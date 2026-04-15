Akaryakıt fiyatları artınca tüketiciler çareyi elektrikli araçlarda buldu! Avrupa'da rekor artış

Danışmanlık şirketi Benchmark Mineral Intelligence’ın salı günü açıkladığı verilere göre, Avrupa’daki yükselen akaryakıt fiyatları, rekor kırılan mart ayında otomobil alıcılarını elektrikli araçlara yönlendirdi ve bu yıl küresel elektrikli araç satışlarında ilk kez aylık artış kaydedilmesine yol açtı.

Dünya genelinde hükümetler, 28 Şubat'ta başlayan İran'daki savaşın ardından sürücüleri yükselen maliyetlerden korumak amacıyla yakıt fiyatlarına tavan uygulaması getirdi. Çatışmalar, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sini taşıyan kritik bir nakliye rotasını kesintiye uğratmıştı.

BMI danışmanlık şirketine göre yeni tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil tescilleri dünya çapında yıllık bazda yüzde 3 artarak 1,7 milyonu aştı. Avrupa'da ise yüzde 37'lik bir sıçrama yaşanarak yaklaşık 540 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

BMI veri yöneticisi Charles Lester, otomobil tescillerinin satışların gerisinde kalmasına rağmen, "Bunun önemli bir kısmını benzin fiyatlarındaki artışa bağlayabilirsiniz" dedi.

Lester'ın açıklamalarına göre büyüme; Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam ve Tayland gibi enerji fiyatlarında en keskin artışların yaşandığı ülkelerde zirve yaptı. Bu ülkeler; Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki ana pazarlarda elektrikli araç tescillerinde yüzde 79'luk bir artışa öncülük etti.

ÇİN VE ABD PAZARINDA DÜŞÜŞ YAVAŞLIYOR

Dünyanın en büyük otomobil pazarı konumundaki Çin'de elektrikli araç tescilleri yüzde 14 azalarak 850 bin adedin üzerinde kaldı. Ülkenin otomobil takaslarına sağladığı fonları çekmesi ve vergi muafiyetinin sona ermesinin ardından ocak ayında başlayan olumsuz eğilim ivme kaybetmeye başladı.

Çinli tüketicilerin daha küçük araçlar almak yerine giderek artan bir oranda daha büyük araçları tercih ettiği ifade ediliyor.

Kuzey Amerika'da ise elektrikli araç tescilleri ilgili ayda yüzde 30 düşüşle 121 bin 500 adede geriledi. ABD'deki vergi indirim programının sona ermesi ve Başkan Donald Trump yönetiminin karbon emisyonu standartlarını daha da düşürme tekliflerinin ardından art arda yaşanan altıncı yıllık düşüş olarak kayıtlara geçti.

