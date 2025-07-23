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 | Murat Makas

278 beygirlik Opel Mokka GSE sahneye çıktı

Opel, "Grand Sport Electric" rozetini taşıyan yeni nesil performanslı modellerinin ilk temsilcisini tanıttı. 278 beygir gücündeki tamamen elektrikli Mokka GSE, sportif tasarım detayları ve iddialı teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

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278 beygirlik Opel Mokka GSE sahneye çıktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:30

Opel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, GSE etiketi taşıyan tüm modellerin bundan böyle yalnızca elektrikli olacağını duyurmuştu. 1970'lerden bu yana Opel'in sportif kimliğini yansıtan GSE rozetinin, artık "Grand Sport Electric" anlamına geldiği bu yeni dönemin ilk meyvesi ise Mokka GSE oldu.

278 beygirlik Opel Mokka GSE sahneye çıktı

0'DAN 100'E 5.9 SANİYEDE

Yeni Mokka GSE, ön aksa yerleştirilen elektrik motoruyla 207 kW (278 hp) güç ve 345 Nm tork üretiyor. Bu yüksek performans verileri yalnızca Sport modunda sürücünün emrine sunuluyor.

, henüz net ağırlığı paylaşmasa da, aracın 1.6 tonun altında kalacağı ifade ediliyor. Bu da onu standart Mokka Electric’ten biraz daha hafif kılıyor. Performans cephesinde ise GSE ciddi rakamlar sunuyor:

  • 0-100 km/s hızlanma: 5.9 saniye
  • Maksimum hız: 200 km/s
  • Menzil: 336 kilometre (WLTP)

Aracın altında yer alan 54 kWsa (net 50.8 kWsa) batarya, menzil açısından standart versiyonun biraz gerisinde kalıyor (standart modelde 407 km).

278 beygirlik Opel Mokka GSE sahneye çıktı

RALLİ RUHU YOLDA

Mokka GSE'nin performans parçaları, kısa süre önce tanıtılan ralli versiyonundan ilham alıyor. Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, özellikle kaygan zeminlerde ön tekerleklere gücü daha dengeli dağıtarak çekişi artırıyor.

278 beygirlik Opel Mokka GSE sahneye çıktı

Ayrıca:

  • Keskinleştirilmiş direksiyon sistemi
  • Spor süspansiyon (çift hidrolik amortisörlü)
  • Geliştirilmiş frenler
  • Sarı renkli GSE fren kaliperleri
  • 20 inçlik özel jantlar
  • Michelin Pilot Sport EV lastikler

Bunların hepsi, otomobilin sadece düz çizgide değil, virajlarda da güçlü bir duruş sergilemesini sağlıyor.

278 beygirlik Opel Mokka GSE sahneye çıktı

İÇ MEKÂNDA SPOR DOKUNUŞLAR

Dışarıda GSE logosu, koyu tampon detayları ve büyük jantlar dışında radikal bir değişiklik yok. Ancak iç tasarımda işler biraz daha farklı.

  • Alcantara kaplı spor koltuklar
  • Alüminyum pedal takımı
  • Sarı dikiş detayları
  • Kapılarda plastik yerine Alcantara kaplama

Ayrıca 10 inçlik bilgi-eğlence ekranına GSE’ye özel performans verileri eklenmiş. G-kuvveti, hızlanma değerleri ve batarya sıcaklığı gibi bilgiler doğrudan ekrandan izlenebiliyor.

278 beygirlik Opel Mokka GSE sahneye çıktı

NE ZAMAN GELİYOR?

Opel Mokka GSE, ilk olarak Eylül ayında IAA Mobility fuarında sergilenecek. İlk teslimatlar ise 2025’in son çeyreğinde başlayacak.

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ETİKETLER
#elektrikli araç
#spor
#opel
#Mokka
#Gse
#Otomobil
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