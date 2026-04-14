Mercedes-Benz, elektrikli sedan pazarındaki amiral gemisi EQS modelinin ikinci kapsamlı makyaj operasyonunu gerçekleştirdi. Serinin ikinci nesli için geliştirme yapılmayacağı daha önce kesinleşmişti. Markanın gelecekte yola tamamen yeni nesil S-Serisi ile devam etmesi bekleniyor. Şimdi ise Mercedes EQS modelinin 2027 versiyonu tanıtıldı.

Dinle

2027 Mercedes EQS tanıtıldı: İşte özellikleri ve Avrupa fiyatları

2027 MERCEDES EQS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yenilenen otomobil toplamda dört farklı donanım seçeneğiyle yollara çıkacak: EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic ve EQS 580 4Matic. Başlangıç seviyesindeki EQS 400 modelinde 112 kWh batarya yer alırken, diğer üç versiyonda enerji yoğunluğu artırılmış 122 kWh'lik bataryalar ile 800 volt elektrik mimarisi standart olarak sunuluyor.

Özellikle menzil tarafında önemli iyileştirmeler yapıldı. Açıklanan WLTP verilerine göre EQS 450+ sürümü, tek şarjla 926 kilometreye kadar yol katedebiliyor. Aracın enerji tüketiminin ise 100 kilometrede 15.4 kWh ile 19.3 kWh arasında değiştiği belirtiliyor. Performans odaklı EQS 580 4Matic, 577 beygir gücü ve 800 Nm tork üretirken; taban model EQS 400, 362 beygir gücüyle sürücüleri karşılıyor.

Tüm seride artık ilk viteste hızlı hızlanma, ikinci viteste ise yüksek hızda verimlilik sağlamaya odaklanan iki kademeli şanzıman sistemi yer alıyor.

SADECE 10 DAKİKADA 320 KİLOMETRE ŞARJ İMKANI

Alman üretici, güncellenen modelin şarj kapasitesini 350 kW DC hıza çıkardı. Yazılımsal geliştirmeler sayesinde bataryayı sanal olarak ikiye bölen sistem, her iki tarafı aynı anda 400 volt ile şarj ediyor. Böylelikle yalnızca 10 dakikalık bir bekleme süresiyle araca 320 kilometre menzil eklenebiliyor.

Lexus ile Tesla modellerinden aşina olduğumuz "steer-by-wire" (kablolu direksiyon) teknolojisi yenilenen EQS'in en dikkat çeken güncellemelerinden biri konumunda. Düşük hızlarda direksiyon oranını 4:1 seviyesinde tutan sistem, sürücülerin ellerini direksiyondan ayırmadan keskin manevralar yapmasına olanak tanıyor.

Ayrıca Tesla'nın meşhur "Yoke" tasarımına benzeyen yeni direksiyon simidi opsiyon listesine eklendi. İsteyen müşteriler geleneksel direksiyon simidi ve elektro-mekanik direksiyon sistemiyle aracı satın almaya devam edebilecek. Konforu daha da artırmak adına havalı süspansiyon sisteminde de ince ayarlar yapıldı.

Dış tasarımda siyah renkli yepyeni bir ızgara, üç köşeli yıldız detayları ve yıldız şeklindeki gündüz farları göz alıyor. Kabin içinde ise Mercedes-Benz'in en yeni işletim sistemi MB.OS, yeni MBUX Sanal Asistan ve arka koltuktaki yolcular için 13.1 inçlik eğlence ekranları yer alıyor. Ön paneli kaplayan devasa Hyperscreen ekranı ise varlığını koruyor.

2027 MERCEDES EQS AVRUPA FİYATLARI

Avrupa'daki tüketiciler yeni EQS serisine aşağıdaki fiyat etiketleriyle ulaşabilecek: