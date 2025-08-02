2025 Honda Civic makyajlandı

Honda Civic, 2025 model yılına girerken küçük ama dikkat çekici değişikliklerle karşımıza çıktı. Türkiye’nin de dahil olduğu birçok pazarda büyük ilgi gören modelde, özellikle ön tasarımda fark edilen yenilikler var. Üst ve alt ızgaralar artık daha keskin hatlara sahip. Ön sis farlarıysa artık yok. Honda, bu değişikliğin sebebi olarak yeni LED farların sisli hava koşullarında yeterli görüş sağladığını açıklıyor.

Dış görünümde en dikkat çeken bir diğer detay, yeni tasarlanmış 18 inç jantlar. İç mekânda ise daha çok “gizli” sayılabilecek ufak dokunuşlar yapılmış. Tüm donanım seviyelerine kablosuz şarj desteği eklenirken, üst versiyonlarda artık 10,2 inç dijital gösterge paneli ve ısıtmalı direksiyon standart hale geliyor.

Honda, yeni Civic’in müşteri geri bildirimleri doğrultusunda şekillendiğini söylüyor. Teknik anlamda hibrit versiyon için bir değişiklik yok. Ancak araç artık “Seabed Blue” isimli yeni bir mavi renk seçeneğiyle de satın alınabiliyor.

TYPE R ULTİMATE EDİTİON: AVRUPA İÇİN ÖZEL ÜRETİM

Honda Civic Type R’ın Avrupa’daki macerası sona ermişti. Ancak bu efsane model, veda niteliğinde sınırlı sayıda özel bir versiyonla geri döndü. “Ultimate Edition” adı verilen bu özel sürümden sadece 40 adet Avrupa’ya gelecek.

Beyaz gövde rengine eşlik eden kırmızı şerit detayları ve karbon fiber arka rüzgarlık, aracın sportif karakterini öne çıkarıyor. İçeride ise yine bolca karbon fiber detayla birlikte kırmızı renkli paspaslar ve metal Type R rozeti dikkat çekiyor.

Performans tarafında herhangi bir değişiklik yok. Kaputun altında yine 324 beygir güç ve 420 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo motor yer alıyor. Güç, ön tekerleklere altı ileri manuel şanzımanla aktarılıyor. 0’dan 100 km/s’ye 5,4 saniyede çıkan araçta, Type R’a özgü üçlü egzoz sistemi korunmuş.