Araç alacaklar dikkat! Toyota efsane modelini indirime soktu

Toyota nisan ayı için duyurduğu özel kampanya ile araç sahibi olmak isteyen müşterilerine avantajlı teklifler sunuyor. Verimli motoru ve dayanıklı tasarımı sayesinde 3,5 tona kadar çekme kapasitesi olan Toyata Hilux modelinde büyük bir kampanya başlatıldı. 2025 Nisan ayı boyunca geçerli olacak olan kampanya kapsamında müşterilerin faydalanabileceği kredi limitleri açıklandı. İşte detaylar…

Toyota efsanevi pick-up modeli Hilux için 2025 Nisan ayına özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Toyota macera tutkunlarının gözdesi olan Hilux modelinde, 1 milyon 980 bin TL'den başlayan fiyatlar veya 800 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 1.99 faiz oranlı kredi seçeneklerini açıkladı.

ARAÇ SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERİN ELİNİ ÇABUK TUTMASI GEREKİYOR

Toyota tarafından açıklanan bilgilere göre kampanya kısa bir süreliğine geçerli olacak. Toyota'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kampanya sadece 1 Nisan 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Zorlu arazi koşullarında güçlü bir araç kullanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

YOLLAR SİZİN, ENGEL YOK: TOYOTA HİLUX

Toyota Hilux, güçlü olmasının yanı sıra üst düzey dayanıklılık ve sürüş konforunu da beraberinde getiriyor. 3.5 ton çekme kapasitesi sayesinde istediğiniz kadar yük taşıyabilirsiniz. Hatta Toyota Hilux ile karavan bile çekebilirsiniz. Maksimum tutuş ve denge sunan 4x4 çekiş sistemi sayesinde dağ, taş, çamurda yolda bırakmıyor.

2.4 litrelik dizel motoru sayesinde hem performanslı hem de ekonomik bir sürüş sağlayan aracın güçlendirilmiş şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemleri bulunuyor. Bu sayede hem şehirde hem de zorlu arazi koşullarında tam koruma sağlıyor.

GÜVENLİK BİRİNCİ ÖNCELİK

Toyota, Hilux modelinin bu özelliklerinin yanı sıra her aracında yaptığı gibi güvenliği de elden bırakmıyor. Şerit takip uyarı sistemi, ön çarpışma uyarısı, adaptif hız sabitleyici gibi akıllı güvenlik teknolojileri modelde bulunuyor. Ayrıca aracın içinde bulunan 8 inç dokunmatik ekran, Android Auto ve Apple CarPlay desteği yolculukları daha eğlenceli bir hale getiriyor.