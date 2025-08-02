Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

2025 Honda Civic makyajlandı

Dünyanın popüler markaları arasında olan Honda Civic, 2025'te değşikliklerle karşımıza çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2025 Honda Civic makyajlandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 11:44

Honda Civic, model yılına girerken küçük ama dikkat çekici değişikliklerle karşımıza çıktı. Türkiye’nin de dahil olduğu birçok pazarda büyük ilgi gören modelde, özellikle ön tasarımda fark edilen yenilikler var. Üst ve alt ızgaralar artık daha keskin hatlara sahip. Ön sis farlarıysa artık yok. Honda, bu değişikliğin sebebi olarak yeni LED farların sisli hava koşullarında yeterli görüş sağladığını açıklıyor.

2025 Honda Civic makyajlandı

Dış görünümde en dikkat çeken bir diğer detay, yeni tasarlanmış 18 inç jantlar. İç mekânda ise daha çok “gizli” sayılabilecek ufak dokunuşlar yapılmış. Tüm donanım seviyelerine kablosuz şarj desteği eklenirken, üst versiyonlarda artık 10,2 inç dijital gösterge paneli ve ısıtmalı direksiyon standart hale geliyor.

Honda, yeni Civic’in müşteri geri bildirimleri doğrultusunda şekillendiğini söylüyor. Teknik anlamda hibrit versiyon için bir değişiklik yok. Ancak araç artık “Seabed Blue” isimli yeni bir mavi renk seçeneğiyle de satın alınabiliyor.

TYPE R ULTİMATE EDİTİON: AVRUPA İÇİN ÖZEL ÜRETİM

Honda Civic Type R’ın Avrupa’daki macerası sona ermişti. Ancak bu efsane model, veda niteliğinde sınırlı sayıda özel bir versiyonla geri döndü. “Ultimate Edition” adı verilen bu özel sürümden sadece 40 adet Avrupa’ya gelecek.

Beyaz gövde rengine eşlik eden kırmızı şerit detayları ve karbon fiber arka rüzgarlık, aracın sportif karakterini öne çıkarıyor. İçeride ise yine bolca karbon fiber detayla birlikte kırmızı renkli paspaslar ve metal Type R rozeti dikkat çekiyor.

2025 Honda Civic makyajlandı

Performans tarafında herhangi bir değişiklik yok. Kaputun altında yine 324 beygir güç ve 420 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo motor yer alıyor. Güç, ön tekerleklere altı ileri manuel şanzımanla aktarılıyor. 0’dan 100 km/s’ye 5,4 saniyede çıkan araçta, Type R’a özgü üçlü egzoz sistemi korunmuş.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Honda’nın efsane modeli Prelude geri geliyor
ETİKETLER
#Otomobil
#2025
#Yeni Model
#Hibrit Otomobil
#Honda Civic
#Araç Güncellemesi
#Type R
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.