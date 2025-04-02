Animasyon değil Hyundai'nin yeni otomobili! INSTEROID görücüye çıktı

Hyundai Motor Company, oyun dünyasından esinlenerek geliştirdiği yeni konsept otomobili INSTEROID’i dünyaya tanıttı. Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen etkinlikte görücüye çıkan model, yenilikçi tasarımı ve dinamik yapısıyla dikkat çekti.

INSTER'DEN DAHA KASLI

Elektrikli Hyundai INSTER modelini temel alan bu konsept, sportif detayları ve üst düzey kullanıcı deneyimi ile farklı bir noktada konumlanıyor. Hyundai Avrupa tasarım ekibi tarafından geliştirilen INSTEROID, INSTER'ın eğlenceli karakterini, "steroid" etkisiyle güçlendirerek daha kaslı bir görünüme kavuşturuyor. Otomobil ilk bakışta adeta bir animasyon filminden fırlamış gibi duruyor.

SPOYLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

INSTER Cross türevine benzer çizgilere sahip INSTEROID, genişletilmiş gövde yapısı, yarış için optimize edilmiş tekerlekleri ve belirgin kanat spoyleri ile öne çıkıyor. Aerodinamik yapıyı destekleyen arka difüzör ve hava kanalları, modelin sportif kimliğini daha da belirgin hale getiriyor.

ÖZEL DRİFT MODU

Kokpitte minimalist ama yarış odaklı bir atmosfer sunan INSTEROID, yarış koltukları, güvenlik barları ve özel gösterge paneli ile dikkat çekiyor. Sanal ses sistemi sayesinde sürüş deneyimi daha etkileyici hale gelirken, özel olarak geliştirilen "Drift" modu performansı en üst seviyeye taşıyor.

Araçta yer alan entegre "Beat House" ses sistemi ve "Message Grid" ekranı, kişiselleştirme seçeneklerini artırıyor. Tasarımın her detayında yer alan "boost" simgesi, sürücü ve araç arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Hyundai, INSTEROID ile sürdürülebilirlik konusuna da vurgu yapıyor. Araç içinde geri dönüştürülmüş ipliklerden üretilmiş 3D örgü kumaşlar kullanılarak çevreci bir yaklaşım benimsenmiş. Bu malzemeler, hem doğaya duyarlılığı hem de sportif estetiği destekliyor.

INSTEROID, Hyundai’nin geleceğe yönelik tasarım vizyonunu yansıtırken, oyun dünyasından gelen ilhamla farklı bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.