Araç alacaklar dikkat! Hepsi piyasadan siliniyor: İşte 2027 yılını göremeyecek otomobiller

Karma Revero

Karma Revero geçen yılın sonlarına kadar hala üretimdeydi. Bu süreç artık tamamen sona erdi ve Karma, şaşırtıcı derecede uzun beş yıllık bir dönemin ardından üretimi resmen sonlandırdı. Revero'nun yerini, yeni bir güç aktarım sistemi ve marka için yeni bir başlangıç ​​vaat eden yakında piyasaya sürülecek Gyesera alacak.