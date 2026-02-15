ABD’li otomotiv devlerinden Çin alarmı: “Varoluşsal tehdit”

Alliance for Automotive Innovation (AAI), geçtiğimiz aralık ayında Temsilciler Meclisi’ndeki bir oturum öncesi yaptığı açıklamada durumu net bir ifadeyle ortaya koydu: “Çin, ABD otomotiv endüstrisi için açık ve mevcut bir tehdittir.”

AAI, Biden döneminde Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve Çin’den belirli teknoloji ve yazılımların ithalatını yasaklayan düzenlemenin korunmasını istedi. Bu yasak, fiilen Çinli üreticilerin araçlarının ABD’ye girişini engelliyor.