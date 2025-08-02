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 | Hüseyin Bahcivan

Arabada telefon tutucu kullananlar dikkat! Binlerce liralık zarara davetiye çıkarıyorsunuz

Ağustos ayına girmemiz ile birlikte havalar giderek daha da ısınmaya başladı. Uzmanlar tarafından zorunlu olmadığı sürece öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğine dair uyarılar yapılıyor. Ancak sıcaklıklar sadece sizi değil, arabanızı da tehdit ediyor. Milyonlarca sürücünün aracında bulunan telefon tutucuları resmen binlerce liralık zarara davetiye çıkarıyor.

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Arabada telefon tutucu kullananlar dikkat! Binlerce liralık zarara davetiye çıkarıyorsunuz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 14:45

Türkiye'yi art arda etkileyen sıcak hava dalgaları nedeniyle havalar giderek ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından özellikle güneşin en dik geldiği saatler olan 12.00 ila 16.00 arasında olabildiğince dışarı çıkılmaması gerektiğine dair uyarılar yapılıyor. Ayrıca güneş çarpmalarında yapılabilecekler hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Arabada telefon tutucu kullananlar dikkat! Binlerce liralık zarara davetiye çıkarıyorsunuz

Sıcak havalar sadece sizin sağlığınızı değil, arabanızı da tehdit ediyor. Son zamanlarda arabaların içinde unutulan deodorant, sprey şişelerinin patladığına dair haberler giderek artmaya başladı. Uzmanlar bu sefer ise farklı bir aksesuara dikkat çekti.

Arabada telefon tutucu kullananlar dikkat! Binlerce liralık zarara davetiye çıkarıyorsunuz

MİLYONLARCA SÜRÜCÜNÜN ARACINDA BULUNUYOR

Günümüzde birçok insan akıllı telefonuna gelen mesajları takip etmek için aracında telefon tutucu kullanıyor. Genel olarak bu telefon tutucular ön cama sabitleniyor. Uzmanlara göre ön cama sabitlenen telefon tutucular büyük tehlike barındırıyor.

Arabada telefon tutucu kullananlar dikkat! Binlerce liralık zarara davetiye çıkarıyorsunuz

Gün boyu güneşin altında bekleyen telefon tutucular giderek ısınıyor. Telefonunuzu telefon tutucuya taktığınız anda bu ısı cihazınıza geçiyor. Telefon bataryaları maksimum 35 dereceye kadar güvenli şekilde çalışabiliyor. Ancak bu sıcaklık geçildiğinde pilde şişme, aşırı ısınma, ekran hasarı, işlemci bozulması gibi sorunlarla karşılaşılıyor.

Arabada telefon tutucu kullananlar dikkat! Binlerce liralık zarara davetiye çıkarıyorsunuz

SADECE TELEFONA DEĞİL, ARAÇ DA RİSK ALTINDA

Isınan telefonlar beraberinde yangın riskini de getiriyor. Böyle bir durumda aracınıza gelebilecek binlerce liralık zararla karşılaşabilirsiniz. Otomobil uzmanları bu durumu engelleyebilmek için sürücülerin klima menfezine takılan telefon tutucuları tercih etmelerini öneriyor.

Arabada telefon tutucu kullananlar dikkat! Binlerce liralık zarara davetiye çıkarıyorsunuz

Bu sayede telefon tutucusunun doğrudan güneşe maruz kalmasını engelleyerek, klima sayesinde serin kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzun kılıfını sürüş sırasında çıkarmak da ısınmasını biraz olsun engelleyecektir.

ETİKETLER
#sıcak hava dalgası
#piknik
#Sıcağa Karşı Önlemler
#Telefon Tutucular
#Araba Güvenliği
#Otomobil
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