278 beygirlik Opel Mokka GSE sahneye çıktı

Opel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, GSE etiketi taşıyan tüm modellerin bundan böyle yalnızca elektrikli olacağını duyurmuştu. 1970'lerden bu yana Opel'in sportif kimliğini yansıtan GSE rozetinin, artık "Grand Sport Electric" anlamına geldiği bu yeni dönemin ilk meyvesi ise Mokka GSE oldu.

0'DAN 100'E 5.9 SANİYEDE

Yeni Mokka GSE, ön aksa yerleştirilen elektrik motoruyla 207 kW (278 hp) güç ve 345 Nm tork üretiyor. Bu yüksek performans verileri yalnızca Sport modunda sürücünün emrine sunuluyor.

Opel, henüz net ağırlığı paylaşmasa da, aracın 1.6 tonun altında kalacağı ifade ediliyor. Bu da onu standart Mokka Electric’ten biraz daha hafif kılıyor. Performans cephesinde ise GSE ciddi rakamlar sunuyor:

0-100 km/s hızlanma: 5.9 saniye

Maksimum hız: 200 km/s

Menzil: 336 kilometre (WLTP)

Aracın altında yer alan 54 kWsa (net 50.8 kWsa) batarya, menzil açısından standart versiyonun biraz gerisinde kalıyor (standart modelde 407 km).

RALLİ RUHU YOLDA

Mokka GSE'nin performans parçaları, kısa süre önce tanıtılan ralli versiyonundan ilham alıyor. Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, özellikle kaygan zeminlerde ön tekerleklere gücü daha dengeli dağıtarak çekişi artırıyor.

Ayrıca:

Keskinleştirilmiş direksiyon sistemi

Spor süspansiyon (çift hidrolik amortisörlü)

Geliştirilmiş frenler

Sarı renkli GSE fren kaliperleri

20 inçlik özel jantlar

Michelin Pilot Sport EV lastikler

Bunların hepsi, otomobilin sadece düz çizgide değil, virajlarda da güçlü bir duruş sergilemesini sağlıyor.

İÇ MEKÂNDA SPOR DOKUNUŞLAR

Dışarıda GSE logosu, koyu tampon detayları ve büyük jantlar dışında radikal bir değişiklik yok. Ancak iç tasarımda işler biraz daha farklı.

Alcantara kaplı spor koltuklar

Alüminyum pedal takımı

Sarı dikiş detayları

Kapılarda plastik yerine Alcantara kaplama

Ayrıca 10 inçlik bilgi-eğlence ekranına GSE’ye özel performans verileri eklenmiş. G-kuvveti, hızlanma değerleri ve batarya sıcaklığı gibi bilgiler doğrudan ekrandan izlenebiliyor.

NE ZAMAN GELİYOR?

Opel Mokka GSE, ilk olarak Eylül ayında IAA Mobility fuarında sergilenecek. İlk teslimatlar ise 2025’in son çeyreğinde başlayacak.