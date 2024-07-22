Akaryakıt ve zam vurdu! İşte piyasadan kalkacak 9 otomobil modeli

22 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:32

Küresel ekonomideki hareketlilik son 5 yılda otomobil fiyatlarını katladı. Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ederken bazı kampanyalar öne çıktı. Faiz oranlarının yüksek olması kampanyaların üstünü örttü. Yaz aylarında alınabilecek otomobillerde belirli markalar öne çıkıyor. Belirli araba türlerinin şu andan itibaren 31 Aralık'a kadar önemli ölçüde değer kaybetmesi bekleniyor.

Find The Best Car Price kurucusu Geoff Cudd’a göre artan yakıt fiyatları ve tüketicilerin daha ekonomik ve çevre dostu araçlara yönelik değişen tercihleri bazı otomobil türlerinin değerini düşürecek.

GELENEKSEL SEDANLAR

Uzun süren popülerliklerine rağmen sedanların değerinin düşeceğini söyleyen Long Term Car'ın kurucusu Emil Sultanov, "SUV ve crossover'lara olan artan tercihle birlikte, sedanlar cazibesini kaybediyor. Alıcılar daha fazla alan, çok yönlülük ve algılanan güvenlik sunan araçlara yöneliyor." dedi.

Modified Rides'ın kıdemli yazarı Shawn Miller, "BMW, Mercedes-Benz ve Audi gibi markaların lüks sedanları genellikle büyük değer kayıplarından muzdarip." diye ekledi.

DİZEL MOTORLU ARAÇLAR

Daha temiz enerji ve daha sıkı emisyon düzenlemelerinin dizel yakıtlı araçların düşüşünü hızlandırdığı belirtiliyor.

YÜKSEK DEĞER KAYBI ORANLARINA SAHİP LÜKS ARABALAR

Belirli lüks otomobil markalarda yüksek fiyatlardan dolayı düşüşün olacağını belirten Emil Sultanov, "Yüksek bakım maliyetleri, pahalı sigorta ve hızlı teknoloji eskimesi gibi faktörler, çekiciliklerinin azalmasını sağlıyor.'' dedi.

KOMPAKT VE ALT KOMPAKT ARABALAR

Emil Sultanov'un görüşüne göre, akaryakıt fiyatlarının istikrar kazanması ve tüketicilerin daha büyük araçları tercih etmesiyle birlikte kompakt ve alt kompakt otomobiller pazar payını kaybediyor.

Emil Sultanov, "Ek olarak, elektrikli araçların (EV'ler) yükselişi de geleneksel benzinle çalışan kompakt arabaların cazibesini etkiliyor." dedi.

ESKİ HİBRİT MODELLER

Hibrit teknolojisinin bir zamanlar yakıt verimliliğinde zirve olduğu ancak elektrikli modellerin gelişmesi teknolojinin ilerlemesi gölgede bıraktığı belirtiliyor.

Bu araçlar artık tüketicilerin geleneksel benzinli motorları veya tamamen elektrikli seçenekleri tercih etmesiyle orta yol olarak algılanıyor.

ÜRETİMİ DURDURULAN MODELLER

Üreticiler tarafından üretimi durdurulan otomobiller genellikle büyük bir değer kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Parça bulunabilirliği ve algılanan eskime, bu araçları alıcılar için daha az çekici hale getiriyor. Ford Fusion, Chevrolet Impala ve Toyota Yaris örnek markalar olarak öne çıkıyor.

GELENEKSEL BENZİNLİ ARABALAR

Bunlara sadece büyük benzin yakan SUV'lar değil, aynı zamanda içten yanmalı motorlu (ICE) araçlar da dahil. Miller, "Artan yakıt fiyatları ve çevresel sürdürülebilirliğe artan odaklanma ile birlikte, düşük yakıt verimliliğine sahip büyük SUV'ların hızla değer kaybetmesi bekleniyor" dedi ve Cadillac Escalade veya Lincoln Navigator gibi modellerin talebinin azalabileceği belirtildi.

Miller, "Otomotiv endüstrisi elektrifikasyona doğru ilerledikçe, özellikle hibrit teknolojisi olmayan geleneksel ICE araçlarının daha hızlı değer kaybetmesi bekleniyor.'' dedi.

YÜKSEK KİLOMETRELİ ARAÇLAR

2024 yılında çok yüksek kilometreli araçların piyasadan daha fazla kalkacağı belirtiliyor.

SPOR ARABALAR

Yüksek maliyetleri sebebiyle bazı markaların modellerinde üretimin tamamen duracağı iddia ediliyor. Maserati, Jaguar ve hatta Porsche'nin bazı modellerinde düşüş görüldüğü söyleniyor. Spor arabaların bakım fiyatlarının da yüksek olması alımı zorlaştırıyor.