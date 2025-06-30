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 | Suat Vilgen

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

Türkiye'de yaz gittikçe etkisini artırıyor. Birçok kentte hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarken, otomobiller adeta fırına dönüyor. Ama arabada kavurucu sıcak ile baş etmek mümkün. İşte arabanızı serin tutmak için 9 pratik ipucu...

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Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 14:28

Kavurucu yaz sıcakları tüm yurdu etkisi altına aldı. Özellikle otomobille uzun tatil yolculuklarında sıcak hava bazen çekilmez hale gelebiliyor. Otomobildeki yüksek sıcaklık değerleri sadece rahatsızlık vermekle kalmıyor; sürücünün dikkatini dağıtırken refleksleri dre olumsuz etkileyebiliyor. Araç içi sıcaklık değerlerinin 25 derecenin üzerine çıktığında kaza riskinin yüzde 2 oranında arttığı yönündeki araştırma da dikkate alındığında bu sorunun çözümüne kafa yormak elzem hale geliyor. Peki arabada sıcaktan nasıl korunulur? İşte Auto Motor Und Sport'un derlediği, bilimsel verilerle desteklenmiş 9 etkili yöntem...

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

1. PARK EDERKEN GÖLGEYİ HESAPLAYIN

Otopark seçimi, sıcaklıkla mücadelede en kritik adımlardan biri. Aracınızı ağaç gölgesine ya da fotovoltaik çatı altı gibi serin kalabilecek bir alana park edin. Gölgeyi belirlerken güneşin konumunu da dikkate alın. Öğleden sonra batıya bakan araçlar daha fazla güneş alırken, doğuya bakan araç içi daha serin kalır.

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

2. ÖN CAM KILIFI VE YARIM GARAJ KULLANIN

Alüminyum kaplamalı yarım garaj kılıflar, güneş ışınlarının yüzde 80’ini geri yansıtarak aracın içini ortalama 10 derece daha serin tutar. Sadece ön camı koruyanlar ise yansıtıcı özellikli harici örtüler kullanmalı. Bu örtüler, gösterge paneli gibi hassas yüzeyleri doğrudan ısıdan korur.

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

3. KAPI ÇARPMA TAKTİĞİ

Motoru çalıştırmadan önce sürücü kapısını açın, ardından yolcu kapısını birkaç kez hızlıca açıp kapatın. Bu “pompalama” hareketi, içerideki sıcak havayı dışarı atar, serin hava akışını başlatır ve klimanın yükünü azaltır.

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

4. DOĞRU KLİMA KULLANIMI ÖNEMLİ

Sürüşe başlamadan önce camları hafifçe açarak klimanızı tam güçte çalıştırın. İçerisi biraz soğuduktan sonra camları kapatın ve iç hava sirkülasyon modunu açın. İdeal iç sıcaklık 22-24 derece arasıdır. Dış ortamla sıcaklık farkı altı dereceyi aşmamalıdır ki vücut dengesini kaybetmesin.

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

5. KOLTUK VE DİREKSİYONU KAPLAYIN

Güneşte kalan koyu renkli koltuk ve direksiyonlar 70 dereceyi aşabiliyor. Pamuklu açık renk örtüler veya özel kılıflar kullanarak bu sıcaklığı 30 dereceye kadar düşürebilirsiniz. Özellikle deri koltuk sahipleri hem serinlik hem de malzeme koruması açısından bu önlemi ihmal etmemeli.

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

6. HAVALANDIRMA SİSTEMİNİ BAKIMLI TUTUN

Klima sisteminizin verimli çalışması için yılda en az bir kez kabin filtresi değiştirilmeli. 15.000 kilometrede bir bakım önerilir. Kötü koku ya da zayıf hava akışı fark ederseniz, buharlaştırıcının da temizlenmesi gerekir.

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

7. KOLTUK VANTİLATÖRÜ KULLANIN

Pille ya da çakmaklığa takılan koltuk vantilatörleri, terin daha hızlı buharlaşmasını sağlar. Sırt ve bacak bölgesine hava vererek konforu artırır. Özellikle sıcak günlerde şehir içi trafikte veya uzun yolculukta etkili olur.

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

8. TERMOS KULLANIN

Sıvı kaybı sadece susuzluk değil, aynı zamanda refleks kaybı da demektir. Küçük bir termoelektrikli soğutucu, su ve içecekleri ortam sıcaklığının 18 derece altında tutabilir. Özellikle uzun yolculuklar için hayat kurtarıcıdır.

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

9. DÜZENLİ MOLA VERİN

İki saatte bir kısa molalar vermek sadece vücudu serinletmekle kalmaz, zihinsel yorgunluğu da azaltır. Aracı gölge bir yere çekip kapıları açarak iç hava dolaşımını sağlayın, birkaç dakikalık serinlik hem sürüş kalitesini hem güvenliği artırır.

Arabada kavurucu sıcaktan korunmanın 9 etkili yolu! Tatil yolculuğu öncesi mutlaka uygulayın

BU YÖNTEMLER İŞE YARAMIYOR?

Her çözüm önerisi pratikte etkili olmayabilir. Örneğin;

  • Beyaz boya dış yüzeyi serin tutsa da, iç mekanda sadece 5 derece fark ortaya çıkarıyor.
  • İç cama yapıştırılan güneş koruma filmleri de beklenen etkiyi göstermiyor. Buna karşın dışarıdan takılan yansıtıcı örtüler çok daha işlevsel.
  • Renkli camlar ise sadece iki derecelik bir fark sağlıyor.
ETİKETLER
#Otomobil
#klima
#sıcak hava
#Yüksek Sıcaklık
#Sıcaktan Korunma
#Kavurucu Sıcak
#Serinlik
#Yolculuk
#Araba Içi Sıcaklık
#Yaz Sıcakları
#Otomobil
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