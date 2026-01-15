Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Araç alacaklar dikkat! Hepsi piyasadan siliniyor: İşte 2027 yılını göremeyecek otomobiller

Ocak 15, 2026 10:02
1
2027 yılını göremeyecek otomobiller

Otomobil piyasasında 2026 yılında yeni modeller hakim olacak. Üreticiler yeni marka ve modellerini piyasaya sürerken eskimeye başlayan ve satamayan otomobilleri piyasadan çekiyor. İşte 2027 yılını göremeyecek otomobiller...

2
İşte piyasadan silinecek otomobiller

Otomobil üreticileri, daha yeni ve kaliteli ürünlere yer açmak için ya satışları düşük olan ya da eskimeye başlayan modellerin üretimini durduruyor. Geçtiğimiz yıl, lüks sedanlardan ve station wagonlardan çeşitli elektrikli modellere kadar onlarca araç hurda yığınına gitti.

3
Sıfır otomobil

Özellikle sıfır otomobil piyasasında elektrikli de dahil olmak üzere birçok marka yeni modellerini piyasaya sunacak. Yeni üretilen ama tercih edilmeyen bazı otomobiller piyasadan silinecek.

4
2026 model otomobil

2026 yılı itibarıyla otomobil üreticileri, altı aracın 2027 model yılına ulaşamayacağını şimdiden doğruladı. Yıl ilerledikçe bu listeye daha fazla otomobil eklenecek. Motor1’de yer alan detaylarda işte 2027’yi göremeyecek otomobiller...

5
Acura RDX

Acura RDX

Kompakt lüks SUV, 2027 model yılına taşınmayacak. Bununla birlikte, şirket hibrit bir modelin geliştirilmekte olduğunu zaten doğruladı. Acura'ya göre, yeni bir RDX "birkaç yıl" daha gelmeyecek. Tasarım olarak harika puanlar alan otomobil teknik olarak beğenilmiyor.

6
Chrysler Pacifica Hibrit

Chrysler Pacifica Hibrit

Stellantis, ABD'deki neredeyse tüm şarj edilebilir hibrit modellerinin üretimini durduruyor ve Chrysler Pacifica Hybrid de bu durumdan istisna değil. 2017 model yılı için tanıtılan elektrikli minivan, yaklaşık on yıldır satıştaydı. Stellantis'in ABD'deki elektrifikasyon stratejisini yeniden gözden geçirmesiyle birlikte, Pacifica Hybrid resmen piyasadan çekiliyor.

7
Dodge Hornet

Dodge Hornet

Bu modelin yokluğu muhtemelen hissedilmeyecek. Piyasaya sürüldükten sadece üç yıl sonra Dodge, düşük satış rakamlarına sahip ve beklentilerin altında kalan kompakt SUV modelinin üretimini durduruyor. Üretim süresi boyunca 40.000'den az Hornet satıldı ve bu zayıf talep gümrük vergileriyle birlikte Dodge'u İtalya'da üretilen bu model için stratejisini yeniden gözden geçirmeye zorladı.

8
Jeep Grand Cherokee 4xe

Jeep Grand Cherokee 4xe

Stellantis'in revize edilmiş elektrifikasyon planlarının bir parçası olarak Jeep, şarj edilebilir hibrit Grand Cherokee 4xe modelini üretimden kaldırıyor. 2022 model yılı için tanıtılan bu model 40 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyordu. Ancak 2025 yılında 90.000'den fazla aracı etkileyen büyük bir geri çağırma operasyonu piyasadan kalkmasına neden oldu.

9
Jeep Wrangler 4xe

Jeep Wrangler 4xe

Grand Cherokee 4xe gibi, Wrangler 4xe de 2027'ye kadar üretilmeyecek. Şarj edilebilir hibrit model de benzer sorunlar yaşadı ve bu durum 2025 yılında 228.000'den fazla aracı etkileyen bir geri çağırmaya yol açtı.

10
Karma Revero

Karma Revero

Karma Revero geçen yılın sonlarına kadar hala üretimdeydi. Bu süreç artık tamamen sona erdi ve Karma, şaşırtıcı derecede uzun beş yıllık bir dönemin ardından üretimi resmen sonlandırdı. Revero'nun yerini, yeni bir güç aktarım sistemi ve marka için yeni bir başlangıç ​​vaat eden yakında piyasaya sürülecek Gyesera alacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.