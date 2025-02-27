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 | Ömer Faruk Dogan

Anlaşma bozuldu Nissan CEO'sunun koltuğu sallantıda

Nissan, Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından CEO değişikliği için harekete geçti. Şirket yönetimi, 2019’dan beri görevde olan Makoto Uchida'nın yerine yeni bir isim arıyor.

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Anlaşma bozuldu Nissan CEO'sunun koltuğu sallantıda
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 12:22

Japon otomotiv devi Nissan, son dönemdeki iş kayıpları ve Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından CEO Makoto Uchida’nın görevden alınmasını değerlendiriyor.

HONDA İLE ANLAŞMA ÇIKMAZA GİRDİ

Nissan ve Honda, Aralık ayından bu yana 60 milyar dolarlık bir birleşme için görüşmeler yapıyordu. Ancak Honda’nın Nissan’ı bir yan kuruluş haline getirme teklifi, şirket yönetimi tarafından kabul edilmedi. Bu gelişmenin ardından birleşme planları tamamen iptal edildi.

YENİ CEO ARAYIŞI BAŞLADI

Bloomberg’in haberine göre, Nissan yönetim kurulu Uchida’nın yerine geçebilecek isimler üzerinde çalışıyor. 2019 yılından bu yana CEO koltuğunda oturan Uchida’nın yerine kimin geleceği ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili olarak Nissan yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı.

BORSADA NISSAN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Öte yandan, Nissan hisseleri Tokyo borsasında sabah saatlerinde yüzde 3,7 oranında yükseldi. Bu artış, genel piyasa endeksinin sabit kaldığı bir dönemde dikkat çekti.

UCHIDA GÖREVİ BIRAKABİLİR

Makoto Uchida, birleşme görüşmelerinin sona erdiğini duyurduğu basın toplantısında, Nissan’ın içinde bulunduğu sıkıntılı süreci aşmanın en büyük öncelik olduğunu söyledi. Başarılı bir dönüşüm süreci sonrası görevi bırakmaya hazır olduğunu belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Nissan Honda anlaşması neden bozuldu?
Honda, Nissan'ı satın alarak bir alt marka haline getirmek istedi. Ancak Nissan bunu reddettiği için iki şirket birleşmedi.
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#Otomobil
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