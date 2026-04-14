Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

2027 Mercedes EQS tanıtıldı: İşte özellikleri ve Avrupa fiyatları

Mercedes-Benz, ikinci neslini üretmeyeceği EQS modelinin makyajlı 2027 versiyonunu devasa menzil artışı, yepyeni donanımlar ve fütüristik bir direksiyon tasarımıyla tanıttı. İşte 2027 Mercedes EQS teknik özellikleri ve fiyatı!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 16:40

, elektrikli sedan pazarındaki amiral gemisi EQS modelinin ikinci kapsamlı makyaj operasyonunu gerçekleştirdi. Serinin ikinci nesli için geliştirme yapılmayacağı daha önce kesinleşmişti. Markanın gelecekte yola tamamen yeni nesil S-Serisi ile devam etmesi bekleniyor. Şimdi ise Mercedes EQS modelinin 2027 versiyonu tanıtıldı.

2027 MERCEDES EQS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yenilenen otomobil toplamda dört farklı donanım seçeneğiyle yollara çıkacak: EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic ve EQS 580 4Matic. Başlangıç seviyesindeki EQS 400 modelinde 112 kWh batarya yer alırken, diğer üç versiyonda enerji yoğunluğu artırılmış 122 kWh'lik bataryalar ile 800 volt elektrik mimarisi standart olarak sunuluyor.

Özellikle menzil tarafında önemli iyileştirmeler yapıldı. Açıklanan WLTP verilerine göre EQS 450+ sürümü, tek şarjla 926 kilometreye kadar yol katedebiliyor. Aracın enerji tüketiminin ise 100 kilometrede 15.4 kWh ile 19.3 kWh arasında değiştiği belirtiliyor. Performans odaklı EQS 580 4Matic, 577 beygir gücü ve 800 Nm tork üretirken; taban model EQS 400, 362 beygir gücüyle sürücüleri karşılıyor.

Tüm seride artık ilk viteste hızlı hızlanma, ikinci viteste ise yüksek hızda verimlilik sağlamaya odaklanan iki kademeli şanzıman sistemi yer alıyor.

SADECE 10 DAKİKADA 320 KİLOMETRE ŞARJ İMKANI

Alman üretici, güncellenen modelin şarj kapasitesini 350 kW DC hıza çıkardı. Yazılımsal geliştirmeler sayesinde bataryayı sanal olarak ikiye bölen sistem, her iki tarafı aynı anda 400 volt ile şarj ediyor. Böylelikle yalnızca 10 dakikalık bir bekleme süresiyle araca 320 kilometre menzil eklenebiliyor.

Lexus ile Tesla modellerinden aşina olduğumuz "steer-by-wire" (kablolu direksiyon) teknolojisi yenilenen EQS'in en dikkat çeken güncellemelerinden biri konumunda. Düşük hızlarda direksiyon oranını 4:1 seviyesinde tutan sistem, sürücülerin ellerini direksiyondan ayırmadan keskin manevralar yapmasına olanak tanıyor.

Ayrıca Tesla'nın meşhur "Yoke" tasarımına benzeyen yeni direksiyon simidi opsiyon listesine eklendi. İsteyen müşteriler geleneksel direksiyon simidi ve elektro-mekanik direksiyon sistemiyle aracı satın almaya devam edebilecek. Konforu daha da artırmak adına havalı süspansiyon sisteminde de ince ayarlar yapıldı.

Dış tasarımda siyah renkli yepyeni bir ızgara, üç köşeli yıldız detayları ve yıldız şeklindeki gündüz farları göz alıyor. Kabin içinde ise Mercedes-Benz'in en yeni işletim sistemi MB.OS, yeni MBUX Sanal Asistan ve arka koltuktaki yolcular için 13.1 inçlik eğlence ekranları yer alıyor. Ön paneli kaplayan devasa Hyperscreen ekranı ise varlığını koruyor.

2027 MERCEDES EQS AVRUPA FİYATLARI

Avrupa'daki tüketiciler yeni EQS serisine aşağıdaki fiyat etiketleriyle ulaşabilecek:

ModelFiyat
EQS 40094.403 Euro
EQS 450+108.635 Euro
EQS 500 4Matic123.285 Euro
EQS 580 4Matic134.732 Euro
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en sorunsuz dizel motorları: Alanlar tamircinin yolunu unutuyor
ETİKETLER
#mercedes-benz
#Eqs
#Elektrikli Sedan
#Yeni Nesil Araç
#Otomobil Yenilikleri
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.