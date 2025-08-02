ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

Amerika Birleşik Devletleri, otomotiv endüstrisi için her zaman bir referans noktası olmuştur. Geniş yolları, büyük aileleri ve güçlü motorlara olan tutkusuyla ABD pazarı, kendine özgü tercihleri yansıtır. Her ay açıklanan satış rakamları, küresel markaların stratejilerini doğrudan etkilerken, tüketicilerin eğilimlerini de gözler önüne serer. 2025 Mayıs ayına kadar olan satış verileri, ABD otomobil pazarında hem alışılagelmiş liderlerin hakimiyetini hem de beklenmedik yükselişler ve düşüşlerle dolu yeni dinamikleri ortaya koydu.

ABD'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MODELLERİ 2025

ABD'de 2025 Mayıs ayına kadar gerçekleşen satış verilerine göre, en çok satan otomobil modelleri şöyle sıralanıyor:

10. Honda Civic (%+0,4): Kompakt sedan segmentinin güçlü temsilcilerinden Honda Civic, satışlarında yüzde 0,4'lük hafif bir artış yaşadı ve listenin onuncu sırasında yer alarak ilk 10'daki yerini korudu. İstikrarlı bir performans sergiliyor.

9. Tesla Model Y (%-34,5): Tamamen elektrikli Model Y, satışlarında yüzde 34,5 gibi önemli bir düşüş yaşayarak tam 5 sıra geriledi ve dokuzuncu sıraya düştü. Elektrikli araç pazarındaki dalgalanmaları ve rekabetin arttığını gözler önüne serdi.

8. Toyota Camry (%-0,5): Sedan segmentinin güçlü temsilcilerinden Toyota Camry, satışlarında yüzde 0,5'lik hafif bir düşüş yaşayarak bir sıra geriledi ve sekizinci sırada yer aldı. Sedanların ABD pazarındaki yerini koruduğunu gösteriyor.

7. GMC Sierra (%+36,5): Satışlarını yüzde 36,5 oranında artırarak tam 4 sıra yükselen GMC Sierra, pick-up segmentindeki yükseliş trendini sürdürüyor ve yedinci sırada yer alıyor.

6. Ram Pick-Up (%-7,8): Listenin altıncı sırasında yer alan Ram Pick-Up, satışlarında yüzde 7,8'lik bir düşüş yaşamasına rağmen, hala ABD'nin en çok satan araçlarından biri olma özelliğini koruyor.

5. Chevrolet Equinox (%+46,4): Mayıs ayında dikkat çekici bir yükseliş kaydeden Chevrolet Equinox, satışlarını yüzde 46,4 gibi devasa bir oranda artırarak tam 7 sıra birden yükseldi ve beşinci sıraya yerleşti. Bu, SUV segmentindeki rekabeti kızıştırdı ve modelin pazardaki gücünü gösterdi.

4. Honda CR-V (%+17,6): Toyota RAV4'ü takip eden Honda CR-V, satışlarını yüzde 17,6 oranında artırarak bir sıra yükseldi ve dördüncü sıraya yerleşti. Geniş iç hacmi ve konforuyla ailelerin gözdesi olmaya devam ediyor.

3. Toyota RAV4 (%-4,4): SUV segmentinin popüler ismi Toyota RAV4, satışlarında yüzde 4,4'lük hafif bir düşüş yaşasa da üçüncü sıradaki yerini korudu. Yakıt ekonomisi ve güvenilirliğiyle öne çıkan model, SUV pazarının vazgeçilmezlerinden.

2. Chevrolet Silverado (%-10,5): Ford F-Serisi'ni takip eden Chevrolet Silverado, satışlarında yüzde 10,5'lik bir düşüş yaşamasına rağmen ikinci sıradaki yerini korudu. Pick-up segmentindeki rekabetin yoğunluğunu gözler önüne serdi.

1. Ford F-Serisi (%+16): Liderliğini yeniden pekiştiren Ford F-Serisi, satışlarını yüzde 16 artırarak ABD pazarındaki mutlak hakimiyetini sürdürdü. Pick-up segmentindeki güçlü konumuyla listenin zirvesinde yer alarak, en çok satan model unvanını elinde tutmaya devam ediyor.

DEVLERİN YARIŞI VE ŞAŞIRTAN YÜKSELİŞLER/DÜŞÜŞLER

2025 Mayıs ayı verileri, ABD pazarının sadece büyük markaların değil, aynı zamanda belirli modellerin ve segmentlerin de kıyasıya bir rekabet içinde olduğunu gösteriyor. Özellikle Chevrolet Equinox'un yüzde 46,4'lük rekor artışı, SUV segmentindeki doğru stratejilerin ve agresif pazarlamanın nasıl sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Diğer yandan, elektrikli araç pazarının liderlerinden Tesla Model Y'nin yüzde 34,5'lik düşüşü, elektrikli araçlara olan talebin artık eskisi kadar hızlı ve istikrarlı bir şekilde artmadığını ve rekabetin yoğunlaştığını gösteriyor. Geleneksel pick-up ve SUV modelleri, hala ABD pazarının temelini oluşturuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA YENİ DENGELER

Tesla Model Y'nin yaşadığı düşüş, ABD'deki elektrikli araç pazarının olgunlaşmaya başladığına ve rekabetin arttığına işaret ediyor. Geleneksel markaların da elektrikli modellere ağırlık vermesiyle, tüketicilerin daha fazla seçeneği oluyor ve bu da Tesla'nın pazar payını etkileyebiliyor. Petrol fiyatlarındaki değişimler ve şarj altyapısı da elektrikli araç tercihlerini etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor.