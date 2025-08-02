Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

Dünyanın en büyük ve en dinamik otomobil pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), satış rakamları hızla değişiyor. Ford F-Serisi liderliğini pekiştirirken, Tesla Model Y'nin gerilemesi ve Chevrolet Equinox'un devasa yükselişi, pazarın şaşırtan dinamiklerini gözler önüne serdi. İşte, ABD’de en çok satan araba markaları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 10:00

Amerika Birleşik Devletleri, otomotiv endüstrisi için her zaman bir referans noktası olmuştur. Geniş yolları, büyük aileleri ve güçlü motorlara olan tutkusuyla ABD pazarı, kendine özgü tercihleri yansıtır. Her ay açıklanan satış rakamları, küresel markaların stratejilerini doğrudan etkilerken, tüketicilerin eğilimlerini de gözler önüne serer. 2025 Mayıs ayına kadar olan satış verileri, ABD otomobil pazarında hem alışılagelmiş liderlerin hakimiyetini hem de beklenmedik yükselişler ve düşüşlerle dolu yeni dinamikleri ortaya koydu.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

ABD'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MODELLERİ 2025

ABD'de 2025 Mayıs ayına kadar gerçekleşen satış verilerine göre, en çok satan otomobil modelleri şöyle sıralanıyor:

10. Honda Civic (%+0,4): Kompakt sedan segmentinin güçlü temsilcilerinden Honda Civic, satışlarında yüzde 0,4'lük hafif bir artış yaşadı ve listenin onuncu sırasında yer alarak ilk 10'daki yerini korudu. İstikrarlı bir performans sergiliyor.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

9. Model Y (%-34,5): Tamamen elektrikli Model Y, satışlarında yüzde 34,5 gibi önemli bir düşüş yaşayarak tam 5 sıra geriledi ve dokuzuncu sıraya düştü. pazarındaki dalgalanmaları ve rekabetin arttığını gözler önüne serdi.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

8. Toyota Camry (%-0,5): Sedan segmentinin güçlü temsilcilerinden Toyota Camry, satışlarında yüzde 0,5'lik hafif bir düşüş yaşayarak bir sıra geriledi ve sekizinci sırada yer aldı. Sedanların ABD pazarındaki yerini koruduğunu gösteriyor.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

7. GMC Sierra (%+36,5): Satışlarını yüzde 36,5 oranında artırarak tam 4 sıra yükselen GMC Sierra, pick-up segmentindeki yükseliş trendini sürdürüyor ve yedinci sırada yer alıyor.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

6. Ram Pick-Up (%-7,8): Listenin altıncı sırasında yer alan Ram Pick-Up, satışlarında yüzde 7,8'lik bir düşüş yaşamasına rağmen, hala ABD'nin en çok satan araçlarından biri olma özelliğini koruyor.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

5. Chevrolet Equinox (%+46,4): Mayıs ayında dikkat çekici bir yükseliş kaydeden Chevrolet Equinox, satışlarını yüzde 46,4 gibi devasa bir oranda artırarak tam 7 sıra birden yükseldi ve beşinci sıraya yerleşti. Bu, segmentindeki rekabeti kızıştırdı ve modelin pazardaki gücünü gösterdi.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

4. Honda CR-V (%+17,6): Toyota RAV4'ü takip eden Honda CR-V, satışlarını yüzde 17,6 oranında artırarak bir sıra yükseldi ve dördüncü sıraya yerleşti. Geniş iç hacmi ve konforuyla ailelerin gözdesi olmaya devam ediyor.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

3. Toyota RAV4 (%-4,4): SUV segmentinin popüler ismi Toyota RAV4, satışlarında yüzde 4,4'lük hafif bir düşüş yaşasa da üçüncü sıradaki yerini korudu. Yakıt ekonomisi ve güvenilirliğiyle öne çıkan model, SUV pazarının vazgeçilmezlerinden.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

2. Chevrolet Silverado (%-10,5): F-Serisi'ni takip eden Chevrolet Silverado, satışlarında yüzde 10,5'lik bir düşüş yaşamasına rağmen ikinci sıradaki yerini korudu. Pick-up segmentindeki rekabetin yoğunluğunu gözler önüne serdi.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

1. Ford F-Serisi (%+16): Liderliğini yeniden pekiştiren Ford F-Serisi, satışlarını yüzde 16 artırarak ABD pazarındaki mutlak hakimiyetini sürdürdü. Pick-up segmentindeki güçlü konumuyla listenin zirvesinde yer alarak, en çok satan model unvanını elinde tutmaya devam ediyor.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

DEVLERİN YARIŞI VE ŞAŞIRTAN YÜKSELİŞLER/DÜŞÜŞLER

2025 Mayıs ayı verileri, ABD pazarının sadece büyük markaların değil, aynı zamanda belirli modellerin ve segmentlerin de kıyasıya bir rekabet içinde olduğunu gösteriyor. Özellikle Chevrolet Equinox'un yüzde 46,4'lük rekor artışı, SUV segmentindeki doğru stratejilerin ve agresif pazarlamanın nasıl sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Diğer yandan, elektrikli araç pazarının liderlerinden Tesla Model Y'nin yüzde 34,5'lik düşüşü, elektrikli araçlara olan talebin artık eskisi kadar hızlı ve istikrarlı bir şekilde artmadığını ve rekabetin yoğunlaştığını gösteriyor. Geleneksel pick-up ve SUV modelleri, hala ABD pazarının temelini oluşturuyor.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA YENİ DENGELER

Tesla Model Y'nin yaşadığı düşüş, ABD'deki elektrikli araç pazarının olgunlaşmaya başladığına ve rekabetin arttığına işaret ediyor. Geleneksel markaların da elektrikli modellere ağırlık vermesiyle, tüketicilerin daha fazla seçeneği oluyor ve bu da Tesla'nın pazar payını etkileyebiliyor. Petrol fiyatlarındaki değişimler ve şarj altyapısı da elektrikli araç tercihlerini etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor.

ABD’nin en çok satan araba markaları belli oldu! Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla darmadağın oldu
ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araç
#suv
#Ford
#Abd Otomobili
#Otomotiv Pazarı
#Pick-up
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.