 yıllık İngiliz devi ile anlaşma imzalandı: Klasiklerin efendisi Türkiye yollarına renk katacak! - 2. Resim

Tgrthaber.com’a konuşan Yeniköy Motors Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, otomomobil tutkunlarını sevindirdi. Kaya, "Yeniköy Motors, bu iş birliğiyle Morgan Motors'un benzersiz üretim tekniklerini ve sürüş deneyimini Türkiye otomotiv pazarına sunmayı hedefliyor” dedi.

110 yıllık İngiliz devi ile anlaşma imzalandı: Klasiklerin efendisi Türkiye yollarına renk katacak! - 3. Resim

ANLAŞMA TAMAM

Morgan Motor Company CEO'su Matthew Hole, Yeniköy Motors Kurucusu Nevzat Kaya ile, şirketin İngiltere'deki genel merkezinde distribütörlük anlaşması imzaladı. Geleneksel işçilik ile modern teknolojileri bir araya getiren Morgan, 115 yılı aşkın bir süredir Birleşik Krallık'ta üretim yapıyor.

Ürettiği retro tasarımlı otomobiller ile otomobil dünyasında farklı bir yer edinen İngiliz Morgan, 2019 yılında İtalyan bir finans kuruluşu olan Investindustrial'a satıldı. Morgan'ın satışı ile birlikte, İngiltere'de tüm otomotiv üreticilerin sahibi de İngiltere dışından yatırımcılar haline gelmişti.

110 yıllık İngiliz devi ile anlaşma imzalandı: Klasiklerin efendisi Türkiye yollarına renk katacak! - 4. Resim

BMW İLE İŞ BİRLİĞİ

Morgan, Bmw ile uzun yıllar süren stratejik iş birliği yürütüyor. Bu kapsamda bir süredir BMW'nin motorları Morgan modellerinde yer alıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com, yeniköy motors
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