Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

Şubat 15, 2026 10:46
1
ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

Amerikalı ve Avrupalı otomotiv devleri, Çinli üreticilerin artan küresel etkisine karşı hükümetleri göreve çağırıyor. CEO’lara göre mesele artık rekabet değil, sektörün geleceği.

Küresel otomotiv sektöründe tansiyon yükseliyor. ABD’nin “Big Three” olarak anılan dev üreticilerinden elektrikli araç girişimlerine kadar birçok şirket aynı noktada buluşuyor: Çinli otomobil üreticileri ciddi bir tehdit oluşturuyor.

2
ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

Alliance for Automotive Innovation (AAI), geçtiğimiz aralık ayında Temsilciler Meclisi’ndeki bir oturum öncesi yaptığı açıklamada durumu net bir ifadeyle ortaya koydu: “Çin, ABD otomotiv endüstrisi için açık ve mevcut bir tehdittir.”

AAI, Biden döneminde Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve Çin’den belirli teknoloji ve yazılımların ithalatını yasaklayan düzenlemenin korunmasını istedi. Bu yasak, fiilen Çinli üreticilerin araçlarının ABD’ye girişini engelliyor.

3
ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

“SİHİR DEĞİL, MALİYET AVANTAJI”

Elektrikli araç üreticisi Rivian için 2025 kritik bir yıl. Şirket, uygun fiyatlı R2 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kısa vadede maliyet kontrolü ve EV talebi öncelikli gündem olsa da, CEO RJ Scaringe’e göre uzun vadede asıl mesele başka.

Scaringe, Çinli üreticilerin maliyet yapısına dikkat çekiyor: “Ortada sihirli bir şey yok” diyor ve ekliyor: “İki temel unsur var. Birincisi sermaye maliyetleri. Çoğu durumda neredeyse sıfır. Çünkü tesisler ve üretim altyapısı yerel yönetimler tarafından finanse ediliyor. Bu, yüksek ölçüde sübvanse edilmiş bir sektör.” 

4
ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

İkinci unsur ise iş gücü maliyetleri. Çinli üreticilerin işçilik giderleri, ABD’li şirketlerin beşte biri hatta dörtte biri seviyesinde.

Scaringe’e göre mevcut tarifeler şimdilik maliyetleri “dengeleyici” bir rol oynuyor. Ama bu tamponun ne kadar süreceği belirsiz.

5
ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

FORD: “VAROLUŞSAL BİR TEHDİT”

Ford CEO’su Jim Farley de benzer bir çizgide. Çinli üreticilerin küresel ölçekte hızla güç kazandığını vurgulayan Farley, özellikle Avrupa pazarına dikkat çekiyor. “ABD’de çok görünür değiller ama Avrupa’ya gittiğinizde ya da başka pazarlara baktığınızda Çin büyük bir oyuncu” dedi.

Rakamlar da bunu destekliyor. Çinli otomobil üreticileri geçen yıl Avrupa pazarının yaklaşık yüzde 6,1’ini ele geçirdi. Bu oran, 2024’e göre yüzde 99’luk bir artış anlamına geliyor. Üstelik Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 35,3 oranında gümrük vergisi uygulamasına rağmen. Plug-in hibrit ve tam hibrit modellerin ise bu vergiden muaf olması dikkat çekiyor.

6
ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

Farley daha önce Çin yapımı araçları ABD pazarı için “varoluşsal tehdit” olarak tanımlamıştı. Sadece teknoloji üstünlüğü değil, devlet destekli üretim ve düşük iş gücü maliyetleri de bu endişenin temelinde.

Öte yandan Ford’un Çinli teknoloji devi Xiaomi ile olası bir elektrikli araç ortaklığı için görüştüğü iddiaları da gündeme geldi. Her iki taraf bu haberleri yalanlasa da, Wall Street Journal Ford’un BYD ile batarya anlaşması için temas kurduğunu yazdı.

7
ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

GM’DEN “KAYGAN ZEMİN” UYARISI

General Motors cephesinde de benzer bir kaygı var. CEO Mary Barra, Kanada’nın Çin ile yaptığı ve yılda 49 bin Çin üretimi elektrikli aracın ülkeye girişine izin veren anlaşmaya tepki gösterdi.

“Kanada’da bu kararın neden alındığını açıklayamam” diyen Barra, süreci “kaygan bir zemin” olarak tanımladı. Çinli markaların oluşturduğu rekabet baskısına gönderme yaptı.

8
ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

GM’nin Çin’de SAIC gibi yerel ortaklarla yürüttüğü faaliyetler, şirketin Çin pazarındaki sert rekabeti yakından deneyimlemesini sağlıyor. Bu nedenle Kanada’nın attığı adımın Kuzey Amerika otomotiv dengelerini nasıl etkileyeceği ciddi bir soru işareti.

ÇİN’İN KÜRESEL AÇILIMI HIZLANIYOR

Michigan merkezli düşünce kuruluşu Center for Automotive Research’e göre Çin iç pazarında yaşanan doygunluk, üreticileri daha agresif bir şekilde dış pazarlara yöneltiyor. Kanada ve Brezilya gibi ülkeler bu genişlemenin ilk adresleri arasında.

9
ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

Stellantis ise özellikle Avrupa cephesinde alarm zillerinin çaldığını düşünüyor. CEO Antonio Filosa ve Porsche CEO’su Oliver Blume, bu ay yayımladıkları bir ortak yazıda Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.