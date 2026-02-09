2026’nın ‘En İyi Elektrikli Otomobili’ seçildi

Tesla her ne kadar klasik model yılı adlandırmasını kullanmasa da, Model Y’de yapılan kapsamlı yenileme karşılığını bulmuş görünüyor. Consumer Reports’un listesinde yalnızca tek bir tam elektrikli araç kategorisi yer alırken, diğer sınıflar ağırlıklı olarak hibrit modellere ayrıldı. Buna rağmen Model Y, elektrikli rakiplerinin önüne geçerek listenin en dikkat çeken otomobili oldu.

SPOR OTOMOBİL PERFORMANSI VURGUSU

Consumer Reports, Model Y’yi değerlendirirken özellikle “spor otomobil seviyesinde performans” sunmasına dikkat çekti. Sürekli güncellenen yazılım altyapısı, güvenilirlik tarafındaki iyileştirmeler ve Tesla’nın geniş Supercharger hızlı şarj ağı da raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. İç mekânda sunulan daha geniş yaşam alanı ve sürüş deneyimini geliştiren yazılım güncellemeleri, değerlendirmede belirleyici oldu.