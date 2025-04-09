ABD'li uzmanlar, otomobil fiyatları için uyardı! Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor

ABD'nin ünlü otomobil uzmanları, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin ardından otomobil üretimindeki daralmaya kesin gözüyle baktığını söyledi. Türkiye de dahil dünya genelinde otomobil fiyatlarının bu durumdan doğrudan etkileneceğini belirten uzmanlar "Ne zaman otomobil alınmalı?" sorusuna da cevap verdi.

ABD otomotiv sektörünün tanınmış isimleri Donald Trump'ın yeni açıkladığı gümrük tarifileri sonrası otomotiv dünyasında beklenen olası gelişmelere ilişkin tespitlerde bulundu. Sektör temsilcileri, Türkiye gibi ABD'de şu sıralar en çok cevap aranan soruların başında gelen "Otomobil fiyatları artar mı?" sorusuna cevap verdi.

OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR ARTAR?

CNBC'de yer alan haberde Cox Automotive baş ekonomisti Jonathan Smoke, katıldığı sanal bir etkinlikte "Tarifeler yürürlüğe girdikçe ve arz sıkılaştıkça azalan indirimler ve ardından hızlanan fiyat artışları görmeyi bekliyoruz, bu da çoğu yeni aracın her türünde fiyat artışlarına yol açıyor" dedi. Uzun vadede, dünya genelinde üretim sayılarının düşmesini, hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatları için ciddi bir artış beklediğini kaydetti.

Goldman Sachs'ın analistleri de aynı doğrultuda araca bağlı olarak potansiyel fiyat artışlarının 5.000 ila 15.000 dolar aralığında değişeceğini tahmin etti.

NE ZAMAN OTOMOBİL ALINMALI?

Peki, şu anda yeni bir araç almayı düşünüyorsanız en iyi hamle nedir? ABD'li uzmanlar, beklemeyin diyor. "Yapılacak en riskli şey beklemek ve ne olacağını görmektir" diyen otomobil alışveriş sitesi Cars.com'un Detroit büro şefi Aaron Bragman, CNN'e yaptığı açıklamada. "Maliyetlerin ve fiyatların artacağından oldukça eminiz bu sadece tarifelerin temel ekonomisidir" ifadelerini kullandı.

ABD bayilerindeki mevcut envanterin "makul" seviyede olmasına rağmen Bregman, üreticilerin daha yüksek fiyatların talebi azaltması ve daha düşük envanterlerin de yukarı yönlü fiyat baskısı yaratabilmesi nedeniyle üretimi azaltabilecekleri konusunda uyardı.

Bregman, sıfır araç fiyatlarındaki artışın, ikinci el araç pazarına daha fazla alıcı çekmesinin muhtemel olduğunu ifade edoerek "Bu envanter azaldıkça, bu pazardaki fiyatların artması beklenmektedir" dedi.

SIFIR VE İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI ARTAR MI?

Desert.com'a konuşan Subaru'nun Salt Lake City Satış Müdürü Pete Philbrook ise ABD Başkanı Trump'ın, "Fiyatların düştüğünü göreceksiniz, ancak bu düşüş özellikle bizim yaptığımız şeyleri satın alacakları için olacak" ifadelerine karşın fiyatların artmasını beklediğini söyledi.

Özellikle ABD'ye ithal edilen yeni araçları hedef alan tarifelerin, fiyat üzerindeki etkilerinin geniş kapsamlı olacağını, buna iç pazar ve kullanılmış araç pazarlarının maliyetleri de dahil olacağını belirtti.

"BİR ARABA ALMAK İSTİYORSANIZ ŞİMDİ TAM ZAMANI"

Hudson, Subaru'nun Mayıs ayına kadar fiyat duraklatması uyguladığını ancak sektörün hızla değişen tarife politikaları nedeniyle belirsizliklerle dolu olduğunu belirterek, "Şu anda aşırı değişken ve haberler her dakika değişiyor. Bir işletme olarak, sadece geleceğin nasıl göründüğünü anlamaya çalışıyoruz. Ancak, bu noktada, işlerin nereye gittiğini tahmin etmek zor. Bir araba satın almak için en iyi zamanın şu an olduğunu" söyledi ve bunu destekleyen birkaç neden sıraladı.