1966 Ford Mustang’e Tesla kalbi: Otonom sürüş bile var

Klasik otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak bir proje Kaliforniya’dan geldi. 1966 model bir Mustang, tamamen elektrikli bir Tesla’ya dönüştürüldü. Ama mesele sadece elektrik motoru değil; araçta Tesla’nın otonom sürüş özellikleri de aktif.

Projenin arkasındaki isim, Sacramento yakınlarında faaliyet gösteren Calimotive Auto Recycling’in sahibi Yaro Shcherbanyuk. Tesla ve Rivian parçaları konusunda uzman olan ekip, işi biraz ileri taşımış diyebiliriz.

2022 yazında Facebook Marketplace üzerinden satın alınan Mustang, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından bugünkü haline kavuştu. İlk başta Model S altyapısı düşünülmüş ama araç söküldükçe işler değişmiş. Model 3 bataryası, gövdeye neredeyse “cuk” diye oturmuş.