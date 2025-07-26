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 | Murat Makas

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri

Her gün yollarda gördüğümüz milyonlarca araç, devasa üretim bantlarından çıkıyor. Peki, otomotiv sektöründe küresel üretim liderleri kimler? OICA'nın (Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Örgütü) 2024 yılı verilerine göre, sürpriz bir ülke ilk sırada yer alırken Türkiye’nin de ürettiği araba sayısı belli oldu. İşte, sanayi devi ülkelerden yükselen ekonomilere, dünyanın en çok otomobil üreten 10 ülkesi…

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Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 09:00

sektörü, dünya ekonomisinin en büyük ve en karmaşık endüstrilerinden biridir. Sadece araç üretmekle kalmaz, aynı zamanda geniş bir tedarik zincirini, istihdamı ve teknolojik inovasyonu da beraberinde getirir. Bir ülkenin otomobil üretim kapasitesi, o ülkenin sanayi gücünün, mühendislik yeteneklerinin ve ekonomik potansiyelinin doğrudan bir göstergesidir. 2024 yılı, küresel otomobil üretiminde önemli değişimlere sahne olurken, bazı ülkeler liderliklerini pekiştirirken, bazıları ise yeni pazarlarda yükselişe geçti.


DÜNYANIN EN ÇOK ARABA ÜRETEN ÜLKELERİ

OICA'nın 2024 yılı toplam araç üretimi verilerine göre, en çok araba üreten ilk 10 ülke şu şekilde:
10. Tayland: 1.468.997 adet
Güneydoğu Asya'nın en büyük otomotiv üretim merkezlerinden biri olan Tayland, "Asya'nın Detroit'i" olarak da bilinir. Japon markalarının bölgedeki üretim üssü olarak öne çıkar ve özellikle pick-up kamyonet üretiminde güçlüdür.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


9. İspanya: 2.376.504 adet
Avrupa'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden İspanya, özellikle Seat, Volkswagen, Renault ve Ford gibi markaların üretim tesislerine ev sahipliği yapar. İhracat odaklı üretim modeli benimsemiştir.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


8. Brezilya: 2.549.595 adet
Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya, kıtanın en büyük otomotiv üreticisidir. Fiat, Volkswagen, General Motors gibi küresel markaların önemli üretim üsleri bulunmaktadır ve özellikle kamyonet ile hafif ticari araç üretiminde güçlüdür.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


7. Almanya: 4.069.222 adet
Otomobil mühendisliğinin beşiği Almanya, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen gibi dünya devlerinin anavatanıdır. Yüksek teknolojiye sahip üretim tesisleriyle premium segmentte ve elektrikli araç üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. (Bu sayı OICA verisinde binek araç üretimini göstermektedir, toplam araç üretimi bazı kaynaklarda daha yüksek olabilir.)

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


6. Güney Kore: 4.127.252 adet
Hyundai ve Kia gibi küresel markaların anavatanı olan Güney Kore, teknoloji odaklı ve rekabetçi üretim modeline sahiptir. Yüksek kaliteli otomobiller üretir ve özellikle Asya pazarında güçlüdür.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


5. Meksika: 4.202.642 adet
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) etkisiyle Meksika, ABD pazarı için önemli bir üretim üssü haline gelmiştir. Ford, General Motors, Nissan, Volkswagen gibi markaların büyük fabrikaları bulunmaktadır.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


4. Hindistan: 6.014.691 adet
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, hem iç pazarının büyüklüğü hem de ihracat potansiyeliyle hızla büyüyen bir otomotiv üreticisidir. Maruti Suzuki, Tata Motors gibi yerli ve yabancı markalar önemli üretimler gerçekleştirmektedir.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


3. Japonya: 8.234.681 adet
Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki gibi dünya devlerinin anavatanı olan Japonya, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikle öne çıkar. Hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


2. Amerika Birleşik Devletleri: 10.562.188 adet
Ford, General Motors, Stellantis (Chrysler) gibi köklü markaların yanı sıra Tesla gibi yeni nesil elektrikli araç üreticilerine de ev sahipliği yapan ABD, küresel otomotiv üretiminde önemli bir gücü temsil etmektedir. Özellikle pick-up ve SUV üretiminde liderdir.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


1. Çin: 31.281.592 adet
Dünyanın en büyük otomobil pazarı ve üreticisi olan Çin, son yıllarda elektrikli araç üretimine yaptığı devasa yatırımlarla zirvedeki yerini sağlamlaştırmıştır. BYD, SAIC, Geely gibi yerli markaların yanı sıra küresel markaların da büyük üretim tesisleri bulunmaktadır. Çin, toplam üretimde açık ara liderdir ve küresel pazarda hızla büyüyen bir ihracatçı konumundadır.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, OICA'nın 2024 yılı verilerine göre toplam 1.365.296 adet araç üretimiyle dünyanın en çok otomobil üreten ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almaktadır. Bu, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki güçlü konumunu ve potansiyelini göstermektedir. Özellikle Fiat (Egea), Renault (Clio, Megane), Ford (Transit, Custom), Hyundai (i20, Bayon), Toyota (Corolla) ve Togg gibi markaların üretim tesisleriyle Türkiye, hem iç pazarın talebini karşılamakta hem de Avrupa'ya önemli bir ihracatçı konumunda bulunmaktadır. Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un üretimiyle de Türkiye, geleceğin otomotiv endüstrisinde daha da iddialı olmayı hedeflemektedir.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


ÜRETİM NASIL ÖLÇÜLÜR? OICA'NIN GÜVENİLİR VERİLERİ

Otomobil üretimi verileri, genellikle Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Örgütü (OICA) tarafından toplanır ve yayınlanır. OICA, dünya genelindeki ulusal otomotiv derneklerinden gelen verileri birleştirerek, "toplam araç üretimi" (binek otomobiller, ticari araçlar, otobüsler ve kamyonlar dahil) metriklerini kullanır. Veriler genellikle "adet" veya "milyon adet" olarak ifade edilir.

Adeta saatte bir araba üretiyorlar! İşte dünyanın en çok araba üreten ülkeleri


ETİKETLER
#otomotiv
#Türkiye Otomotiv Sektörü
#Otomotiv Endüstrisi
#Dünya Otomotiv Üretimi
#Otomobil Pazarı
#Üretim Verileri
#Otomobil
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