Akıl almaz menzil! Alman otomotiv devi Tesla'yı tahtından indirdi!

Elektrikli araçlarda menzil savaşları bambaşka bir boyuta taşındı. Alman üretici BMW, 2026 iX modeliyle ABD’de satılan en uzun menzilli elektrikli SUV unvanını ele geçirerek Tesla’yı geride bıraktı. Evet, yanlış duymadınız: Yıllardır bu alanın lideri olan Kaliforniya merkezli Tesla, artık tahtta yalnız değil.

BMW’nin yeni modeli iX xDrive60, Amerika Çevre Koruma Ajansı’ndan (EPA) tam 363 mil (yaklaşık 584 km) menzil onayı aldı. Uluslararası standart olan WLTP’ye göre bu mesafe 435 mile (700 km) kadar çıkıyor. Bu yalnızca etkileyici değil; adeta ezber bozan bir gelişme.

BEYGİR GÜCÜ YÜKSELDİ

Bu başarı elbette bir gecede gerçekleşmedi. BMW mühendisleri, daha yüksek kapasiteli 113,4 kWh’lik yeni bir batarya paketiyle yola çıktı. Bu, şirketin önceki tahminlerinden %7 daha yüksek bir performans anlamına geliyor. İlk öngörüler, 342 ile 404 mil aralığındaydı.

Daha da etkileyici olan şey ne mi? BMW, menzil artışını güç artışıyla birlikte sundu. Önceki versiyon olan xDrive50 modelinde 516 beygir olan güç, yeni xDrive60 ile 536 beygire yükseldi. Hem daha güçlü hem daha uzun menzilli bir araç – bu, mühendisliğin geldiği noktayı gösteriyor.

REKOR MENZİLİN SIRRI!

BMW, bu sıçramayı sihirle değil, akılcı mühendislik çözümleriyle başardı. İşte öne çıkan bazı geliştirmeler:

Yeni silikon karbür inverter, elektrik verimliliğini artırıyor. Yeniden tasarlanan tekerlek yatakları sayesinde sürtünme azaltıldı. Enerji tasarruflu LED farlar batarya tüketimini düşürdü. En önemlisi ise geliştirilen aerodinamik yapısı sayesinde hava direnci ciddi oranda azaltıldı.

Tüm bu iyileştirmeler bir araya geldiğinde, BMW’ye göre aracın genel verimliliğinde %10’luk bir artış sağlandı. Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda bu oran, gerçek dünya kullanımında ciddi avantajlar sunuyor. Şarj gücü ise 195 kW seviyesinde kalmaya devam ediyor, yani hızlı şarj istasyonlarında yine rekabetçi süreler sunulabiliyor.

HİBRİT KULLANICILAR DA UNUTULMADI

BMW sadece tam elektrikli modellerini değil, hibrit seçeneklerini de güncelledi. 2026 model 550e xDrive, X5 xDrive50e ve M5 modelleri artık 11 kW’a kadar AC şarjı destekliyor. Bu, önceki 7.4 kW’lık sınıra kıyasla evde şarj sürelerini ciddi şekilde kısaltıyor. Günlük kullanımında elektrikli sürüşe öncelik veren kullanıcılar için bu fark, hem konfor hem ekonomi açısından önemli.

TESLA’NIN SALTANATI SARSILDI

Yeni menzil kralını bir de Tesla ile karşılaştıralım: Tesla Model Y Long Range RWD, WLTP’ye göre 386 mil menzil sunuyor. BMW’nin iX modeli ise neredeyse 49 mil daha fazla yol katediyor. Özellikle ABD’de, "menzil kaygısı" yaşayan kullanıcılar için bu fark oldukça kritik.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ALACAKLAR İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Menzil, hâlâ birçok sürücü için elektrikli araçlara geçişteki en büyük engel. Şarj altyapısı gelişiyor ama yine de kesintisiz yolculuk yapabilme özgürlüğü her şeyin önünde geliyor. BMW’nin bu hamlesi, geleneksel markaların artık sadece yakalayıcı değil, lider olabileceğini de kanıtlıyor.

536 beygir gücü, şık iç tasarım ve sınıfının en iyi menzili… BMW iX xDrive60, sadece teknik özellikler değil, kullanıcı deneyimi açısından da dengeli bir paket sunuyor.