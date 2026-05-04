1966 Ford Mustang’e Tesla kalbi: Otonom sürüş bile var

Serhat Yıldız
04.05.2026
11:12
04.05.2026
11:21
Klasik otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak bir proje Kaliforniya’dan geldi. 1966 model bir Mustang, tamamen elektrikli bir Tesla’ya dönüştürüldü. Ama mesele sadece elektrik motoru değil; araçta Tesla’nın otonom sürüş özellikleri de aktif.

Projenin arkasındaki isim, Sacramento yakınlarında faaliyet gösteren Calimotive Auto Recycling’in sahibi Yaro Shcherbanyuk. Tesla ve Rivian parçaları konusunda uzman olan ekip, işi biraz ileri taşımış diyebiliriz.

2022 yazında Facebook Marketplace üzerinden satın alınan Mustang, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından bugünkü haline kavuştu. İlk başta Model S altyapısı düşünülmüş ama araç söküldükçe işler değişmiş. Model 3 bataryası, gövdeye neredeyse “cuk” diye oturmuş.

400 BEYGİRLİK KLASİK

Ortaya çıkan sonuç oldukça iddialı. Mustang’in altında çift motorlu bir Model 3 sistemi var. Bu da yaklaşık 400 beygir güç anlamına geliyor.

0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise sadece 3,5 saniye. Yani görünüş klasik, performans ise tam anlamıyla modern.

Ekip, Model 3’ün taban yapısını ve koltuklarını üç parçaya bölerek şasiye entegre etmiş. Batarya paketi de aracın orijinal formu korunacak şekilde yeniden şekillendirilmiş.

ASIL FARKI YAPAN: OTONOM SÜRÜŞ

Bu projeyi benzerlerinden ayıran en dikkat çekici detay ise yazılım tarafı. Mustang’e Tesla’nın kamera sistemi entegre edilmiş ve Autopilot, Sentry Mode ile “Full Self-Driving” (Denetimli) özellikleri aktif hale getirilmiş.

Bu da aracı, Tesla dışında bir platformda FSD çalıştırabilen nadir örneklerden biri yapıyor.

Tüm kontrol sistemi de Tesla’dan alınmış. Araç içindeki 15 inçlik ekran üzerinden her şey yönetiliyor. Güncellemeler kablosuz geliyor. Direksiyon ise Cybertruck tarzı yoke formunda.

MENZİL VE VERİMLİLİK ŞAŞIRTIYOR

Test sürüşlerinde araç, yüzde 80 dolulukla yaklaşık 310 km menzil gösterdi. Enerji tüketimi ise mil başına 258 Wh seviyesinde.

Açıkçası bu değerler, aerodinamik olarak daha dezavantajlı bir gövdeye sahip olmasına rağmen standart bir Model 3 ile yarışabilecek düzeyde.

Şarj portu da nostaljiye saygı duruşu gibi: Eski yakıt kapağının olduğu yere yerleştirilmiş.

DÜŞÜK BÜTÇEYLE BÜYÜK İŞ

İşin en dikkat çekici kısmı ise maliyet. Tüm proje yaklaşık 40.000 doların altında tamamlanmış.

Oysa benzer dönüşümler yapan firmalar, işi 75.000 dolardan başlatıyor. Bu açıdan bakınca, proje sadece teknik değil ekonomik olarak da dikkat çekici.

Tesla CEO’su Elon Musk daha önce FSD teknolojisinin lisanslanabileceğini söylemişti. Ancak şu ana kadar bu yönde resmi bir adım yok.

