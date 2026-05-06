Akaryakıta bir ton para ödemekten sizi kurtaracak ikisi bir arada motor sistemi geliştirildi

Akaryakıta bir ton para ödemekten sizi kurtaracak ikisi bir arada motor sistemi geliştirildi

Murat Makas
06.05.2026
saat ikonu 16:33
06.05.2026
saat ikonu 16:33
Artan akaryakıt fiyatlarına karşı elektrikli araçlara geçmekte tereddüt eden sürücüler için Wisconsin-Madison Üniversitesi, hem benzin hem de dizel yakıtı aynı anda kullanan motor konsepti üzerinde çalışıyor.

Elektrikli bir araca geçiş yapmak için pek çok sürücü kendini henüz hazır hissetmeyebiliyor. Sürücüler, altyapının teknolojiyi tam anlamıyla desteklemediğinden endişe edip şarj istasyonlarının yetersizliğinden kaygı duyuyor. Alternatifler ise kısıtlıyken, Wisconsin-Madison Üniversitesi araştırmacıları yepyeni bir fikir üzerinde çalışıyor: Hem benzin hem de dizel kullanan bir motor.

RCCI MOTORU İLE YÜZDE 60'A VARAN VERİMLİLİK SAĞLANDI

Reaktivite Kontrollü Sıkıştırmalı Ateşleme (RCCI) motoru olarak adlandırılan konsept, laboratuvar ortamında varlığını sürdüren bir teoriden ibaret. Yakıtların birleştirilmesi, motorun yüzde 60'a varan yakıt-güç dönüşüm oranına ulaşmasını sağladı. Geleneksel benzinli motorlar yakıtlarının yüzde 30-40'ını güce dönüştürürken, ortalama bir dizel motor yüzde 45-50 oranında dönüşüm sağlıyor.

Dolayısıyla RCCI motoru yakıt verimliliği açısından çok daha mantıklı görünüyor; en azından teorik olarak.

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Benzinli bir araca dizel konulmaması gerektiğini herkes bilir ancak nedenini tam olarak anlamayabilirsiniz. Her ikisi de ham petrolden rafine edilmesine rağmen benzin daha fazla inceltildiği için daha hızlı yanar ve yüksek beygir gücüne sahip motorlar için ideal hale gelir. Dizel ise daha kalındır ve yavaş yanar; yüksek torka ihtiyaç duyan makinelerde tercih edilir.

RCCI motoru, ilk aşamada yanma odasında hava ve yakıtı karıştırarak standart bir benzinli motor gibi çalışıyor. Ardından sürecin belirli bir noktasında benzin, dizel ve hava karışımı elde etmek için odaya dizel yakıt ekleniyor. Piston hareket ettikçe ateşlemeden hemen önce biraz daha dizel enjekte ediliyor. Sonrasında benzin ve dizel karışımı ateşlenerek kalan benzinin yanmasını sağlıyor.

FOSİL YAKITLARA ALTERNATİF ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Fosil yakıtları mevcut hızda tüketmeye devam etmek genel olarak sürdürülemez kabul ediliyor. Elektrik ve fosil yakıtlara yönelik potansiyel alternatifler arasında hidrojen yakıt hücresi teknolojisi, bitkisel yağlar gibi seçeneklerden üretilen biyodizeller, sentetik yakıtlar, doğal gaz ve yenilenebilir dizel yer alıyor.

