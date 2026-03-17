Akaryakıt alırken yaptığınız 5 büyük hata: Cüzdanınızı boşaltıyor, paranızı çöpe atmayın

TELEFON KULLANIMI YANGIN ÇIKARMIYOR, ASIL TEHLİKE STATİK ELEKTRİK

SlashGear sitesinin aktardığına göre, pompa başında cep telefonu kullanımının alevlere sebep olabileceği efsanesi, aralarında Mythbusters'ın da yer aldığı pek çok test programı tarafından çürütüldü. Kayıtlara geçen herhangi bir cihaz kaynaklı istasyon yangını bulunmuyor.

Asıl risk, dolum sırasında araca binip inmekten kaynaklanan statik elektrik boşalması. Yine de dikkati dağıtmamak adına akıllı cihazları araç içinde bırakmak, yanlış pompa seçimi gibi dikkatsizliklerin önüne geçilmesini sağlıyor.