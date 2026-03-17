Akaryakıt alırken yaptığınız 5 büyük hata: Cüzdanınızı boşaltıyor, paranızı çöpe atmayın

Yıllardır direksiyon sallayan bir sürücüyseniz muhtemelen yola çıkmadan önce emniyet kemerini takmak veya aynaları kontrol etmek gibi kuralları refleks haline getirmişsinizdir. Ancak aynı rutin alışkanlıklar, akaryakıt istasyonlarına geldiğinizde bazen büyük bir dikkatsizliğe dönüşebiliyor. Pompada aceleyle yaptığınız en ufak bir işlem bile size tahmin edilenden çok daha pahalıya patlayabilir.
İşte benzin istasyonlarında asla yapmamanız gereken 5 hata...
İstasyonda yapılan en büyük hataların başında yanlış pompa seçimi geliyor. Benzinli araca dizel veya dizel araca benzin koymak, motoru anında kullanılamaz hale getirebiliyor. Dizel motorlar çalışmak için yakıtın yağlayıcı özelliğine ihtiyaç duyarken, benzin çözücü yapısıyla gereken yağ tabakasını yok ediyor.
Öte yandan yüksek oktanlı veya "premium" etiketli ürünlerin her zaman en iyi performansı sunacağına dair yanlış bir inanç da toplumda geniş yer kaplıyor. Araç kılavuzunda belirtilen oktan değerini kullanmak yeterliyken, her motorda pahalı alternatifleri tercih etmek doğru değil.
Uyarı ışığı yandıktan sonra yola devam etmek cazip görünse de, depodaki benzini tamamen tüketmek aracın ömrünü kısaltabilir. Çoğu otomobilde pompa, deponun tam kalbinde yer alıyor. Çalışma sırasında yakıt pompası ısı üretiyor. Ancak içine daldırıldığı benzin sayesinde soğuk tutuluyor.
Aracınızı boş bir depoyla sürdüğünüzde, yakıt pompası artık suya daldırılmış durumda olmaz ve havaya maruz kalır. Hava ise sıvı kadar iyi ısı iletmez. Sonuç olarak, pompa hava emmeye başlayabilir veya aşırı ısınabilir; her ikisi de aracınıza ciddi hasara yol açabilir.
Mümkün olduğunda deponun en az dörtte birini her zaman dolu tutmanız önerilir.
SlashGear sitesinin aktardığına göre, pompa başında cep telefonu kullanımının alevlere sebep olabileceği efsanesi, aralarında Mythbusters'ın da yer aldığı pek çok test programı tarafından çürütüldü. Kayıtlara geçen herhangi bir cihaz kaynaklı istasyon yangını bulunmuyor.
Asıl risk, dolum sırasında araca binip inmekten kaynaklanan statik elektrik boşalması. Yine de dikkati dağıtmamak adına akıllı cihazları araç içinde bırakmak, yanlış pompa seçimi gibi dikkatsizliklerin önüne geçilmesini sağlıyor.
Yakıt almaya gelmişken lastik basınçlarını kontrol etmek ne yazık ki genellikle unutuluyor. Üreticiler, ideal basınç değerini sürücü kapısının iç kısmındaki etikette açıkça belirtiyor. Lastikler hareket ettikçe sürtünmeden dolayı ısınıp içindeki havayı genleştiriyor. Kusursuz ölçüm yapmak için tekerleklerin tamamen soğuk olması gerekiyor.
Mobil uygulamalar yardımıyla en ucuz istasyonları bulmak veya şirketlerin sadakat programlarına katılarak ekstra indirimler kazanmak uzun vadede sizi devasa bir mali yükten kurtarabilir.