Araç alacaklar dikkat! Bakım maliyeti düşük uzun ömürlü otomobiller belli oldu: Toyota'dan BMW'ye tam not

Mart 31, 2026 15:47
Sıfır otomobil

Sıfır araç alacaklar için 2026’da güvenilir otomobiller araştırılmaya devam ediyor. 2018 modeller ve sonrasında birçok marka hız, yol tutuş, elektronik sistemler ve yakıt tüketimiyle kullanıcılara güven veriyor. Yapılan araştırmalar sonucu güvenilir ve oto uzmanların önerdiği araçlar belli oldu.

araç

Yeni otomobil alacaklar piyasada fiyat/performans araştırmasının yanı sıra elektronik güncellemeler, yakıt verimliliği, şarj durumu ve konfor gibi etkenleri de göz önünde bulunduruyor. JD Power, 2026 güvenilir araç araştırmalarında bilgi-eğlence sistemleri ve araç içi teknoloji, iç ve dış tasarım, sürüş deneyimi ve daha birçok unsur gibi otomobil bileşenleriyle ilgili kullanıcı memnuniyetini öne çıkarıyor.

Sıfır araç

Bu kapsamda yapılan araştırmalarda konfor, düşük bakım maliyetleri, elektronik sistemleri en iyi güvenilir araçlar listesi belli oldu. Listede Toyota, Lexus, Subaru, Chevrolet gibi markalar yer alıyor. İşte güvenilir ve 2026’da satın alınabilecek araçlar...

Toyota Corolla

Toyota otomobil modellerinin, özellikle de Corolla'nın, piyasadaki en güvenilir araçlar arasında yer alması şaşırtıcı değil.  Yakıt verimliliği, bileşenler ve düşük bakım maliyetleri açısından güvenilirler. 2023 modeli hız veya kabin konforu açısından çok iyi olmasa da sık tercih edilenler arasında. Ortalama 34 mpg yakıt tüketimi tasarrufu sağladığı belirtiliyor.

Toyota Camry

Camry, Corolla'ya benzer bir tüketici değeri sunuyor. Tahmin edilen yakıt tüketimi ortalama 32 mpg (Hibrit versiyonunda bu değer ortalama 52 mpg'ye çıkıyor) ve Safety Sense 2.5+ sistemi hassasiyet açısından iyi bir denge sağlıyor.

Lexus IS

JD Power'ın araştırmasında Lexus en yüksek puan alan marka oldu ve Lexus IS genel olarak en iyi model seçildi.

Lexus markası en kötü bilgi-eğlence sistemleri listesinde yer alsa da 2021'de dokunmatik ekrana geçişin başarılı olduğu görülüyor. Ses ve navigasyon sistemlerinin basit kontrolleri ve gerçekten işlevsel bir sesli komut özelliği, IS'nin sıralamasını şüphesiz yükseltti.

Subaru Crosstrek

Consumer Reports, 2025 yılında Subaru'yu en güvenilir ikinci yeni otomobil üreticisi olarak seçti.  Yeni modellerde 11,6 inçlik dikey dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi modern bağlantı özellikleri bulunuyor. Diğer benzer modellere göre yerden yüksekliği yaklaşık 22 cm. Rekabetçi bir yakıt özelliği sunuyor.

Lexus UX

2023 UX250h için herhangi bir geri çağırma olmaması, sorunlu dokunmatik yüzeyin yerini alan iki dokunmatik ekran ve akıllı telefon uyumluluğu, UX'e güvenilirlik ölçeğinde ekstra bir avantaj sağlıyor.

Chevrolet Equinox

Yeni modellerde şanzıman sorunları düzeltildi. Üretimi az olan otomobilin 2018 yılından sonraki modellerinde yol tutuş ve sürüş performansının çok kaliteli olduğu değerlendirildi. 

BMW X4

SUV araç xDrive30i (248 hp) ve M40i (382 hp) gibi güçlü motor seçenekleriyle öne çıkıyor. İleri teknoloji ve multimedya açısından güvenilir. Dur-kalk fonksiyonlu aktif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarısı gibi modern güvenlik teknolojileri tüketicileri sevindiriyor.

Cadillac XT6

XT6'nın güçlü yönlerinden biri de teknolojisidir; Bose ses sistemi yeterince yüksek seslidir, yerleşik navigasyon doğal dil desteğine sahiptir ve şarj ihtiyaçlarınıza uygun bir dizi USB bağlantı noktası mevcuttur. Premium bir SUV olarak, XT6'nın güvenilirliğinin kriterlerinden biri de lüks deneyimi ne kadar iyi sürdürdüğüdür, bu nedenle konfor önemli bir rol oynar. Bu kategoride Edmunds, yol darbelerinin yumuşadığını belirtiyor.

