ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

Amerikalı ve Avrupalı otomotiv devleri, Çinli üreticilerin artan küresel etkisine karşı hükümetleri göreve çağırıyor. CEO’lara göre mesele artık rekabet değil, sektörün geleceği.
Küresel otomotiv sektöründe tansiyon yükseliyor. ABD’nin “Big Three” olarak anılan dev üreticilerinden elektrikli araç girişimlerine kadar birçok şirket aynı noktada buluşuyor: Çinli otomobil üreticileri ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Alliance for Automotive Innovation (AAI), geçtiğimiz aralık ayında Temsilciler Meclisi’ndeki bir oturum öncesi yaptığı açıklamada durumu net bir ifadeyle ortaya koydu: “Çin, ABD otomotiv endüstrisi için açık ve mevcut bir tehdittir.”
AAI, Biden döneminde Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve Çin’den belirli teknoloji ve yazılımların ithalatını yasaklayan düzenlemenin korunmasını istedi. Bu yasak, fiilen Çinli üreticilerin araçlarının ABD’ye girişini engelliyor.
Elektrikli araç üreticisi Rivian için 2025 kritik bir yıl. Şirket, uygun fiyatlı R2 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kısa vadede maliyet kontrolü ve EV talebi öncelikli gündem olsa da, CEO RJ Scaringe’e göre uzun vadede asıl mesele başka.
Scaringe, Çinli üreticilerin maliyet yapısına dikkat çekiyor: “Ortada sihirli bir şey yok” diyor ve ekliyor: “İki temel unsur var. Birincisi sermaye maliyetleri. Çoğu durumda neredeyse sıfır. Çünkü tesisler ve üretim altyapısı yerel yönetimler tarafından finanse ediliyor. Bu, yüksek ölçüde sübvanse edilmiş bir sektör.”
İkinci unsur ise iş gücü maliyetleri. Çinli üreticilerin işçilik giderleri, ABD’li şirketlerin beşte biri hatta dörtte biri seviyesinde.
Scaringe’e göre mevcut tarifeler şimdilik maliyetleri “dengeleyici” bir rol oynuyor. Ama bu tamponun ne kadar süreceği belirsiz.
Ford CEO’su Jim Farley de benzer bir çizgide. Çinli üreticilerin küresel ölçekte hızla güç kazandığını vurgulayan Farley, özellikle Avrupa pazarına dikkat çekiyor. “ABD’de çok görünür değiller ama Avrupa’ya gittiğinizde ya da başka pazarlara baktığınızda Çin büyük bir oyuncu” dedi.
Rakamlar da bunu destekliyor. Çinli otomobil üreticileri geçen yıl Avrupa pazarının yaklaşık yüzde 6,1’ini ele geçirdi. Bu oran, 2024’e göre yüzde 99’luk bir artış anlamına geliyor. Üstelik Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 35,3 oranında gümrük vergisi uygulamasına rağmen. Plug-in hibrit ve tam hibrit modellerin ise bu vergiden muaf olması dikkat çekiyor.
Farley daha önce Çin yapımı araçları ABD pazarı için “varoluşsal tehdit” olarak tanımlamıştı. Sadece teknoloji üstünlüğü değil, devlet destekli üretim ve düşük iş gücü maliyetleri de bu endişenin temelinde.
Öte yandan Ford’un Çinli teknoloji devi Xiaomi ile olası bir elektrikli araç ortaklığı için görüştüğü iddiaları da gündeme geldi. Her iki taraf bu haberleri yalanlasa da, Wall Street Journal Ford’un BYD ile batarya anlaşması için temas kurduğunu yazdı.
General Motors cephesinde de benzer bir kaygı var. CEO Mary Barra, Kanada’nın Çin ile yaptığı ve yılda 49 bin Çin üretimi elektrikli aracın ülkeye girişine izin veren anlaşmaya tepki gösterdi.
“Kanada’da bu kararın neden alındığını açıklayamam” diyen Barra, süreci “kaygan bir zemin” olarak tanımladı. Çinli markaların oluşturduğu rekabet baskısına gönderme yaptı.
GM’nin Çin’de SAIC gibi yerel ortaklarla yürüttüğü faaliyetler, şirketin Çin pazarındaki sert rekabeti yakından deneyimlemesini sağlıyor. Bu nedenle Kanada’nın attığı adımın Kuzey Amerika otomotiv dengelerini nasıl etkileyeceği ciddi bir soru işareti.
Michigan merkezli düşünce kuruluşu Center for Automotive Research’e göre Çin iç pazarında yaşanan doygunluk, üreticileri daha agresif bir şekilde dış pazarlara yöneltiyor. Kanada ve Brezilya gibi ülkeler bu genişlemenin ilk adresleri arasında.
Stellantis ise özellikle Avrupa cephesinde alarm zillerinin çaldığını düşünüyor. CEO Antonio Filosa ve Porsche CEO’su Oliver Blume, bu ay yayımladıkları bir ortak yazıda Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu.