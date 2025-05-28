Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Akıl almaz menzil! Alman otomotiv devi Tesla'yı tahtından indirdi!

Elektrikli araçlarda menzil savaşları bambaşka bir boyuta taşındı. Alman üretici BMW, 2026 iX modeliyle ABD’de satılan en uzun menzilli elektrikli SUV unvanını ele geçirerek Tesla’yı geride bıraktı. Evet, yanlış duymadınız: Yıllardır bu alanın lideri olan Kaliforniya merkezli Tesla, artık tahtta yalnız değil.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akıl almaz menzil! Alman otomotiv devi Tesla'yı tahtından indirdi!
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 11:44

BMW’nin yeni modeli iX xDrive60, Amerika Çevre Koruma Ajansı’ndan (EPA) tam 363 mil (yaklaşık 584 km) menzil onayı aldı. Uluslararası standart olan WLTP’ye göre bu mesafe 435 mile (700 km) kadar çıkıyor. Bu yalnızca etkileyici değil; adeta ezber bozan bir gelişme.

Akıl almaz menzil! Alman otomotiv devi Tesla'yı tahtından indirdi!

BEYGİR GÜCÜ YÜKSELDİ

Bu başarı elbette bir gecede gerçekleşmedi. BMW mühendisleri, daha yüksek kapasiteli 113,4 kWh’lik yeni bir batarya paketiyle yola çıktı. Bu, şirketin önceki tahminlerinden %7 daha yüksek bir performans anlamına geliyor. İlk öngörüler, 342 ile 404 mil aralığındaydı.

Daha da etkileyici olan şey ne mi? BMW, menzil artışını güç artışıyla birlikte sundu. Önceki versiyon olan xDrive50 modelinde 516 beygir olan güç, yeni xDrive60 ile 536 beygire yükseldi. Hem daha güçlü hem daha uzun menzilli bir araç – bu, mühendisliğin geldiği noktayı gösteriyor.

Akıl almaz menzil! Alman otomotiv devi Tesla'yı tahtından indirdi!

REKOR MENZİLİN SIRRI!

BMW, bu sıçramayı sihirle değil, akılcı mühendislik çözümleriyle başardı. İşte öne çıkan bazı geliştirmeler:

  1. Yeni silikon karbür inverter, elektrik verimliliğini artırıyor.
  2. Yeniden tasarlanan tekerlek yatakları sayesinde sürtünme azaltıldı.
  3. Enerji tasarruflu LED farlar batarya tüketimini düşürdü.
  4. En önemlisi ise geliştirilen aerodinamik yapısı sayesinde hava direnci ciddi oranda azaltıldı.

Tüm bu iyileştirmeler bir araya geldiğinde, BMW’ye göre aracın genel verimliliğinde %10’luk bir artış sağlandı. Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda bu oran, gerçek dünya kullanımında ciddi avantajlar sunuyor. Şarj gücü ise 195 kW seviyesinde kalmaya devam ediyor, yani hızlı şarj istasyonlarında yine rekabetçi süreler sunulabiliyor.

Akıl almaz menzil! Alman otomotiv devi Tesla'yı tahtından indirdi!

HİBRİT KULLANICILAR DA UNUTULMADI

BMW sadece tam elektrikli modellerini değil, hibrit seçeneklerini de güncelledi. 2026 model 550e xDrive, X5 xDrive50e ve M5 modelleri artık 11 kW’a kadar AC şarjı destekliyor. Bu, önceki 7.4 kW’lık sınıra kıyasla evde şarj sürelerini ciddi şekilde kısaltıyor. Günlük kullanımında elektrikli sürüşe öncelik veren kullanıcılar için bu fark, hem konfor hem ekonomi açısından önemli.

Akıl almaz menzil! Alman otomotiv devi Tesla'yı tahtından indirdi!

TESLA’NIN SALTANATI SARSILDI

Yeni menzil kralını bir de Tesla ile karşılaştıralım: Tesla Model Y Long Range RWD, WLTP’ye göre 386 mil menzil sunuyor. BMW’nin iX modeli ise neredeyse 49 mil daha fazla yol katediyor. Özellikle ABD’de, "menzil kaygısı" yaşayan kullanıcılar için bu fark oldukça kritik.

Akıl almaz menzil! Alman otomotiv devi Tesla'yı tahtından indirdi!

ELEKTRİKLİ ARAÇ ALACAKLAR İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Menzil, hâlâ birçok sürücü için elektrikli araçlara geçişteki en büyük engel. Şarj altyapısı gelişiyor ama yine de kesintisiz yolculuk yapabilme özgürlüğü her şeyin önünde geliyor. BMW’nin bu hamlesi, geleneksel markaların artık sadece yakalayıcı değil, lider olabileceğini de kanıtlıyor.

536 beygir gücü, şık iç tasarım ve sınıfının en iyi menzili… BMW iX xDrive60, sadece teknik özellikler değil, kullanıcı deneyimi açısından da dengeli bir paket sunuyor.

ETİKETLER
#tesla
#bmw
#suv
#Menzil
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.