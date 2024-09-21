Alman otomotiv devi Volkswagen Polo'nun üretimi sona eriyor!

21 Eylül 2024 20:15 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 20:23

Volkswagen (VW) Passat'ın ardından bir diğer efsanesi Polo'nun üretimi de sona erdiriyor. Polo'nun üretim hattı, daha küçük ve uygun fiyatlı bir elektrikli araç için boşaltılacak. Bu, otomotiv sektörünün elektrikli araçlara geçişi için önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak Polo’nun maliyetler nedeniyle daha yüksek fiyatlardan satılmak istenmemesinin de büyük bir etken olduğu düşünülüyor.

Volkswagen​ Polo’nun Avrupa’daki üretimi sona erdi. İspanya’nın Pamplona fabrikasında 8,4 milyondan fazla Polo üretilmişti. Bir efsane daha artık sona eriyor. Yeni emisyon regülasyonları nedeniyle motor maliyetinin arttığından şikayet eden VW’nin halihazırda Çin, İspanya​, Brezilya ve Güney Afrika'da ürettiği Polo'yu ya 20 bin Euro bandının üstünde bir fiyattan satacağı ya da üretimini sonlandırıp elektrikliye odaklanacağı bir süredir konuşuluyordu. Dünyanın en popüler araçlarından olan Polo’nun yeri artık bir elektrikli ile doldurulacak.

POLO DEVRİ SONA ERİYOR

Volkswagen artık Avrupa’da Polo üretimi yapmayacak. Şirket Polo’dan boşalan üretim hattını ise daha küçük ve uygun fiyatlı bir elektrikli araçla dolduracak. Volkswagen gibi büyük bir otomotiv devinin bile elektrikli araçlara geçiş sürecinde zorluklar yaşadığı dikkat çekti.

OTOMOBİL KULLANICILARINI ÜZDÜ

Polo gibi ikonik bir modelin üretimden kaldırılması, otomotiv severler için üzücü olsa da, sektörün geleceğinin elektrikli araçlarda olduğu bir kez daha ortaya konmuş oldu. Şirketin mali zorlukları ve fabrika kapatma planları ise otomotiv sektöründeki dönüşümün ne kadar büyük ve karmaşık bir süreç olduğunu gösterdi.

Geçtiğimiz haftalarda tasarruf hedeflerinin üç milyar Euro kadar altında kaldığı aktarılan şirket, bu yüzden Almanya merkezli fabrika kapatma planları yapıyor. Karar sonrası Avrupa’da protesto gösterileri de dünya basınında yer bulmuştu.