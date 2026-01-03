Arabanızın anahtarında gizli özellik: O tuşa uzun basınca bakın ne oluyormuş!

GLOBAL AÇMA/KAPAMA ÖZELLİĞİ (CAM İNDİRME)

Yazın kavurucu sıcağında güneşin altında kalmış bir arabaya binmek işkence gibidir. İçerdeki sıcaklık 60-70 derecelere ulaşır ve o ilk nefes ciğerleri yakar. Çoğu sürücü kapıyı açıp klimayı sonuna kadar açarak bekler. Oysa anahtarınızda bu sorunu saniyeler içinde çözen bir modül bulunur.

Aracınıza doğru yürürken, kumandanın üzerindeki "Kilit Açma" (Unlock) tuşuna bir kez basıp bırakın, ardından hemen tekrar basın ve bu sefer parmağınızı çekmeden 5 saniye boyunca basılı tutun. Aracınızın markasına göre değişmekle birlikte, 4 camın aynı anda aşağı indiğini ve varsa sunroof'un (açılır tavan) açıldığını göreceksiniz. Bu özellik, siz araca ulaşana kadar içerideki hapsolmuş sıcak havanın tahliye edilmesini sağlar.

Aynı özellik tersi için de geçerlidir. Aracınızı park ettiniz, indiniz ve kilitlediniz. Ancak arkaya dönüp baktığınızda camlardan birinin veya sunroof'un açık kaldığını fark ettiniz. Tekrar araca binip kontağı açmanıza gerek yok. Kumandadaki "Kilitleme" tuşuna uzun süre basılı tuttuğunuzda, açık kalan tüm camlar ve tavan otomatik olarak kapanır. Bu özellik, ani bastıran yağmurlarda hayat kurtarıcıdır.