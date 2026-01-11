AdBlue iptali yaptıranlar sanayiden çıkamıyor: 3 kuruş kâr edeyim derken motoru yakan hata

ADBLUE NEDİR VE NEDEN "SADECE SU" DEĞİLDİR?

Halk arasında "üre" veya "su" sanılan AdBlue, aslında %32,5 oranında temizlenmiş üre ile %67,5 oranında saf suyun karışımıdır. Bu sıvı, egzozdan çıkan sıcak gazların üzerine püskürtülür. Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) adı verilen sistemde, bu sıvı yüksek ısıyla reaksiyona girer ve zehirli Azot Oksit (NOx) gazlarını, zararsız Nitrojen ve su buharına dönüştürür.

Bu sistemin bir diğer kritik görevi de, egzoz hattındaki sıcaklığı dengelemektir. Püskürtülen sıvı, SCR katalizörünün aşırı ısınmasını engeller. Siz yazılımla bu püskürtmeyi durdurduğunuzda, egzoz gazı sıcaklığı kontrolsüzce yükselir. Bu durum, sistemin içinde geri dönüşü olmayan fiziksel hasarların başlamasına neden olur.