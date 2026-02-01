Aileler için ilaç gibi liste! 2026 itibarıyla 1.5 milyon TL bandında alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller belli oldu

C-SEDAN DÜNYASININ TARTIŞILMAZ LİDERLERİ: CIVIC, COROLLA VE OCTAVIA

1.5 milyon TL bütçesi olan ve "ben yere yakın, yola yapışan araba isterim" diyenler için listenin ilk sırasında Honda Civic (FE1 Kasa) yer alıyor. 2026 yılında, Civic'in 2021 sonrası yeni kasalarına bu bütçelerle ulaşmak mümkün. Özellikle 1.5 litrelik turbo motoru ve sorunsuzluğuyla ünlü CVT şanzımanı, Civic'i hem performanslı hem de konforlu kılıyor. Yol tutuşu ve prestijli duruşuyla "Japon Mühendisliği"nin en iyi örneklerinden biri. Hemen yanında, hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota Corolla Hybrid bulunuyor. Özellikle şehir içi trafiğinde yakıt tüketimini 4 litrelere kadar düşüren Corolla, "Dream" veya "Flame" paketleriyle bu fiyat bandının en ekonomik ve sessiz sürüşünü vaat ediyor. Pillerin ömür korkusu 2026'da artık yersiz; çünkü Toyota'nın hibrit sistemi rüştünü çoktan ispatladı.

Eğer önceliğiniz "devasa bagaj" ve "makam aracı konforu" ise, Skoda Octavia rakipsizdir. C sınıfı bir araç olmasına rağmen D sınıfı (Passat vari) bir yaşam alanı sunan Octavia, liftback bagaj kapağıyla bebek arabasından bisiklete kadar her şeyi yutar. 1.0 e-TEC veya 1.5 e-TEC motor seçenekleriyle Octavia, hem vergi avantajı sağlar hem de aileyi uzun yollarda yormaz. Bu üçlü, sedan sevenler için 2026'nın en güvenli limanlarıdır.