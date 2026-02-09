Menü Kapat
2026'nın 'En İyi Elektrikli Otomobili' seçildi

Şubat 09, 2026 14:46
1
2026’nın ‘En İyi Elektrikli Otomobili’ seçildi

Yenilenen Tesla Model Y, performansı, menzili ve güncellenen donanımıyla Consumer Reports’un 2026 listesinde tüm elektrikli rakiplerini geride bıraktı.

Elektrikli otomobil pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor. Tesla, yenilediği Model Y ile bu yarışta önemli bir başarıya imza attı. Dış tasarımı ve teknik altyapısı güncellenen Model Y, Consumer Reports tarafından açıklanan 2026 yılının en iyi yeni otomobilleri listesinde “En İyi Elektrikli Otomobil” unvanını kazandı.

 

 

 

 

2
2026’nın ‘En İyi Elektrikli Otomobili’ seçildi

Tesla her ne kadar klasik model yılı adlandırmasını kullanmasa da, Model Y’de yapılan kapsamlı yenileme karşılığını bulmuş görünüyor. Consumer Reports’un listesinde yalnızca tek bir tam elektrikli araç kategorisi yer alırken, diğer sınıflar ağırlıklı olarak hibrit modellere ayrıldı. Buna rağmen Model Y, elektrikli rakiplerinin önüne geçerek listenin en dikkat çeken otomobili oldu.

SPOR OTOMOBİL PERFORMANSI VURGUSU

Consumer Reports, Model Y’yi değerlendirirken özellikle “spor otomobil seviyesinde performans” sunmasına dikkat çekti. Sürekli güncellenen yazılım altyapısı, güvenilirlik tarafındaki iyileştirmeler ve Tesla’nın geniş Supercharger hızlı şarj ağı da raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. İç mekânda sunulan daha geniş yaşam alanı ve sürüş deneyimini geliştiren yazılım güncellemeleri, değerlendirmede belirleyici oldu.

3
FİYAT, MENZİL VE DONANIM DETAYLARI

FİYAT, MENZİL VE DONANIM DETAYLARI

2026 Tesla Model Y, ABD pazarında 39.990 dolarlık başlangıç fiyatıyla arkadan itişli baz versiyon olarak sunuluyor. Bu versiyon 516 kilometrelik bir menzil vadediyor. Daha üstte konumlanan Premium donanım paketi ise 44.990 dolardan başlıyor ve menzil 574 kilometreye kadar çıkıyor.

Premium versiyonlarda daha hızlı şarj desteği, geliştirilmiş ses sistemi, panoramik cam tavan, HEPA hava filtreleme sistemi ve ek konfor donanımları dikkat çekiyor. Arka yolcular için 8 inçlik dokunmatik ekran ve önde biraz daha büyük bir multimedya ekranı da bu paketin öne çıkan detayları arasında.

4
FSD İÇİN KRİTİK TARİH

FSD İÇİN KRİTİK TARİH

Tesla, 14 Şubat’a kadar Model Y satın alan kullanıcılara 8.000 dolar karşılığında “ömür boyu” Full Self-Driving (Denetimli) paketini sunuyor. Bu tarihten sonra sistem yalnızca aylık 99 dolarlık abonelik modeliyle erişilebilir olacak. FSD, sürücü gözetimi şartıyla eller serbest sürüş imkânı tanıyor.

Bu arada Tesla’nın kısa süre önce Model S ve Model X üretimini sonlandırdığını açıklaması da dikkat çekiyor. Model Y, satış tarafında uzun süredir bu iki modeli geride bırakmış durumda. Geçen yıl ABD’de 357.528 adet Model Y satılırken, Model S satışları 5.889 adet, Model X satışları ise 13.066 adet seviyesinde kaldı.

5
2026 Yılının En İyi Yeni 10 Otomobili

2026 Yılının En İyi Yeni 10 Otomobili

  • En İyi Küçük Otomobil: Honda Civic
  • En İyi Orta Sınıf Otomobil: Toyota Camry
  • En İyi Küçük SUV: Subaru Crosstrek
  • En İyi Kompakt SUV: Subaru Forester
  • En İyi Orta Sınıf SUV: Toyota Grand Highlander
  • En İyi Lüks Kompakt SUV: Lexus NX
  • En İyi Küçük Pick-up: Ford Maverick
  • En İyi Lüks Orta Sınıf SUV: BMW X5
  • En İyi Elektrikli Otomobil: Tesla Model Y
  • En İyi Tam Boy Pick-up: Ford F-150

