Araç alacaklar dikkat! Hepsi piyasadan siliniyor: İşte 2027 yılını göremeyecek otomobiller

Otomobil piyasasında 2026 yılında yeni modeller hakim olacak. Üreticiler yeni marka ve modellerini piyasaya sürerken eskimeye başlayan ve satamayan otomobilleri piyasadan çekiyor. İşte 2027 yılını göremeyecek otomobiller...
Otomobil üreticileri, daha yeni ve kaliteli ürünlere yer açmak için ya satışları düşük olan ya da eskimeye başlayan modellerin üretimini durduruyor. Geçtiğimiz yıl, lüks sedanlardan ve station wagonlardan çeşitli elektrikli modellere kadar onlarca araç hurda yığınına gitti.
Özellikle sıfır otomobil piyasasında elektrikli de dahil olmak üzere birçok marka yeni modellerini piyasaya sunacak. Yeni üretilen ama tercih edilmeyen bazı otomobiller piyasadan silinecek.
2026 yılı itibarıyla otomobil üreticileri, altı aracın 2027 model yılına ulaşamayacağını şimdiden doğruladı. Yıl ilerledikçe bu listeye daha fazla otomobil eklenecek. Motor1’de yer alan detaylarda işte 2027’yi göremeyecek otomobiller...
Acura RDX
Kompakt lüks SUV, 2027 model yılına taşınmayacak. Bununla birlikte, şirket hibrit bir modelin geliştirilmekte olduğunu zaten doğruladı. Acura'ya göre, yeni bir RDX "birkaç yıl" daha gelmeyecek. Tasarım olarak harika puanlar alan otomobil teknik olarak beğenilmiyor.
Chrysler Pacifica Hibrit
Stellantis, ABD'deki neredeyse tüm şarj edilebilir hibrit modellerinin üretimini durduruyor ve Chrysler Pacifica Hybrid de bu durumdan istisna değil. 2017 model yılı için tanıtılan elektrikli minivan, yaklaşık on yıldır satıştaydı. Stellantis'in ABD'deki elektrifikasyon stratejisini yeniden gözden geçirmesiyle birlikte, Pacifica Hybrid resmen piyasadan çekiliyor.
Dodge Hornet
Bu modelin yokluğu muhtemelen hissedilmeyecek. Piyasaya sürüldükten sadece üç yıl sonra Dodge, düşük satış rakamlarına sahip ve beklentilerin altında kalan kompakt SUV modelinin üretimini durduruyor. Üretim süresi boyunca 40.000'den az Hornet satıldı ve bu zayıf talep gümrük vergileriyle birlikte Dodge'u İtalya'da üretilen bu model için stratejisini yeniden gözden geçirmeye zorladı.
Jeep Grand Cherokee 4xe
Stellantis'in revize edilmiş elektrifikasyon planlarının bir parçası olarak Jeep, şarj edilebilir hibrit Grand Cherokee 4xe modelini üretimden kaldırıyor. 2022 model yılı için tanıtılan bu model 40 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyordu. Ancak 2025 yılında 90.000'den fazla aracı etkileyen büyük bir geri çağırma operasyonu piyasadan kalkmasına neden oldu.
Jeep Wrangler 4xe
Grand Cherokee 4xe gibi, Wrangler 4xe de 2027'ye kadar üretilmeyecek. Şarj edilebilir hibrit model de benzer sorunlar yaşadı ve bu durum 2025 yılında 228.000'den fazla aracı etkileyen bir geri çağırmaya yol açtı.
Karma Revero
Karma Revero geçen yılın sonlarına kadar hala üretimdeydi. Bu süreç artık tamamen sona erdi ve Karma, şaşırtıcı derecede uzun beş yıllık bir dönemin ardından üretimi resmen sonlandırdı. Revero'nun yerini, yeni bir güç aktarım sistemi ve marka için yeni bir başlangıç vaat eden yakında piyasaya sürülecek Gyesera alacak.